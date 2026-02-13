ΗΠΑ:-Το-«κενό-ανάπτυξης»-που-θα-μπορούσε-να-κοστίσει-στην-οικονομία-100-δισ.-δολάρια

Η μείωση του ποσοστού γεννήσεων και η επιβράδυνση της αύξησης του πληθυσμού σε πολλές χώρες του πλανήτη, είναι γεγονός. Στις ΗΠΑ καταγράφεται αύξηση του συνολικού αριθμού γεννήσεων, ωστόσο, το ποσοστό γονιμότητας μειώθηκε στο ιστορικό χαμηλό των 1,6 ανά γυναίκα.

Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι το ποσοστό των γεννήσεων έχει πέσει κάτω από τον λεγόμενο «ρυθμό αντικατάστασης» του 2,1, δηλαδή τον αριθμό των γεννήσεων που απαιτείται, σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη, για να διατηρηθεί σταθερός ο πληθυσμός.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της της πλατφόρμας ανάλυσης οικονομικών επιπτώσεων IMPLAN, εάν η αύξηση του πληθυσμού συνεχιστεί με τον ρυθμό που είδαμε το 2024, δισεκατομμύρια δολάρια σε δαπάνες θα «διαρρεύσουν μέσω των αμερικανικών επιχειρήσεων, υποστηρίζοντας θέσεις εργασίας, μισθούς και δημιουργία αξίας σε ολόκληρη την οικονομία».

Ωστόσο, νεότερα δεδομένα που δείχνουν περαιτέρω επιβράδυνση του ποσοστού γεννήσεων το 2025 υποδηλώνουν ότι οι ΗΠΑ θα χάσουν πλέον 103,9 δισ. δολάρια από το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν.

Συγκεκριμένα, οι προκαταρκτικές εκτιμήσεις για το 2025 δείχνουν περαιτέρω μείωση, με το γενικό ποσοστό γονιμότητας —συνολικές γεννήσεις ανά 1.000 γυναίκες σε ηλικία γέννησης— να φτάνει τις 53,6 το τρίτο τρίμηνο σε σύγκριση με 54,6 ένα χρόνο νωρίτερα.

Η IMPLAN αναφέρει ότι η επιβράδυνση της αύξησης του πληθυσμού είχε ως αποτέλεσμα «περίπου 1,4 εκατομμύρια λιγότερους ανθρώπους που συμβάλλουν στη ζήτηση κατοικιών, στις δαπάνες λιανικής και στην κατανάλωση υπηρεσιών» το 2025 και ανέφερε ότι αυτός ο αριθμός «χαμένων» κατοίκων θα μπορούσε να οδηγήσει σε «φαινόμενα ντόμινο» που θα εξαπλωθούν σε ολόκληρη την οικονομία.

Αυτό το «κενό ανάπτυξης», όπως διαπίστωσαν οι ερευνητές, μεταφράζεται σε περίπου 86,2 δισ. δολάρια σε χαμένες δαπάνες των νοικοκυριών, οι οποίες θα είχαν υποστηρίξει πάνω από 740.000 θέσεις εργασίας και θα είχαν δημιουργήσει 53,5 δισ. δολάρια σε εισόδημα από εργασία για τους Αμερικανούς εργαζόμενους, ενώ παράλληλα θα συνέβαλαν στη δημιουργία ΑΕΠ ύψους 103,9 δισ. δολαρίων.

«Αντί να εκδηλωθεί ως μια σταδιακή δημογραφική τάση, η επιβράδυνση εμφανίζεται ως ένα άμεσο σοκ ζήτησης, το οποίο οι επιχειρήσεις βιώνουν μέσω της μείωσης του όγκου συναλλαγών και όχι μέσω του αυξημένου κόστους», αναφέρει η έκθεση.

Και ο αντίκτυπος δεν κατανέμεται ομοιόμορφα, με τους τομείς της στέγασης, της υγειονομικής περίθαλψης και των υπηρεσιών να υφίστανται τις χειρότερες επιπτώσεις. Επιπλέον, η προβλεπόμενη μείωση της μετανάστευσης θα μπορούσε επίσης να επιδεινώσει τα προβλήματα που σχετίζονται με το δημογραφικό σε πολιτείες όπως η Καλιφόρνια, η Νέα Υόρκη και το Τέξας — οι οποίες «εξαρτώνται από τους νεοφερμένους για να εξισορροπήσουν την εγχώρια μετανάστευση».

Δημογραφικό και οικονομία

Η μείωση των γεννήσεων μπορεί να επιβαρύνει σημαντικά μια οικονομία, συρρικνώνοντας το μέγεθος του εργατικού δυναμικού και των καταναλωτών, ενώ παράλληλα αυξάνει τη μέση ηλικία της χώρας, με αποτέλεσμα την αύξηση των δαπανών για πράγματα όπως η υγειονομική περίθαλψη και οι συντάξεις και τη μείωση των φορολογικών εσόδων από τον μικρότερο πληθυσμό που είναι σε ηλικία εργασίας.

«Μια οικονομία απαιτεί σταθερή ροή ανθρώπων που εργάζονται, ξοδεύουν χρήματα και αντικαθιστούν όσους συνταξιοδοτούνται», όπως εξηγεί στο Newsweek η Nadège Ngomsi, οικονομολόγος της IMPLAN.

«Όταν το ποσοστό των γεννήσεων μειώνεται και η μετανάστευση επιβραδύνεται, αυτή η απαραίτητη προσφορά ταλέντων στερεύει, αφήνοντας τις επιχειρήσεις χωρίς αρκετούς εργαζόμενους για να χτίσουν σπίτια ή να στελεχώσουν κρίσιμες υπηρεσίες. Αν δεν αυξάνεται το εργατικό δυναμικό για να αγοράσει αγαθά και να υποστηρίξει τη φορολογική βάση, οι υποδομές αρχίζουν να καταρρέουν και ολόκληρη η οικονομία επιβραδύνεται», σημειώνει.

Αυτή η κατάσταση στο δημογραφικό θεωρείται η κινητήριος δύναμη στα οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν πολλές χώρες, αναγκάζοντας τις κυβερνήσεις να εφαρμόζουν πολιτικές όπως κίνητρα και προγράμματα φορολογικών παροχών για την προώθηση της τεκνοποίησης.

