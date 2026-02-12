profile-centevo:-Μακροχρόνια-στρατηγική-συνεργασία-με-landkreditt-bank

Η Landkreditt Bank, μια καθιερωμένη νορβηγική τράπεζα που εξυπηρετεί τόσο τον αγροτικό τομέα όσο και την ιδιωτική αγορά, επέλεξε την Profile Centevo για τον εκσυγχρονισμό των λειτουργιών διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων και τη βελτίωση της αποδοτικότητας κόστους.

Η Profile Centevo, θυγατρική του ομίλου Profile και κορυφαίος πάροχος λογισμικού Asset & Fund Management στις Σκανδιναβικές χώρες, ανακοινώνει την υπογραφή μακροχρόνιας στρατηγικής συμφωνίας με την Landkreditt Bank για την υλοποίηση ολοκληρωμένης πλατφόρμας διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων και συναλλαγών.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η Landkreditt Bank, μια καθιερωμένη νορβηγική τράπεζα που εξυπηρετεί τόσο τον αγροτικό τομέα όσο και την ιδιωτική αγορά, επέλεξε την Profile Centevo για τον εκσυγχρονισμό των λειτουργιών διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων, τη βελτίωση της αποδοτικότητας κόστους και την παροχή μιας πιο ισχυρής ψηφιακής εμπειρίας στους πελάτες της.

Κεντρικό στοιχείο της συμφωνίας είναι η μεταφορά του μητρώου των αμοιβαίων κεφαλαίων της Landkreditt Bank στην εσωτερική πλατφόρμα μητρώου και υπηρεσιών αμοιβαίων κεφαλαίων της Profile Centevo. Αυτή η μετάβαση μειώνει την εξάρτηση από τρίτους, απλοποιεί την επιχειρησιακή δομή και επιτρέπει μια πιο επεκτάσιμη αρχιτεκτονική για μελλοντική ανάπτυξη.

Ο κ. Einar Storsul, Διευθυντής Πληροφορικής στη Landkreditt Bank, δήλωσε: «Στόχος μας ήταν να δημιουργήσουμε μια σταθερή, σύγχρονη πλατφόρμα για τις υπηρεσίες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων. Η μετάβαση στη λύση της Profile Centevo μας προσφέρει ένα καθαρό, ολοκληρωμένο περιβάλλον με βελτιωμένες ροές δεδομένων και καλύτερο επιχειρησιακό έλεγχο. Η διαδικασία υλοποιήθηκε με επαγγελματισμό και πλέον είμαστε σε θέση να υποστηρίξουμε μελλοντικά την ανάπτυξη της επιχείρησης.»

Ο κ. Στέφανος Αθανασιάδης, Γενικός Διευθυντής Investment Solutions – Διευθύνων Σύμβουλος της Profile Centevo, πρόσθεσε: «Η σύναψη μακροχρόνιας συμφωνίας με την Landkreditt Bank αποτελεί σημαντικό ορόσημο για εμάς. Η πλατφόρμα μας τους παρέχει μια σύγχρονη, επεκτάσιμη υποδομή που υποστηρίζει τόσο τις τρέχουσες λειτουργίες όσο και τη μελλοντική ανάπτυξη. Η Landkreditt Bank είναι η πιο πρόσφατη προσθήκη στο δίκτυο πελατών μας στη Νορβηγία και ανυπομονούμε για μια ισχυρή, μακροχρόνια συνεργασία.»

Ο κ. Ευάγγελος Αγγελίδης, Διευθύνων Σύμβουλος της Profile, ανέφερε: «Η συνεργασία αυτή ενισχύει την παρουσία μας στη νορβηγική αγορά και υπογραμμίζει τον ρόλο του ομίλου Profile ως μακροχρόνιου τεχνολογικού εταίρου για τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα της Σκανδιναβίας. Επικεντρωνόμαστε στην παροχή αξιόπιστων, σύγχρονων λύσεων που βοηθούν τους πελάτες να ανταποκριθούν στις δομικές αλλαγές, παραμένοντας ανταγωνιστικοί.».

