Ήπιες διακυμάνσεις στη Wall Street – Σε αρνητικό έδαφος η εβδομάδα

Ήπιες διακυμάνσεις σημειώθηκαν στη συνεδρίαση της Wall Street την Παρασκευή (13/2), με το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης να κλείνει στο «κόκκινο» σε εβδομαδιαία βάση.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Dow ενισχύθηκε ελαφρώς κατά 0,10% στις 49.500,93 μονάδες. Από την άλλη, ο S&P 500 έκλεισε με ήπιες ζημιές 0,11% στις 6.824,94 μονάδες και ο Nasdaq κινήθηκε ανοδικά κατά 0,22% στις 22.546,67 μονάδες.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Bureau of Labor Statistics, ο δείκτης τιμών καταναλωτή (CPI) αυξήθηκε κατά 0,2% τον Ιανουάριο και 2,4% σε ετήσια βάση, χαμηλότερα από τις εκτιμήσεις (0,3% και 2,5% αντίστοιχα). Ο δομικός πληθωρισμός, εξαιρουμένων τροφίμων και ενέργειας, διαμορφώθηκε στο 0,3% μηνιαίως και 2,5% ετησίως, όπως αναμενόταν.

Αν και τα στοιχεία θεωρούνται ενθαρρυντικά για τις αγορές και ενδεχομένως για τη μελλοντική πορεία των επιτοκίων, δεν κατάφεραν να πυροδοτήσουν ισχυρό ράλι. Παράγοντες της αγοράς επισημαίνουν ότι, εφόσον η τάση συνεχιστεί, θα μπορούσε να ανοίξει ο δρόμος για χαμηλότερα επιτόκια και περαιτέρω αποκλιμάκωση του πληθωρισμού.

Παράλληλα, οι ανησυχίες για τις επιπτώσεις της τεχνητής νοημοσύνης (AI) συνεχίζουν να επηρεάζουν το επενδυτικό κλίμα. Οι φόβοι για ανατροπές σε κλάδους της οικονομίας επεκτάθηκαν πέρα από τον τεχνολογικό τομέα, πλήττοντας και τη χρηματοοικονομική, την ακίνητη περιουσία, τις μεταφορές και τα μέσα ενημέρωσης.

Σε εβδομαδιαία βάση, οι βασικοί δείκτες καταγράφουν απώλειες: ο S&P 500 και ο Dow Jones υποχωρούν πάνω από 1%, ενώ ο Nasdaq σημειώνει πτώση περίπου 2%.

Σημαντικές εβδομαδιαίες πιέσεις δέχθηκαν μετοχές όπως οι Charles Schwab (-10%) και Morgan Stanley (-5%) στον χρηματοοικονομικό κλάδο, η Workday (-10%) στην τεχνολογία και η CBRE (-15%) στον τομέα των εμπορικών ακινήτων. Στα μέσα ενημέρωσης, οι Walt Disney και Netflix υποχώρησαν 3% και 6% αντίστοιχα μέσα στην εβδομάδα.

Αντίθετα, θετικά ξεχώρισαν την Παρασκευή η Applied Materials, με άνοδο 8% μετά από ισχυρά αποτελέσματα και αισιόδοξες προβλέψεις, καθώς και η Airbnb, που ενισχύθηκε κατά 4% χάρη σε θετική καθοδήγηση. Στον αντίποδα, η Pinterest κατέρρευσε 18% μετά από αποτελέσματα τριμήνου και προβλέψεις κατώτερες των προσδοκιών.

Τέλος, όσον αφορά το πετρέλαιο, το Brent κινήθηκε ανοδικά κατά 0,24% στα 67,68 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αργό WTI ενισχύθηκε κατά 0,02% στα 62,85 δολάρια.