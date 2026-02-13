ΕΚΤ:-Πού-εντοπίζονται-κίνδυνοι-στη-διασύνδεση-τραπεζών-και-nbfi

Προϋποθέσεις για σημαντικές ευπάθειες μπορούν να δημιουργηθούν από τη διασύνδεση των (κυρίως συστημικών) τραπεζών και της μη τραπεζικής χρηματοοικονομικής διαμεσολάβησης (NBFI), αν και προς το παρόν δεν ενέχουν σοβαρούς κινδύνους για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα.

Σε αυτό κατέληξε η κοινή έκθεση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου (ΕΣΣΚ).

Όπως επισημαίνει η έκθεση, οι ευπάθειες αυτές εντοπίζονται σε μεγάλο βαθμό σε έναν μικρό αριθμό συστημικών τραπεζών της Ευρωζώνης που είναι και παγκοσμίως σημαντικά πιστωτικά ιδρύματα, ενώ η ικανότητα ανάληψης κινδύνων από αυτά είναι καθοριστικής σημασίας για την απορρόφηση των κλυδωνισμών στο χρηματοπιστωτικό σύστημα.

Ειδικότερα, η έκθεση προσδιορίζει τρεις σημαντικούς και αλληλένδετους ρόλους που διαδραματίζουν οι τράπεζες στις σχέσεις τους με NBFI κι αυτοί εντοπίζονται στη διαχείριση ρευστότητας, στην παροχή μόχλευσης και τη διαμόρφωση της αγοράς.

Ειδικότερα, η απώλεια χρηματοδότησης από μη τραπεζικούς χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς θα μπορούσε να δημιουργήσει προκλήσεις για τις τράπεζες σε περιόδους έντασης στις αγορές, λόγω του βραχυπρόθεσμου χαρακτήρα της χρηματοδότησης αυτής, της ομοιογένειας των παρόχων χρηματοδότησης αυτών και της περιορισμένης δυνατότητας υποκατάστασης:

-Η διαχείριση της ρευστότητας από NBFI δημιουργεί ευπάθειες ρευστότητας στο τραπεζικό σύστημα της Ζώνης του Ευρώ.

-Οι επενδύσεις των μη τραπεζικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων σε μακροπρόθεσμα τραπεζικά ομόλογα είναι καθοριστικής σημασίας για να βοηθήσουν τις τράπεζες να πληρούν τις κανονιστικές απαιτήσεις για σταθερή χρηματοδότηση και ικανότητα απορρόφησης ζημιών, αλλά η παρουσία τους θα μπορούσε να ενισχύσει τις ευπάθειες των πιο αδύναμων τραπεζών.

-Μια αρνητική και συστημική διαταραχή των τιμών στις αγορές περιουσιακών στοιχείων μπορεί να οδηγήσει σε αιτήματα εξαγοράς και απαιτήσεις κάλυψης περιθωρίου σε πολλές ομάδες NBFI ταυτόχρονα.

Με άλλα λόγια, αυτές οι συνδέσεις ενδέχεται να αυξήσουν την ευπάθεια σε κλυδωνισμούς των τιμών των περιουσιακών στοιχείων, οδηγώντας ενδεχομένως σε εκκαθάριση θέσεων και εκποιήσεις περιουσιακών στοιχείων, γεγονός που μπορεί να προκαλέσει ζημίες τόσο για τις τράπεζες όσο και για τις οντότητες εκτός τραπεζικού τομέα.