reuters:-Νέα-έρευνα-των-ιταλικών-αρχών-στα-γραφεία-της-amazon-για-φοροδιαφυγή

Η ιταλική φορολογική αστυνομία πραγματοποίησε έρευνες την Πέμπτη στα κεντρικά γραφεία της Amazon στο Μιλάνο, στο πλαίσιο νέας έρευνας για φοροδιαφυγή σε βάρος του αμερικανικού τεχνολογικού κολοσσού, δήλωσαν στο Reuters δύο πηγές με άμεση γνώση του θέματος.

Οι πηγές ανέφεραν ότι η φορολογική αστυνομία της Guardia di Finanza πραγματοποίησε επίσης έρευνες στα σπίτια επτά διευθυντών της Amazon και στα γραφεία της ελεγκτικής εταιρείας KPMG.

Η έρευνα αποτελεί ένα νέο σκέλος μιας έρευνας που διερευνά το κατά πόσον η Amazon είχε μια μη αποκαλυφθείσα, μόνιμη βάση στην Ιταλία από το 2019 έως το 2024 και ως εκ τούτου θα έπρεπε να είχε πληρώσει περισσότερους φόρους στη χώρα.

Η Amazon δεν ήταν άμεσα διαθέσιμη για σχολιασμό. Η KPMG αρνήθηκε να σχολιάσει.