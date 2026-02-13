Αιφνιδιαστική-μείωση-επιτοκίων-από-την-Κεντρική-Τράπεζα-της-Ρωσίας

Η κεντρική τράπεζα της Ρωσίας μείωσε το βασικό της επιτόκιο κατά 50 μονάδες βάσης στο 15,5% την Παρασκευή, στέλνοντας παράλληλα μήνυμα και για περαιτέρω μείωση επιτοκίων.

Η κίνηση ερμηνεύεται ως μια προσπάθεια να αναχαιτισθεί η επιβράδυνση της οικονομίας εν μέσω πολέμου.

Η αιφνιδιαστική μείωση ήρθε μόλις 10 ημέρες αφότου ο πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν ζήτησε από τους κορυφαίους αξιωματούχους της κυβέρνησης και της κεντρικής τράπεζας να αποκαταστήσουν τον ρυθμό οικονομικής ανάπτυξης και τους προέτρεψε να μην παρακολουθούν απλώς τις τιμές.

Η διοικήτρια Ελβίρα Ναμπιούλινα, δήλωσε ότι η Τράπεζα εξέταζε το ενδεχόμενο να διατηρήσει το επιτόκιο ή να το μειώσει κατά 50 μονάδες βάσης και ότι υπήρξε συζήτηση σχετικά με τα στοιχεία που έδειχναν απότομη αύξηση των τιμών στις αρχές του έτους.

«Είμαστε πλέον πιο σίγουροι ότι μπορούμε να συνεχίσουμε να μειώνουμε το βασικό επιτόκιο στις επερχόμενες συνεδριάσεις», δήλωσε στους δημοσιογράφους η Ναμπιούλινα, (επικεφαλής της κεντρικής τράπεζας από το 2013).

Στην ανακοίνωσή της, η τράπεζα ανέφερε ότι περαιτέρω μειώσεις θα εξαρτηθούν από τον πληθωρισμό, αλλά ότι το βασικό σενάριο υποθέτει ότι το μέσο βασικό επιτόκιο θα κυμανθεί από 13,5% έως 14,5% το 2026.

Εκπληξη

Από τους 24 αναλυτές που συμμετείχαν σε έρευνα του Reuters πριν από την απόφαση, οι 16 ανέμεναν ότι η τράπεζα θα διατηρούσε τα επιτόκια. Μόλις οκτώ από τους 24 προέβλεπαν μείωση κατά 50 μονάδες βάσης.

Η οικονομία της Ρωσίας, η οποία επέδειξε ιδιαίτερη ανθεκτικότητα στις δυτικές κυρώσεις κατά τη διάρκεια των πρώτων τριών ετών της σύγκρουσης στην Ουκρανία, επιβραδύνθηκε απότομα πέρυσι, όταν η κεντρική τράπεζα αύξησε το βασικό επιτόκιο προκειμένου να καταπολεμήσει τον πληθωρισμό.

Το οικονομικό επιτελείο της Ρωσίας προβλέπει ανάπτυξη 1,3% φέτος, μετά από ρυθμό 1,0% το 2025. Η κεντρική τράπεζα διατήρησε την πρόβλεψή της για την ανάπτυξη του 2026 στο 0,5%-1,5%. Προβλέπει ανάπτυξη 1,5%-2,5% το επόμενο έτος.

Ο Νίκολας Φαρ, οικονομολόγος της Capital Economics, δήλωσε ότι η μείωση των επιτοκίων συνιστά μια «μια μικρή έκπληξη», αλλά διατήρησε την πρόβλεψή του για επιτόκιαο 13% στο τέλος του έτους.

Η κεντρική τράπεζα αύξησε την πρόβλεψή της για ετήσιο πληθωρισμό από 4,5% έως 5,5% από 4% ως 5%, αλλά προειδοποίησε για άνοδο των τιμών τον Ιανουάριο.

Οι τιμές έχουν αυξηθεί κατά 2,1% από την αρχή του έτους, φτάνοντας το 6,5% σε ετήσια βάση, ως αποτέλεσμα της αύξησης του φόρου προστιθέμενης αξίας, την οποία εισήγαγε η κυβέρνηση για να περιορίσει το έλλειμμα του προϋπολογισμού.

Το Reuters μετέδωσε νωρίτερα αυτόν τον μήνα ότι το δημόσιο έλλειμμα της Ρωσίας μπορεί να τριπλασιαστεί έναντι του επίσημου στόχου μέχρι το τέλος του 2026, καθώς η μείωση της ζήτησης πετρελαίου από την Ινδία αλλα και οι αυξανόμενες εκπτώσεις στις τιμές πώήσης μειώνουν τα έσοδα.