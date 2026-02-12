wall-street:-Σημαντική-πτώση-λόγω-φόβων-ότι-το-ai-θα-πλήξει-θέσεις-εργασίας-και-επιχειρήσεις

Οι μετοχές υποχώρησαν την Πέμπτη (12/2), καθώς οι επενδυτές άρχισαν να ανησυχούν για την αρνητική πλευρά της ανάπτυξης της τεχνητής νοημοσύνης, η οποία απειλεί να διαταράξει τα επιχειρηματικά μοντέλα ολόκληρων κλάδων και να αυξήσει την ανεργία.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο δείκτης Dow Jones Industrial Average κατέγραψε πτώση 669,52 μονάδων ή 0,96% στις 49,640.14 μονάδες, με τη μεγαλύτερη πίεση να ασκείται από τη Cisco Systems, η οποία υποχώρησε κατά 12% αφού η εταιρεία κατασκευής εξοπλισμού δικτύωσης, εξέδωσε απογοητευτικές προβλέψεις για το τρέχον τρίμηνο.

Την ίδια στιγμή, ο S&P 500 σημείωσε πτώση 1,29% στις 6,851.58 μονάδες, ενώ ο Nasdaq Composite έχασε 1,91% στις 22,626.84 μονάδες.

Επισημαίνεται ότι ορισμένα τμήματα της αγοράς μετοχών έχουν δεχθεί ισχυρό πλήγμα φέτος μετά την κυκλοφορία εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης που θα μπορούσαν να αναπαράγουν τα επιχειρηματικά τους μοντέλα – ή τουλάχιστον να περιορίσουν τα περιθώρια κέρδους τους.

Μετοχές του χρηματοοικονομικού κλάδου, όπως η Morgan Stanley, βρέθηκαν υπό πίεση λόγω φόβων ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα διαταράξει τις δραστηριότητες διαχείρισης πλούτου, ενώ οι μετοχές εταιρειών μεταφορών και logistics, όπως η C.H. Robinson, κατρακύλησαν κατά 14% εξαιτίας ανησυχιών ότι η AI θα εξορθολογίσει τις μεταφορές εμπορευμάτων, επηρεάζοντας ορισμένες πηγές εσόδων.

Επιπλέον, οι φόβοι για ανατροπές λόγω της AI επεκτάθηκαν ακόμη και στον κλάδο των ακινήτων, πλήττοντας μετοχές όπως της CBRE και της SL Green Realty, με το σκεπτικό ότι υψηλότερη ανεργία θα μειώσει τη ζήτηση για γραφειακούς χώρους.

Οι μετοχές εταιρειών λογισμικού -ένας κλάδος που έχει ταλαιπωρηθεί από ανησυχίες περί ανατροπών τις τελευταίες εβδομάδες- διεύρυναν τις απώλειές τους από την αρχή του έτους κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης. Η πτώση της συγκεκριμένης μετοχής φέτος αγγίζει σχεδόν το 31%. Οι μετοχές της Autodesk υποχώρησαν κατά 4%, με τις απώλειες από την αρχή του έτους να φθάνουν πλέον το 24%. Το iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) σημείωσε πτώση 2%. Το συγκεκριμένο αμοιβαίο κεφάλαιο διαπραγματεύεται πλέον περίπου 31% χαμηλότερα από το πρόσφατο υψηλό του, αφού εισήλθε για πρώτη φορά σε bear market τον περασμένο μήνα.

«Η AI, που ήταν το μοναδικό στοιχείο που εκτόξευε αυτές τις μετοχές σε παραβολικά ύψη και σε αποτιμήσεις που γίνονταν ακραίες τώρα είναι ο παράγοντας που τις κρατά πίσω», δήλωσε ο Jay Woods, επικεφαλής στρατηγικός αναλυτής αγορών στην Freedom Capital Markets.

Όσον αφορά τα πολύτιμα μέταλλα, ο χρυσός καταγράφει πτώση 3,17% αυτή την ώρα, με την τιμή της ουγγιάς στα 4,936.71 δολάρια η ουγγιά. Παράλληλα, η μαζική πώληση στο ασήμι, το οποίο αποτέλεσε δημοφιλή επενδυτική επιλογή μεταξύ των ιδιωτών επενδυτών φέτος, ενίσχυσε την τάση αποφυγής ρίσκου την Πέμπτη. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης στο ασήμι κατρακύλησαν κατά 10%.

Ως απόρροια όλων των παραπάνω, οι επενδυτές αναζήτησαν ασφάλεια σε πιο αμυντικούς τομείς της αγοράς. Οι μετοχές της Walmart και της Coca-Cola ενισχύθηκαν κατά 4% και πάνω από 1% αντίστοιχα, ενώ οι κλάδοι βασικών καταναλωτικών αγαθών και κοινής ωφέλειας ηγήθηκαν των κερδών μεταξύ των τομέων του S&P 500, σημειώνοντας άνοδο περίπου 2% ο καθένας.

Υπενθυμίζεται ότι οι μετοχές είχαν κλείσει την προηγούμενη συνεδρίαση χαμηλότερα, αφού νωρίτερα είχαν κινηθεί ανοδικά χάρη σε μια ισχυρή έκθεση για την απασχόληση. Ο ενθουσιασμός όμως για τα στοιχεία εξασθένησε, καθώς οι οικονομολόγοι αμφισβήτησαν κατά πόσο πρόκειται για την αρχή μιας σταθερής ανοδικής τάσης στις θέσεις εργασίας, ιδιαίτερα όταν οι αναθεωρήσεις της ίδιας έκθεσης έδειξαν μηδενική αύξηση της απασχόλησης στο δεύτερο εξάμηνο του 2025.

Οι επενδυτές προετοιμάζονται τώρα για ένα κρίσιμο στοιχείο πληθωρισμού την Παρασκευή (13/2). Οι οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε έρευνα του Dow Jones αναμένουν ότι ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (CPI) Ιανουαρίου θα καταγράψει αύξηση 0,3% τόσο στον γενικό όσο και στον δομικό δείκτη, ο οποίος εξαιρεί τις τιμές τροφίμων και ενέργειας.

«Ο CPI είναι κάπως λιγότερο σημαντικός τώρα που είδαμε τα καλά στοιχεία για την απασχόληση, καθώς αυτά επιτρέπουν στη Fed να διατηρήσει στάση αναμονής για ένα σημαντικό χρονικό διάστημα», δήλωσε ο Ross Mayfield, επενδυτικός στρατηγικός αναλυτής στη Baird. «Αν ο CPI βγει υψηλότερος, θα χρειαστούν μερικοί μήνες στοιχείων για να διαπιστωθεί η τάση προτού η Fed χρειαστεί να λάβει μια οριστική απόφαση».

Από την άλλη πλευρά, εάν τα στοιχεία αποδειχθούν χαμηλότερα των προσδοκιών, ο στρατηγικός αναλυτής εκτιμά ότι η Παρασκευή θα μπορούσε να εξελιχθεί σε ημέρα ανάληψης ρίσκου, αν και —όπως πρόσθεσε— «θα έπρεπε να είναι ένα πραγματικά, πραγματικά αρνητικό νούμερο προς τα πάνω για να επηρεάσει ουσιαστικά τις αγορές μετοχών και τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης στα επιτόκια της Fed».

Τέλος, όσον αφορά το πετρέλαιο, συνεχίζεται η υποχώρηση στις τιμές, καθώς τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης Brent σημειώνουν αυτή την ώρα πτώση κατά 2,62% στα 67.58 δολάρια ανά βαρέλι, ενώ και το αμερικανικό αργό σημειώνει αντίστοιχη μείωση 2,68% στα 62,90 δολάρια ανά βαρέλι.