ΔΕΗ: Η ζωή μετά τα 20 και… πριν τα 30

Μια εξέλιξη που πέρασε σχεδόν απαρατήρητη από το ευρύτερο επενδυτικό κοινό, αλλά έχει βαθιά σημασία για τη στρατηγική τοποθέτηση της ΔΕΗ στον ευρωπαϊκό ενεργειακό χάρτη: η ελληνική εταιρεία έγινε το πρώτο εταιρικό μέλος στο Digital Europe από την Ελλάδα. Ταυτόχρονα, ο Αναπληρωτής CEO και Επικεφαλής Ψηφιακών Υπηρεσιών Αλέξανδρος Πατεράκης εξελέγη στη θέση του Αντιπροέδρου στο Εκτελεστικό Συμβούλιο Ενέργειας του οργανισμού.

Το Digital Europe δεν είναι μια ακόμη λέσχη ωραίων ιδεών στις Βρυξέλλες. Είναι ο κορυφαίος μηχανισμός λόμπι της ευρωπαϊκής τεχνολογικής βιομηχανίας, με 120 εταιρικά μέλη και 43 εθνικές ενώσεις, που εκπροσωπούν πάνω από 56.000 επιχειρήσεις σε 36 ευρωπαϊκές χώρες. Εκεί, εταιρείες όπως η Schneider Electric, η Siemens, η Tesla και η Microsoft διαμορφώνουν το ρυθμιστικό πλαίσιο πριν αυτό φτάσει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Διαμορφώνουν προτάσεις για τη χρηματοδότηση των έξυπνων δικτύων, τη ρύθμιση της αποθήκευσης ενέργειας και τις τεχνολογικές προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Συμφωνίας Καθαρής Βιομηχανίας.

Η ΔΕΗ είναι πλέον η μόνη εταιρεία παραγωγής-διανομής ηλεκτρισμού στο Εκτελεστικό Συμβούλιο Ενέργειας του Digital Europe. Δεν είναι κατασκευαστής εξοπλισμού αλλά τελικός χρήστης τεχνολογίας σε βιομηχανική κλίμακα — μια διάκριση που της προσδίδει μοναδική θέση στο τραπέζι των διαβουλεύσεων. Η εκλογή του Α. Πατεράκη αντανακλά τον μετασχηματισμό της ΔΕΗ από παραδοσιακό οργανισμό κοινής ωφέλειας σε PowerTech εταιρεία.

Και αυτό δεν είναι τυχαίο. Η σύγκλιση ενέργειας και τεχνολογίας είναι πια πραγματικότητα στην Ευρώπη. Τα κέντρα δεδομένων καταναλώνουν ενέργεια όση ολόκληρες μικρές χώρες. Η Τεχνητή Νοημοσύνη βελτιστοποιεί δίκτυα πραγματικού χρόνου. Και η Ευρώπη έχει προγραμματίσει επενδύσεις άνω των 800 δισ. ευρώ για τον εκσυγχρονισμό των δικτύων μεταφοράς ηλεκτρισμού έως το 2050, σύμφωνα με το ENTSO-E, και 584 δισ. ευρώ μόνο έως το 2030. Η ΔΕΗ, με την παρουσία της στο τραπέζι των αποφάσεων, μπορεί πλέον να επηρεάσει τη ροή των κονδυλίων και τη διαμόρφωση των κανόνων.

Δύο αναλύσεις, ένα συμπέρασμα

Ταυτόχρονα με τη γεωπολιτική αναβάθμιση, δύο ανεξάρτητες εκθέσεις — της Piraeus Securities και της Pantelakis Securities — συγκλίνουν σε τιμές-στόχους σχεδόν ταυτόσημες: 23,80 και 23,70 ευρώ αντίστοιχα, με περιθώριο ανόδου 22% από τα τρέχοντα επίπεδα των ~19,50 ευρώ. Η σύγκλιση αυτή δεν είναι τυχαία — αποτυπώνει μια κοινή ανάγνωση του επιχειρηματικού σχεδίου από διαφορετικές γωνίες.

Η Piraeus Securities εστιάζει στη λειτουργική μηχανική του ομίλου: τα λειτουργικά κέρδη προ αποσβέσεων (EBITDA) εκτιμώνται στα 2,4 δισ. ευρώ το 2026, 2,72 δισ. το 2027 και 2,87 δισ. το 2028. Καθοριστικός μοχλός είναι οι ανανεώσιμες πηγές, με τη συνεισφορά τους να εκτινάσσεται από 300 εκατ. το 2025 σε 780 εκατ. το 2028. Το επενδυτικό πρόγραμμα της τριετίας 2026-2028 ανέρχεται σε 10,1 δισ. ευρώ, με 58% να κατευθύνεται σε ΑΠΕ και ευέλικτη παραγωγή και 27% στα δίκτυα. Ο λιγνίτης μηδενίζει τη συνεισφορά του μετά το 2026, μειώνοντας πάγια κόστη και εκπομπές.

Η Pantelakis Securities προσεγγίζει τη ΔΕΗ ως ποιοτική μετοχή χαμηλής μεταβλητότητας, με χαρακτηριστικά διάρκειας. Το περιθώριο λειτουργικών κερδών αυξάνεται από 20% το 2024 σε 28% το 2027, ενώ η απόδοση ιδίων κεφαλαίων ενισχύεται από 8,1% σε 13,2%. Τα καθαρά κέρδη ανά μετοχή διπλασιάζονται, από 1,04 σε 2,18 ευρώ. Ιδιαίτερο στοιχείο: η αγορά τιμολογεί μακροπρόθεσμο EBITDA margin κοντά στο 16%, σημαντικά κάτω από τις προβλέψεις — αυτή η απόκλιση εξηγεί το αποτιμησιακό κενό.

Οι μοχλοί της αξίας

Τρεις πυλώνες στηρίζουν την επενδυτική θέση της ΔΕΗ.

Πρώτον, οι ανανεώσιμες πηγές. Η εγκατεστημένη ισχύς ΑΠΕ έφτασε τα 6,4 GW στο τέλος του τρίτου τριμήνου 2025, με επιπλέον 3,9 GW υπό ανάπτυξη. Στο τέλος της περιόδου, οι ΑΠΕ θα συνεισφέρουν 780 εκατ. ευρώ σε EBITDA — από 300 εκατ. σήμερα. Μαζί με 1,5 GW αποθήκευσης, συνθέτουν έναν πλήρες πράσινο χαρτοφυλάκιο.

Δεύτερον, τα δίκτυα. Με ρυθμιζόμενη βάση παγίων 5,6 δισ. ευρώ σε Ελλάδα και Ρουμανία, η δραστηριότητα δικτύων προσφέρει σταθερότητα και ορατότητα εσόδων. Μαζί με τις ΑΠΕ, συνεισφέρουν το 70% των συνολικών κερδών και επενδύσεων.

Τρίτον, τα υδροηλεκτρικά. Διατηρούν ετήσια συνεισφορά άνω των 400 εκατ. ευρώ σε EBITDA, με την παραγωγή του 2025 χαμηλότερα από τον ιστορικό μέσο όρο, γεγονός που αφήνει περιθώριο βελτίωσης. Οι υδρολογικές συνθήκες του 2026 είναι ήδη ενθαρρυντικές: οι ταμιευτήρες έχουν γεμίσει, προσφέροντας επιπλέον ώθηση χωρίς νέες επενδύσεις.

Ταμειακές ροές και χρηματοοικονομική αντοχή

Η συνολική λειτουργική παραγωγή κεφαλαίων για την περίοδο 2026-2029 προσεγγίζει τα 11 δισ. ευρώ. Οι ελεύθερες ταμειακές ροές προ τόκων αθροίζονται σε 1,6 δισ. ευρώ, με εξισορρόπηση το 2027 και έντονη παραγωγή 1,3 δισ. ευρώ το 2029, μετά την ολοκλήρωση του επενδυτικού κύκλου. Ο καθαρός δανεισμός παραμένει κάτω από 3,5x EBITDA σε όλη την περίοδο, παρά το εκτεταμένο capex. Ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα είναι η περιορισμένη ευαισθησία στο φυσικό αέριο: μεταβολή 10% στην τιμή επηρεάζει τα κέρδη μόλις κατά 1%, αποτέλεσμα της κάθετης διάρθρωσης του ομίλου.

Στο μέτωπο των μερισμάτων, η πολιτική προβλέπει διανομή 0,60 ευρώ για τη χρήση 2025, 0,80 για το 2026, 1,00 για το 2027 και 1,20 ευρώ για το 2028, που αντιστοιχεί σε μερισματική απόδοση περίπου 6% στο τέλος της περιόδου.

Βασικά μεγέθη Ομίλου ΔΕΗ — Σύνθεση εκτιμήσεων Piraeus & Pantelakis

2025E 2026E 2027E 2028E 2029E EBITDA (€ δισ.) 2,00 2,40 2,72 2,87-2,90 >2,90 RES EBITDA (€ εκ.) ~300 ~450 ~620 780 – Καθαρός δανεισμός/EBITDA <3,5x <3,5x <3,5x <3,5x ~2,9x Μέρισμα (€/μετ.) 0,60 0,80 1,00 1,20 – Μερισματική απόδοση ~3,1% ~4,1% ~5,3% ~6,2% – Κέρδη/μετοχή (€) ~1,04 ~1,40 ~1,80 ~2,18 – Εγκατ. ισχύς (GW) 12,5 – – 12,7 –

- Piraeus Securities, Pantelakis Securities. Οι εκτιμήσεις αποτελούν μέσο όρο των δύο εκθέσεων όπου υπάρχουν διαφορές.

Το wild card: Κέντρο Δεδομένων και τεχνολογική πλατφόρμα

Κανένας από τους δύο αναλυτές δεν έχει ενσωματώσει στις εκτιμήσεις του το προαιρετικό έργο κέντρου δεδομένων 300 MW, με επενδυτικό κόστος περίπου 2 δισ. ευρώ. Αυτό αποτελεί καθαρό upside optionality. Η χωροθέτηση και η δυνατότητα άμεσης ηλεκτροδότησης περιορίζουν τους κινδύνους συμφόρησης δικτύου — ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζουν πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Ήδη, η ΔΕΗ έχει συνάψει συμφωνία με τη Digital Realty για πρόγραμμα 24/7 αντιστοίχισης ανανεώσιμης ενέργειας στην Ελλάδα — μια ένδειξη ότι το διεθνές ενδιαφέρον για data centers στην Ελλάδα είναι υπαρκτό.

Η συμμετοχή στο Digital Europe ενισχύει αυτή τη δυναμική. Η ΔΕΗ επενδύει ήδη σε δίκτυα οπτικών ινών (FTTH) πανελλαδικά, σε διεθνή τηλεπικοινωνιακά καλώδια και σε εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης στη διαχείριση ενέργειας μέσω του προγράμματος AI Reinvention. Με το μεγαλύτερο δίκτυο φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων στην Ελλάδα (άνω των 3.000 σημείων), η εταιρεία δεν απλώς παράγει και διανέμει ρεύμα — διαμορφώνει το ψηφιακό οικοσύστημα γύρω από την ενέργεια.

Η τεχνική εικόνα επιβεβαιώνει

Η διαγραμματική εικόνα κινείται στην ίδια κατεύθυνση με τα θεμελιώδη μεγέθη. Στο εβδομαδιαίο γράφημα, η ζώνη των 18,40-18,80 ευρώ λειτουργεί ως ενεργή αγοραστική βάση μετά την ανοδική διάσπαση. Όσο η μετοχή κρατά αυτές τις βάσεις, η τάση διατηρεί την ανοδική κλίση και οι ενδιάμεσες πιέσεις απορροφώνται. Η περιοχή των 20,00 ευρώ συγκεντρώνει τα βλέμματα: αν τμηθεί ανοδικά με αυξημένο όγκο, θα ανοίξει το έδαφος για τιμές στην περιοχή των 22-23 ευρώ.

Το σενάριο των €3 δισ. EBITDA: Πού μπορεί να φτάσει η μετοχή;

Εάν η ΔΕΗ επιτύχει EBITDA 3 δισ. ευρώ το 2028, η αποτίμηση αλλάζει δραστικά. Η προσέγγιση είναι απλή: χρησιμοποιούμε τη μέθοδο EV/EBITDA, αφαιρώντας τον καθαρό δανεισμό για να φτάσουμε στην αξία ιδίων κεφαλαίων.

Οι παραδοχές:

• EBITDA 2028: €3,0 δισ.

• Καθαρός δανεισμός 2028: ~€8,2 δισ. (εκτίμηση Piraeus)

• Αριθμός μετοχών: ~388 εκατ. (πλήρως απομειωμένος)

• EV/EBITDA ευρωπαϊκών peers: ~8,7x (η ΔΕΗ διαπραγματεύεται με discount ~30%)

• Τρέχουσα τιμή: ~€19,50

Στο συντηρητικό σενάριο, διατηρώντας το σημερινό discount στο 30% (πολλαπλασιαστής 6,1x), η τιμή φτάνει τα €25,80 ανά μετοχή. Στο βασικό σενάριο, με μερική σύγκλιση προς τους ευρωπαϊκούς peers (discount 20%, πολλαπλασιαστής 7,0x) — που δικαιολογείται από τη βελτίωση του προφίλ κινδύνου και τη θεσμική αναβάθμιση μέσω Digital Europe — η τιμή αγγίζει τα €32,80. Στο αισιόδοξο σενάριο (discount 15%, 7,4x), η μετοχή μπορεί να προσεγγίσει τα €36.

Αποτίμηση με EBITDA €3 δισ. — Σενάρια πολλαπλασιαστή

Σενάριο EV/EBITDA Αξία ιδίων κεφ. Τιμή/μετοχή Συντηρητικό (discount 30%) 6,1x €10,1 δισ. €25,8 Βασικό (discount 20%) 7,0x €12,8 δισ. €32,8 Αισιόδοξο (discount 15%) 7,4x €14,0 δισ. €35,9

Παραδοχές: Καθαρός δανεισμός €8,2 δισ., 388 εκατ. μετοχές. EV/EBITDA ευρωπαϊκών utilities ~8,7x. Δεν περιλαμβάνει το έργο data center.

Συμπέρασμα

Η ΔΕΗ βρίσκεται σε σημείο καμπής. Από τη μία πλευρά, δύο ανεξάρτητες αναλύσεις συγκλίνουν σε τιμή-στόχο κοντά στα €24, που αντιστοιχεί σε 22% περιθώριο ανόδου με βάση EBITDA ~€2,9 δισ. Από την άλλη, εάν επιτευχθεί ο στόχος των €3 δισ. και η αγορά αρχίσει να αναγνωρίζει το νέο προφίλ της εταιρείας, το εύρος των €26-33 γίνεται ρεαλιστικό.

Η είσοδος στο Digital Europe δεν είναι απλώς συμβολική. Είναι η απόδειξη ότι η ΔΕΗ έχει πλέον θέση εκεί που διαμορφώνονται οι κανόνες της ευρωπαϊκής ενέργειας. Και αυτό, σε συνδυασμό με την ορατότητα των μεγεθών και τη χρηματοοικονομική αντοχή, ενισχύει το επιχείρημα για μια μετοχή που παραμένει σημαντικά υποτιμημένη σε σχέση με τους ευρωπαϊκούς ομολόγους της.

Αποποίηση ευθύνης: Το παρόν άρθρο δεν αποτελεί επενδυτική σύσταση. Οι αναφερόμενες τιμές-στόχοι προέρχονται από δημοσιευμένες αναλύσεις και οι υπολογισμοί στηρίζονται σε παραδοχές που ενδέχεται να μη επαληθευτούν.