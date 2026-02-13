ΗΠΑ:-Εξαιρετικά-υποστηρικτική-η-Ελλάδα-στον-Κάθετο-διάδρομο

Στελέχη της κυβέρνησης Τραμπ έθεσαν την Ελλάδα στο επίκεντρο του σχεδιασμού για αύξηση των αμερικανικών ροών ενέργειας προς την Ανατολική και την Κεντρική Ευρώπη.

Η αναφορά έγινε σε εκδήλωση του Foundation for Defense of Democracies στην Ουάσιγκτον με θέμα «Η κατάσταση της αμερικανικής ενεργειακής κυριαρχίας».

Στο επίκεντρο βρέθηκε ο λεγόμενος Κάθετος Διάδρομος και οι διασυνδέσεις μέσω Βουλγαρίας και Ρουμανίας.

Ο εκτελεστικός διευθυντής του Εθνικού Συμβουλίου Ενεργειακής Κυριαρχίας, Τζάροντ Έιγκεν, μίλησε για δεσμεύσεις διάρκειας δέκα έως είκοσι ετών και είπε ότι προγραμματίζεται νέα συνάντηση «στα τέλη Φεβρουαρίου» στις Ηνωμένες Πολιτείες με την ίδια ομάδα χωρών, πριν από τη CERAWeek στο Χιούστον, με στόχο περαιτέρω συμφωνίες.

Αναφερόμενος στις επαφές στην Αθήνα, ο κ. Τζάροντ Έιγκεν είπε ότι η αμερικανική πλευρά επιδίωξε συγκεκριμένες δεσμεύσεις για τον Κάθετο Διάδρομο. Όπως είπε, στόχος είναι να σταλεί μήνυμα προς τη Ρωσία ότι πρόκειται για συμφωνίες και όχι για δηλώσεις.

Ο ίδιος ανέφερε ότι μετά την Αθήνα ο Έλληνας υπουργός Ενέργειας μετέβη στις Ηνωμένες Πολιτείες και είχε νέα συνάντηση με την αμερικανική πλευρά, ενώ, όπως είπε, η νέα σύσκεψη που προγραμματίζεται για τα τέλη Φεβρουαρίου θα συγκεντρώσει εκ νέου τους εμπλεκόμενους «στο ίδιο τραπέζι» για πρόσθετες δεσμεύσεις.

Σε ό,τι αφορά την Ελλάδα, ο κ. Τζάροντ Έιγκεν σημείωσε ότι έχει προηγηθεί «πολλή δουλειά» για την επέκταση τερματικών εισαγωγής και την υλοποίηση πλωτών μονάδων επαναεριοποίησης, προσθέτοντας ότι η Ελλάδα ήταν «εξαιρετικά υποστηρικτική» σε κυβερνητικό και εταιρικό επίπεδο. Είπε, επίσης, ότι υπάρχει «ισχυρή διάθεση» από ελληνικές ιδιωτικές εταιρείες να συνεργαστούν με αμερικανικές.

Κατά τον κ. Τζάροντ Έιγκεν, το επόμενο βήμα είναι να δοθεί έμφαση πέρα από την Ελλάδα, καθώς η αύξηση των ποσοτήτων φυσικού αερίου προϋποθέτει, όπως είπε, ότι οι ροές θα μπορούν να κινηθούν μέσω Βουλγαρίας και Ρουμανίας προς τα βόρεια. Ανέφερε ότι θα ακολουθήσουν συζητήσεις με τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία και μέχρι την Ουκρανία για το πώς ο Κάθετος Διάδρομος θα γίνει «ισχυρή, χειροπιαστή πραγματικότητα».

Η Εκδήλωση στη Δεξαμενή Σκέψης FDD

Κεντρικός ομιλητής στην εκδήλωση του FDD ήταν ο υπουργός Εσωτερικών και πρόεδρος του Συμβουλίου, Νταγκ Μπέργκαμ.

Ακολούθησαν δύο πάνελ με τίτλους «Η ενέργεια ως εργαλείο εθνικής ισχύος» και «Τροφοδοτώντας έναν ακόμη αμερικανικό αιώνα», στα οποία συζητήθηκαν οι ευκαιρίες και οι προκλήσεις της χρήσης της ενέργειας ως γεωπολιτικού εργαλείου, η σταθεροποίηση του ηλεκτρικού δικτύου, η επιτάχυνση υποδομών τεχνητής νοημοσύνης και η ανάπτυξη διεθνών ενεργειακών συνεργασιών. Τη συζήτηση συντόνισε ο Ριτς Γκόλντμπεργκ, ο οποίος είχε συνεργαστεί στο παρελθόν με τον κ. Μπέργκαμ στην κυβέρνηση Τραμπ.

