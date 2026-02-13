Εθνική-Διεπαγγελματική-Οργάνωση-Ελληνικού-Ρυζιού:-Η-δύσκολη-συγκυρία-τείνει-να-οδηγήσει-τον-κλάδο-σε-οικονομικό-αδιέξοδο

Συνάντηση της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και του Δ.Σ. της Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Ελληνικού Ρυζιού πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη.

Συζητήθηκαν διεξοδικά όλα τα τρέχοντα ζητήματα που απασχολούν την καλλιέργεια του ρυζιού στη χώρα μας και τονίστηκε η δύσκολη συγκυρία που τείνει να οδηγήσει όλο τον τομέα σε οικονομικό αδιέξοδο.

Σύμφωνα με την ΕΔΟΡΕΛ, στη διάρκεια της συζήτησης, ο υπουργός, Κώστας Τσιάρας, «αντιλαμβανόμενος τη δυσκολία της στιγμής, φάνηκε ιδιαίτερα θετικός στην καταβολή έκτακτης αποζημίωσης (de minimis) προς τους ορυζοπαραγωγούς. Το ύψος του ποσού ανά στρέμμα αναμένεται να καθοριστεί τις επόμενες ημέρες, στα πλαίσια των δημοσιονομικών δυνατοτήτων που υπάρχουν αυτή τη στιγμή».

Στη συνάντηση συμμετείχαν από την πλευρά του υπουργείου και οι υφυπουργοί Γιάννης Ανδριάνος και Χρήστος Κέλλας, καθώς και ο γενικός γραμματέας Πρωτοψάλτης.

Από την πλευρά της ΕΔΟΡΕΛ πήραν μέρος ο πρόεδρος Γιάννης Αρναουτέλης, ο αντιπρόεδρος Χρήστος Γκαντζάρας, η πρόεδρος του ΣΟΕ Γεωργία Κωστηνάκη, ο πρόεδρος της ΕΑΣΘ Χρήστος Τσιχήτας, τα μέλη του Δ.Σ. Βασίλης Κουκουρίκης, Τάσος Πιστιόλας, Αθανάσιος Βαδαρλής και Κώστας Ρούζιος και ο επιστημονικός συνεργάτης της ΕΔΟΡΕΛ Κώστας Γιαννόπουλος.