Ελβετία: Λίγο πάνω από το μηδέν ο πληθωρισμός – Χαμηλότερο κατά 4% το κόστος ηλεκτρικής ενέργειας

Ο πληθωρισμός στην Ελβετία παρέμεινε λίγο πάνω από το μηδέν τον Ιανουάριο, προσφέροντας περιορισμένη ανακούφιση στην Εθνική Τράπεζα της χώρας (SNB), η οποία δεχόταν πιέσεις να επαναφέρει τα αρνητικά επιτόκια.

Οι τιμές καταναλωτή αυξήθηκαν κατά 0,1% σε σχέση με ένα χρόνο νωρίτερα, ανακοίνωσε την Παρασκευή η στατιστική υπηρεσία της Ελβετίας, ποσοστό εναρμονισμένο με τις εκτιμήσεις των οικονομολόγων.

Οι τιμές μειώθηκαν σε σχέση με έναν μήνα νωρίτερα, λόγω του χαμηλότερου κόστους διαμονής και ηλεκτρικής ενέργειας, το οποίο μειώθηκε κατά 4% σε όλη τη χώρα στις αρχές του 2026. Οι ελβετικοί κανόνες κοινής ωφέλειας σημαίνουν ότι οι εν λόγω λογαριασμοί προσαρμόζονται για τα νοικοκυριά μόνο μία φορά το χρόνο. Τα ξενοδοχεία, οι οργανωμένες διακοπές και η ασφάλιση αυτοκινήτου αυξήθηκαν.

Ενώ ο δείκτης των βασικών στοιχείων ευθυγραμμίζεται με την πρόβλεψη της SNB για το πρώτο τρίμηνο, υπογραμμίζει επίσης πόσο αδύναμη παραμένει η αύξηση των τιμών στην Ελβετία.

