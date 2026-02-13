«Η-Κωνσταντοπούλου-κάνει-bullying,-σε-φτάνει-στα-όρια»:-Ο-καβγάς-στη-Βουλή,-οι-ατάκες-και-οι-νέες-δηλώσεις-Άδωνι

Είπε, επίσης, πως «η ιδέα ότι πηγαίνω έναν πολιτικό αντίπαλο στα δικαστήρια δεν μου αρέσει. Αφού μου έκανε μήνυση και με αποκάλεσε κότα επειδή δεν της έκανα εγώ – με ενοχλεί η πονηριά – αφού δεν καταλαβαίνει άλλη γλώσσα τι να κάνουμε» ενώ στο ερώτημα τι προσδοκά, ο υπουργός Υγείας απάντησε «έχω και το παράδειγμα του Πολάκη. Φώναζε, φώναζε τον κέρδισα σε όλα τα δικαστήρια και τώρα έγινε αρνάκι».

Μιλώντας αργά το βράδυ στο One Channel, ο κ. Γεωργιάδης παραδέχθηκε ότι «η εικόνα μου να φωνάζω δεν είναι σωστή αλλά η κυρία Κωνσταντοπούλου στη Βουλή τσακώθηκε με όλους. Εγώ είμαι ευγενής αλλά εάν κάποιος νομίζει ότι μου κάνει bullying αντιδρώ, η κυρία Κωνσταντοπουλου κάνει bullying στη Βουλή. Σε φτάνει στα όρια σου, είναι ό,τι χειρότερο σε σάρκα».

Επειδή ένας αστυνομικός φίλος μου την είδε ή του είπαν συνάδελφοι του γελώντας, ότι εμφανίστηκε με περιβολή ύπνου, κοινώς robe de chambre στο Αστυνομικό τμήμα στις 23:51 για να μου κάνει μήνυση και έγινε ρεζίλι, πρέπει να παραιτηθεί ο Χρυσοχοΐδης…😂😂😂 https://t.co/9Emrt1P1wn

Η μάχη συνεχίστηκε διαδικτυακά με τον Άδωνι Γεωργιάδη να απαντά με σκωπτικό tweet. «Επειδή ένας αστυνομικός φίλος μου την είδε ή του είπαν συνάδελφοι του γελώντας, ότι εμφανίστηκε με περιβολή ύπνου, κοινώς robe de chambre στο Αστυνομικό τμήμα στις 23:51 για να μου κάνει μήνυση και έγινε ρεζίλι, πρέπει να παραιτηθεί ο Χρυσοχοΐδης…» συνοδεύοντας την ανάρτησή του με γέλια.

Στη μακροσκελή ανάρτηση της η Ζωή Κωνσταντοπούου κάνει αναφορές στις δολοφονίες Γρηγορόπουλου και Ζακ Κωστόπουλου, μιλά για λειτουργία παρακράτους με την σύνδεση αστυνομίας και Κυβέρνησης και προσθέτει ότι επικοινώνησε μαζί της για το συγκεκριμένο ζήτημα και ο αρχηγός της ΕΛΑΣ ο οποίος τη διαβεβαίωσε πως «θα ερευνήσει η υπηρεσία αν κάποιος αστυνομικός παρέβη το καθήκον του».

«Πρόκειται για ευθεία αμφισβήτηση της νομιμότητας, της διάκρισης των εξουσιών και της ίδιας της δημοκρατικής λειτουργίας του κράτους» επισημαίνει μεταξύ άλλων η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας στην ανάρτησή της και ζητά από τον κύριο Χρυσοχοΐδη να καλέσει τον κ. Γεωργιάδη να παραιτηθεί ή να παραιτηθεί ο ίδιος!

Ο ακραίος διάλογος των δύο πολιτικών βγήκε εκτός ορίων και λογικής. Η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου παίρνοντας αφορμή από την τοποθέτηση του κ. Γεωργιάδη ο οποίος αποκάλυψε ότι ενημερώθηκε από αστυνομικό για τη μήνυση που κατατέθηκε εναντίον του από την ίδια ζήτησε παραιτήσεις ενώ έδωσε στην δημοσιότητα με ανάρτηση προσωπικό μήνυμα που έστειλε στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας στοχεύοντας τον κ. Γεωργιάδη τον αποκάλεσε μεταξύ άλλων «ελεεινό υποκείμενο». Ο υπουργός Υγείας σπεύδοντας στην Βουλή προκειμένου να επιστρέψει το γάντι μίλησε για την πιο «τοξική» και «δηλητηριώδη» πρόεδρο κόμματος ενώ υποστήριξε ότι η Ζωή Κωνσταντοπούλου είναι «υπερασπίστρια βιαστών». Δήλωσε δε ότι ο ίδιος θα επιχειρήσει να την «κλείσει φυλακή» ακόμα και αν χρειαστεί να καταθέτει «15 μηνύσεις την εβδομάδα».

Πόλεμο κατά πάντων με ειδική στόχευση στον Αδωνι Γεωργιάδη εξαπολύει η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου τα τελευταία εικοσιτετράωρα εκτοξεύοντας ακραίους χαρακτηρισμούς, αναφορές για βαθύ παρακράτος και απαιτήσεις για παραιτήσεις. Την ίδια ώρα ωστόσο αποφεύγει να δώσει εξηγήσεις για τις καταγγελίες που εξέφρασε η πρώην βουλευτής της Ελένη Καραγεωργοπούλου περί λίστας κυβερνητικών στελεχών που βρίσκονται στο απυρόβλητο του κόμματος.

«Το να αντιμετωπίσω το bullying της Κωνσταντοπούλου είναι καθήκον μου στη Δημοκρατία. Θα τσαλακωθώ, θα χάσω ψήφους αλλά είναι καθήκον μου. Στο αντισυστημικό κοινό που απευθύνεται, αν δεν της απαντάμε όπως το έκανε ο Κασιδιάρης χτίζει ένα αφήγημα ότι εμένα με φοβούνται όλοι. Δεν μπορεί να κατηγορούμε το bullying στα σχολεία και να το θεωρούμε αδίκημα και να το επιτρέπουμε στη Βουλή από μια κυρία.

Η έναρξη της κόντρας

Είχε προηγηθεί επίθεση της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας η οποία αν και απουσίαζε ο Υπουργός Υγείας τον αποκάλεσε “ελεεινό υποκείμενο” και υπερασπιστή του ιδιοκτήτη της “Βιολάντα”.

Ο κ. Γεωργιάδης προσερχόμενος στην Ολομέλεια προκειμένου να αποκρούσει την προσωπική επίθεση που είχε νωρίτερα δεχθεί, είπε αρχικά:

“Λοιπόν, η πολιτική ζωή του τόπου υποφέρει δυστυχώς από την παρουσία της Ζωής Κωνσταντοπούλου. Η Κωνσταντοπούλου αποτελεί όμτι πιο τοξικό, όμτι πιο δηλητηριώδες, κακοποιητικό έχει περάσει από την βουλή. Πρώτοι από όλους το γνωρίζουν οι βουλευτές της Ήδη το 40% έχει αποχωρήσει. Μπήκαν 8 έμειναν 5 και δεν αποκλείω να φύγει κι άλλος να μην έχει ομάδα να μείνει μόνη της” .

Δείτε βίντεο:

“Μας κάνετε βουντού;”

Κωνσταντοπούλου: θα μας κάνετε βουντού;

Γεωργιάδης: Τα κάνετε μόνη σας τα βουντού. Για την Καραγεωργοπούλου, τη βουλευτή σας που έφυγε το μόνο που είπατε είναι ότι στο τέλος η αγάπη θα κερδίσει. Δεν είπατε τίποτε άλλο ενώ αυτή σας κατήγγειλε ότι της κάνατε υποδείξεις για μην θίξει επιχειρηματικά συμφέροντα. Σας έφτυσε το 40% της δικής σας ΚΟ. Ουδέποτε υπερασπίστηκα τον ιδιοκτήτη της Βιολάντα. Δεν τον ξέρω καν. Έκανα ένα σχόλιο γιατί είχε πάρει 25 βραβεία. Αν κακώς τα έδωσαν δικό τους θέμα.

Πρέπει να δούμε το πόρισμα της πυροσβεστικής. Όλη η προσπάθεια να με κατασυκοφαντήσετε δεν θα περάσει. Είχα αποφασίσει να μην πηγαίνω στα δικαστήρια τους πολιτικούς μου αντιπάλους. . Αλλά μετά την πράξη της Κωνσταντοπουλου να πάει στο ΑΤ Εξαρχείων 9 λεπτά πριν λήξει το τρίμηνο θα αλλάξω την απόφασή μου. Φανταστείτε την εικόνα λίγο πριν τα μεσάνυχτα να βλέπει ο αστυνομικός αυτή – να μην την χαρακτηρίσω – να προσέρχεται για να υποβάλλει μήνυση σε μένα. Θα καταθέσω και εγώ μήνυση εναντίον της και θα συμπεριλάβω και τα σημερινά. Με έχετε μπερδέψει με άλλους. Εγώ δεν σας φοβάμαι. Κάθε μέρα και μια μήνυση.

Παίρνοντας τον λόγο η Πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας απέφυγε και πάλι να απαντήσει για όσα κατήγγειλε η πρώην βουλευτής της Ελένη Καραγεωργοπούλου και περιορίστηκε στα εξής:

Κωνσταντοπούλου: εξαντλήθηκαν οι παρεμβάσεις σας κα Κεραμέως και ήρθε ως πυροβολικό ο Γεωργιάδης. Καμαρώστε τον. Αυτά είχε να απαντήσει. Δεν ανέβηκε στην κυβερνητική θέση διότι θα πρέπει να εξηγήσει πως αλλάζει τις κυβερνητικές θέσεις σαν τα πουκάμισα και πως ως πρώην Υπ Εργασίας δεν είπε όσα τώρα ισχυρίζεστε. Αλήθεια; Δεν ξέρατε τον ιδιοκτήτη; Είπατε ότι επισκεφτήκατε το εργοστάσιο Βιολάντα και πως είναι από τα πιο σύγχρονα. Είπατε ότι εχουν γίνει εκεί όλοι οι έλεγχοι. Αλήθεια; ποιοι; Πάνω στα πτώματα 5 γυναικών;

Σας έχω επιστρέψει τις γλοιώδεις προσπάθειες να με προσεγγίσετε.

Γιατί τόσο λυσσαλέα υπερασπιστήκατε τον Παναγόπουλο;

Πείτε μας και πως είστε ο πρώτος που ειδοποιήθηκε για την μήνυση που σας κατέθεσα στο Αστυνομικό Τμήμα;

Γεωργιάδης: Σας είπα ότι δεν ξέρω τον ιδιοκτήτη.

Κωνσταντοπούλου: Φωνάζει

Γεωργιάδης: φτάνει με αυτή την τρέλα. Δεν θέλω καμία διακοπή από αυτή τη γελοία. Εγώ θα σε κλείσω φυλακή. Θα σου κάνω 15 μηνύσεις την εβδομάδα

Κωνσταντοπούλου: Φωνάζει

Γεωργαντάς: παρακαλώ. Μην διακόπτετε. Σταματήστε

Γεωργιάδης: Θα της μάθετε επιτέλους αγωγή αυτή που δεν της έμαθε ο πατέρας και μητέρα της;

Κωνσταντοπούλου: Αρνητή…

Γεωργαντάς: Σας παρακαλώ

Γεωργιάδης: Τέλος η συκοφαντία για την Βιολάντα. Πώς έμαθα για την μήνυση; Είδα το μήνυμα που μου έστειλε αστυνομικός του τμήματος και φίλος μου το άλλο πρωί όταν ξύπνησα. Μου έστειλε ένα μήνυμα κοροϊδευτικό ακόμα και για την ενδυμασία σας. Δεν χρειάζεται καμία χούντα για να καταλάβει κανείς πόσο γελοίο είναι να πηγαίνετε 9 λεπτά πριν την λήξη τριμήνου να μου κάνετε μηνύσεις

Έχω ζήσει στο πετσί μου την σκευωρία Novartis και γνωρίζω κάτι που η συνήγορος βιαστών Κωνσταντοπούλου δεν γνωρίζει. Τον σεβασμό στο τεκμήριο αθωότητας. Εσείς ξέρετε μόνο από βιαστές γιατί αυτοί είναι η παρέα σας

Κωνσταντοπούλου : το λόγο

Γεωργαντάς: το λόγο έχει ο κ. Καλαματιανός. Έκλεισε το ζήτημα. Δεν θα επιτρέψω άλλη υποβάθμιση του κοινοβουλίου.

Κωνσταντοπούλου: Να παραιτηθούν ο Χρυσοχοϊδης και ο αρχηγός της ΕΛΑΣ

Πάντως, στη συνέχεια, η κυρία Κωνσταντοπούλου απανήλθε στην κόντρα της με τον Α. Γεωργιάδη και σχολιάζοντας την τοποθέτηση του υπουργού για το πως ο ίδιος ενημερώθηκε για την μήνυση που του κατέθεσε ζήτησε τις παραιτήσεις του Μιχάλη Χρυσοχοΐδη και του αρχηγού της ΕΛΑΣ.

“Ο Α. Γεωργιάδης ομολόγησε κάτι που δεν είναι γελοίο ούτε αστείο. Αφορά παρακρατική λειτουργία της κυβέρνησης και ζητώ την παραίτηση του Χρυσοχοΐδη και του αρχηγού Αστυνομίας” είπε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας για να προσθέσει: “Ένας αστυνομικός παραβιάζοντας το καθήκον του γνωστοποίησε απόρρητα στοιχεία της προδικασίας και του έδωσε αναφορά ακόμα και για την ενδυμασία της πολιτικής του αντιπάλου. Αυτό είναι το βαθύ παρακράτος. Αυτό που υποστηρίζει τους σκοτεινούς μαύρους τύπους. Η Βουλή πρέπει να δράσει και να δράσει άμεσα. Θα κάνω τα πάντα για να τελειώσετε”

Η αντιπαράθεση με Κεραμέως και η επίθεση στον Γεωργιάδη

Στην πρώτη φάση της αντιπαράθεσης, η κυρία Κεραμέως υπενθύμισε στην Ζωή Κωνσταντοπούλου ότι έχει πολλαπλώς τοποθετηθεί για το δυστύχημα στο εργοστάσιο και επισήμανε ότι διεξάγεται ήδη έρευνα από τη Δικαιοσύνη. Η Υπουργός κατηγόρησε την πρόεδρο της Πλεύσης για υποκριτικό ενδιαφέρον αναφορικά με την ασφάλεια των εργαζομένων σημειώνοντας ότι το κόμμα της καταψήφισε διατάξεις για την ενίσχυση του πλαισίου ασφάλειας στους χώρους εργασίας. Παράλληλα κάλεσε την πρόεδρο της Πλεύσης να σεβαστεί τους όρους του «πολιτικού πολιτισμού» και να σταματήσει να υβρίζει βουλευτές την ώρα που απουσιάζουν από την αίθουσα και δεν μπορούν να απαντήσουν. «Αυτά τα υποκείμενα δεν είναι δικοί μου συνάδελφοι» επέμεινε η κα Κωνσταντοπούλου.

Κωνσταντοπούλου: Δεν είπατε λέξη για το εργατικό δυστύχημα στη Βιολάντα που οδήγησε στο θάνατο 5 εργαζόμενες. Ένα καταλυτικό γεγονός που θα έπρεπε να σας οδηγήσει σε απόσυρση του νομοσχεδίου σας. Στις επιχειρήσεις αυτές δεν υπάρχουν όροι ασφάλειας και τη Βιολάντα την επισκέπτονταν σχολεία. Αυτή την επιχείρηση βγήκε να υπερασπιστεί το άθλιο υποκείμενο ο Γεωργιάδης. Πληρούνται οι στοιχειώδεις όροι εργασίας. Βρήκαν το θάνατο εργαζόμενοι. Ξέρετε ότι ένα μήνα νωρίτερα σχολεία επισκέπτονταν την επιχείρηση αυτή που η κυβέρνησή σας και μετά την έκρηξη τη διαφήμισε ως υποδειγματική.

Κεραμέως: Όλως παραδόξως οι αναφορές σας στο τραγικό δυστύχημα στη Βιολάντα σταμάτησαν τη στιγμή που έφυγαν οι μαθητές από τα θεωρεία της Βουλής. Έχω κάνει εκτενέστατες αναφορές για την υπόθεση και γνωρίζετε ότι η Δικαιοσύνη διεξάγει έρευνα. Είναι ανεπίτρεπτο να αναφέρεστε σε συναδέλφους βουλευτές που δεν είναι παρόντες. Αν ο Γεωργιάδης ήταν εδώ θα σας απαντούσε με τον κατάλληλο τρόπο. Ας δείξουμε ένα επίπεδο πολιτικού πολιτισμού. Το ενδιαφέρον για τους εργαζόμενους φαίνεται στην πράξη. Φέραμε διάταξη για τον συντονιστή ασφάλειας στα μεγάλα έργα για την προστασία των εργαζομένων και εσείς ψηφίσατε όχι.

Κωνσταντοπούλου: Σας εκφράζω τη μεγάλη μου απογοήτευση που διολισθήσατε στην κατάντια να υπερασπίζεστε τον Γεωργιάδη και να λέτε ότι τον κατηγορώ ενώ απουσιάζει. Τον καημένο. Σας αφήνω να τον υπερασπίζεστε μαζί με τον φραπέ και τον Μαγειρία. Με συκοφαντήσατε. Βλέπετε να τρίζει η καρέκλα σας και προτιμάτε την καρέκλα. Είπατε ψέματα. Ότι σταμάτησα να μιλώ για τη Βιολάντα όταν έφυγε το σχολείο. Δεν καταλάβατε ότι μίλησα για τις εργαζόμενες από την αρχή έως το τέλος. Δεν ντρέπεστε να λέτε ότι το κάνουμε για τις εντυπώσεις; Καρεκλοκένταυροι βιδωμένοι στις καρέκλες σας. Κι άλλοι προσβάλλονται από τη νόσο της καρέκλας. Μεταδοτική και ανίατη ασθένεια. Χαμηλού επιπέδου η παρέμβασή σας. Εκλεγμένοι συγγενείς θυμάτων είναι στη δική σας παράταξη. Και πάνω στη μνήμη του Παύλου Μπακογιάννη έχουν χτιστεί πολιτικές καριέρες.

Οι αποστροφές της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας προκάλεσαν την αντίδραση του Μακάριου Λαζαρίδη, που αντέτεινε ότι η καρέκλα του κόμματός της τρίζει και η δικιά της βουλευτής αποχώρησε.

«Η κα Κωνσταντοπούλου στον οίστρο της να χρεώσει στην κυβέρνηση ζητήματα με την απώλεια των γυναικών αυτών έφτασε στο σημείο να εξισώσει τη δολοφονία του Παύλου Μπακογιάννη, από τους άθλιους τρομοκράτες της 17 Ν με το εργατικό δυστύχημα. Το καταδικάζω».

Η κυρία Κωνσταντοπούλου επανήλθε με νέους χαρακτηρισμούς, αυτή τη φορά προς τον κ.Λαζαρίδη, λέγοντας ότι είναι

«κατάντια να χρησιμοποιείτε τον Λαζαρίδη ως μαξιλάρι. Θα έπρεπε να απαντήσετε ευθέως σε όσα ειπώθηκαν και όχι να χρησιμοποιείτε το ακροδεξιό υπόλειμμα».

.

Επίθεση στους βουλευτές της ΝΔ

Είχε προηγηθεί η επίθεση της κυρίας Κωνσταντοπούλου, ήδη από την έναρξη της συνεδρίασης στην Ολομέλεια, κατά των βουλευτών της ΝΔ. Απαντώντας στον κ. Μακάριο Λαζαρίδη, αποκάλεσε «κηφήνες» τους βουλευτές της ΝΔ, ενώ παρά τις παρατηρήσεις του προέδρου του κοινοβουλίου Γιάννη Πλακιωτάκη αρνήθηκε να ανακαλέσει.

Κωνσταντοπούλου: Θα συνιστούσα στους κηφήνες που κάθονται στα έδρανα των βουλευτών της ΝΔ…

Πλακιωτάκης: Παρακαλώ! Προσέξτε τους χαρακτηρισμούς σας. Να ανακαλέσετε.

Κωνσταντοπούλου: Τι είναι αυτά; Εμποδίζεται αρχηγός να μιλήσει διά τραμπουκισμών.

Πλακιωτάκης: Παρακαλώ. Να διαγραφεί από τα πρακτικά.

Κωνσταντοπούλου: Δώστε εξ αρχής τον χρόνο μου.

Πλακιωτάκης: Ανακαλέσατε για να ηρεμήσει το κλίμα.

Κωνσταντοπούλου: Αστειεύεστε; Είπατε στον κηφήνα (σ.σ. Μ. Λαζαρίδη) να ανακαλέσει όταν είπε για παραφροσύνη της αντιπολίτευσης;

Πλακιωτάκης: Παρακαλώ, πάμε…

Κωνσταντοπούλου: Αφήστε τα «πάμε». Μην χαλάτε μια καλή εικόνα που έχετε τώρα που είστε σε αποδρομή.

Στη συνέχεια η κυρία Κωνσταντοπούλου υποστήριξε ότι δέχθηκε «λεκτικές επιθέσεις» και «μπούλινγκ» από την πλευρά της πλειοψηφίας και κάλεσε την κα Κεραμέως να πάρει θέση. «Έχω άποψη και για τις SLAPP μηνύσεις και τι είναι αυτό που συμβαίνει. Έχω άποψη για το γεγονός ότι υπάρχει ξεκάθαρη κυβερνητική εμπλοκή στο εργατικό δυστύχημα στη Βιολάντα. Σιωπά η κυβέρνηση, εκτός του Γεωργιάδη που έδωσε διαπιστευτήρια ότι επρόκειτο για καλή επιχείρηση. Αυτός ο ακροδεξιός φασιστοειδής τύπος που κάθεται στα υπουργικά έδρανα είναι ο ίδιος που υπερασπίζεται τον Παναγόπουλο στο σκάνδαλο. Κατέθεσε επίκαιρη ερώτηση για τα θύματα και τις ευθύνες σας», είπε.