mέτρα-για-τη-«σύλληψη»-εσόδων-από-ενοίκια

Ένα ρεκόρ που μπορεί να φέρει έσοδα στα κρατικά ταμεία, αλλά και δημοσιονομικό χώρο για πρόσθετα μέτρα στήριξης μόνιμου χαρακτήρα κυνηγάει το οικονομικό επιτελείο. Στόχος είναι η εμφάνιση δηλωθέντων εισοδημάτων από ενοίκια ύψους άνω των 10 δισ. ευρώ.

Δεκαψήφια εισοδήματα από την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας τους τα φυσικά πρόσωπα δεν έχουν δηλώσει ποτέ στην ιστορία. Αν το όριο σπάσει, στα ταμεία θα εισρεύσουν επιπλέον πρόσθετοι φόροι εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ. Από εκεί και πέρα, με την κατάλληλη διαπραγμάτευση με τους Ευρωπαίους εταίρους, μέρος αυτών των εισπράξεων μπορεί να θεωρηθεί ότι συγκεντρώθηκε από τα μέτρα καταπολέμησης της φοροδιαφυγής.

Γι’ αυτό και προς το τέλος Φεβρουαρίου, η ΑΑΔΕ προγραμματίζει να… πατήσει το κουμπί για «δύο μέτρα σε ένα»: και να ενεργοποιήσει την υποχρεωτική πληρωμή των ενοικίων μέσω τραπεζικών λογαριασμών από την 1η Απριλίου και να ζητήσει απ’ όλους τους ιδιοκτήτες της χώρας να δηλώσουν τη χρήση των ακινήτων που έχουν στην κατοχή τους. Το σχέδιο, μάλιστα, προβλέπει ότι τα εκατομμύρια αυτών των δηλώσεων -μιλάμε για επτά εκατομμύρια ιδιοκτήτες ακινήτων, εκ των οποίων περί το 1,7 εκατ. έχει και εισοδήματα από ενοίκια- θα υποβληθούν μέσα από μια ηλεκτρονική εφαρμογή ώστε η διαδικασία να ολοκληρωθεί νωρίτερα.

- Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΙ

Από το 2010

To μεγαλύτερο ποσό που έχει δηλωθεί μέχρι τώρα ως εισόδημα από ενοίκια είναι τα 8,887 δισ. ευρώ που καταγράφηκαν το 2010, αποτυπώνοντας τα εισοδήματα της τελευταίας χρονιάς πριν από το ξέσπασμα της οικονομικής κρίσης. Ακολούθησε η μείωση των εισοδημάτων, που μας έφερε μέχρι και το χαμηλό δεκαετιών των 6,1 δισ. ευρώ το 2017, ενώ έκτοτε υπήρξε αύξηση, αλλά με αργό ρυθμό: 6,47 δισ. ευρώ το 2020 εν μέσω πανδημίας, 6,76 δισ. ευρώ το 2021, χρονιά κατά την οποία κυριάρχησε και η επιστροφή ενοικίων. Το 2023 υπήρξε σημαντική άνοδος στα 7,85 δισ. ευρώ, ενώ το 2024 βρεθήκαμε μια ανάσα από το ιστορικό υψηλό με επίδοση της τάξεως των 8,5 δισ. ευρώ. Είναι πολύ πιθανό ότι μόλις δοθούν στη δημοσιότητα τα αναλυτικά στοιχεία από τις φορολογικές δηλώσεις του 2025 (εισοδήματα 2024), θα έχουμε το νέο ιστορικό υψηλό, όμως και πάλι το όριο των 10 δισ. ευρώ δεν έχει σπάσει.

Τα αναλυτικά στοιχεία δείχνουν επιμελή προσπάθεια από την πλευρά των ιδιοκτητών να μην ξεφεύγουν από τα όρια επιβολής του χαμηλότερου δυνατού συντελεστή φορολόγησης, που είναι το 15% και εφαρμόζεται για ετήσιες εισπράξεις έως 12.000 ευρώ. Το πώς διασφαλίζεται ότι δεν θα ξεπεραστεί αυτό το όριο έχει καταστεί πλέον σαφές μετά και τη δημοσίευση των στοιχείων που προέκυψαν από το μέτρο της «επιστροφής ενός ενοικίου» για πρώτη φορά τον Νοέμβριο του 2025.

Το μέσο ενοίκιο

Βασικότερη μέθοδος είναι το «άλλο δηλώνεται και άλλο εισπράττεται», με την έννοια ότι τα μισθωτήρια συμβόλαια αναγράφουν πολύ συχνά χαμηλότερα ποσά από τα πραγματικά ενοίκια που καταβάλλουν οι μισθωτές. Κάπως έτσι προέκυψε και το μέσο δηλωθέν ενοίκιο των 225 ευρώ από δείγματα 900.000 και πλέον μισθωτηρίων συμβολαίων. Ο συνδυασμός των δύο στοιχείων -μέσο ενοίκιο 225 ευρώ και δήλωση ετήσιου εισοδήματος από ενοίκια κάτω των 12.000 ευρώ για τους 8 στους 10 ιδιοκτήτες- κάνει το οικονομικό επιτελείο να πιστεύει ότι μέσα στα επόμενα δύο χρόνια μπορεί να αποκαλύψει και με τα μέτρα που θα δρομολογηθούν αποκρυβεί σα φορολογητέα ύλη ακόμη και άνω του 1 δισ. ευρώ.