ΗΠΑ:-Οι-τιμές-καταναλωτή-αυξήθηκαν-λιγότερο-από-το-αναμενόμενο-τον-Ιανουάριο

Οι τιμές καταναλωτή στις ΗΠΑ αυξήθηκαν λιγότερο από το αναμενόμενο τον Ιανουάριο, αλλά ο υποκείμενος πληθωρισμός σταθεροποιήθηκε καθώς οι επιχειρήσεις αύξησαν τις τιμές στις αρχές του έτους, κάτι που σε συνδυασμό με τη σταθεροποίηση της αγοράς εργασίας θα μπορούσε να επιτρέψει στην Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ να διατηρήσει τα επιτόκια αμετάβλητα για ένα διάστημα.

Ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή αυξήθηκε κατά 0,2% τον περασμένο μήνα μετά από μια μη αναθεωρημένη άνοδο 0,3% τον Δεκέμβριο, δήλωσε την Παρασκευή το Γραφείο Στατιστικών Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας. Οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε έρευνα του Reuters είχαν προβλέψει ότι ο ΔΤΚ θα αυξηθεί κατά 0,3%.

Με την έκθεση ΔΤΚ του Ιανουαρίου, η BLS δημοσίευσε επανυπολογισμένους παράγοντες εποχικής προσαρμογής για να αντικατοπτρίζουν τις κινήσεις των τιμών το 2025.

Η έκθεση καθυστέρησε ελαφρώς λόγω του τριήμερου κλεισίματος της ομοσπονδιακής κυβέρνησης την περασμένη εβδομάδα. Ένα μεγαλύτερο κλείσιμο πέρυσι εμπόδισε τη συλλογή τιμών για τον Οκτώβριο, προκαλώντας αστάθεια στα στοιχεία του ΔΤΚ. Οι οικονομολόγοι ανέμεναν ότι η αστάθεια θα μειωνόταν στην έκθεση του Ιανουαρίου.

Στο 12μηνο έως τον Ιανουάριο, ο ΔΤΚ αυξήθηκε κατά 2,4%. Η επιβράδυνση του ετήσιου πληθωρισμού από 2,7% τον Δεκέμβριο αντανακλούσε κυρίως τις υψηλότερες μετρήσεις του περασμένου έτους που δεν συμπεριλήφθηκαν στον υπολογισμό.

Στόχος για πληθωρισμό στο 2%

Η κεντρική τράπεζα των ΗΠΑ παρακολουθεί τους Δείκτες Τιμών Προσωπικών Καταναλωτικών Δαπανών για τον στόχο πληθωρισμού 2%. Και τα δύο μέτρα είναι πολύ πάνω από τον στόχο. Η κυβέρνηση ανέφερε αυτή την εβδομάδα ότι η αύξηση των θέσεων εργασίας επιταχύνθηκε τον Ιανουάριο και το ποσοστό ανεργίας μειώθηκε στο 4,3% από 4,4% τον Δεκέμβριο.

Η Fed τον περασμένο μήνα διατήρησε το βασικό επιτόκιο μίας ημέρας στο εύρος 3,50%-3,75%. Εξαιρώντας τις ασταθείς συνιστώσες των τροφίμων και της ενέργειας, ο ΔΤΚ αυξήθηκε κατά 0,3% μετά από μια μη αναθεωρημένη άνοδο 0,2% τον Δεκέμβριο.

Οι βασικοί δείκτες ΔΤΚ υπερβαίνουν τις προσδοκίες κάθε Ιανουάριο, με τους οικονομολόγους να λένε ότι οι παράγοντες εποχικής προσαρμογής, το μοντέλο που χρησιμοποιεί η BLS για να αφαιρέσει τις εποχικές διακυμάνσεις από τα δεδομένα, δεν λάμβαναν πλήρως υπόψη τις μεμονωμένες αυξήσεις τιμών στο τέλος του έτους.

Εκτιμήσεις για μικρή αύξηση του πληθωρισμού το 2026

Η αύξηση του περασμένου μήνα πιθανότατα αντανακλούσε τις έκτακτες αυξήσεις τιμών στο τέλος του έτους, καθώς και τη μετακύλιση των δασμών από τους ευρείς δασμούς του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Στο δωδεκάμηνο έως τον Ιανουάριο, ο λεγόμενος βασικός ΔΤΚ αυξήθηκε κατά 2,5%, μετά την άνοδο κατά 2,6% τον Δεκέμβριο. Αυτό αντανακλούσε επίσης τις υψηλότερες μετρήσεις του περασμένου έτους που δεν περιλαμβάνονται στον υπολογισμό.

Οι οικονομολόγοι αναμένουν ότι ο πληθωρισμός θα αυξηθεί για λίγο φέτος, επικαλούμενοι τη μετακύλιση από τους εισαγωγικούς δασμούς, καθώς και την υποτίμηση του δολαρίου πέρυσι έναντι των νομισμάτων των κύριων εμπορικών εταίρων των Ηνωμένων Πολιτειών. Το σταθμισμένο ως προς το εμπόριο δολάριο ΗΠΑ μειώθηκε κατά περίπου 7,4% πέρυσι.

- Reuters