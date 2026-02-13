Η-Κύπρος-έχει-την-ισχυρότερη-ανάπτυξη-στην-Ευρωζώνη

Στο 4,5% ανήλθε ο ρυθμός ανάπτυξης της Κυπριακής οικονομίας το τέταρτο τρίμηνο του 2025 σε ετήσια βάση, υπερβαίνοντας σημαντικά τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, ο οποίος διαμορφώθηκε στο 1,3% για την Ευρωζώνη και στο 1,5% για την ΕΕ.

Για το σύνολο του 2025, ο ρυθμός ανάπτυξης της Κυπριακής οικονομίας εκτιμάται στο 3,75%, επίδοση υψηλότερη από τις προβλέψεις του Υπουργείο Οικονομικών και άλλων εγχώριων και διεθνών φορέων, που τοποθετούσαν την αύξηση μεταξύ 2,9% και 3,5%.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, «η κυπριακή οικονομία διατηρεί ισχυρή δυναμική παρά το περιβάλλον αυξημένης αβεβαιότητας διεθνώς, καταγράφοντας υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης σε σύγκριση με την ΕΕ, σε συνδυασμό με χαμηλό πληθωρισμό και συνθήκες πλήρους απασχόλησης».

Η οικονομία της ευρωζώνης αναπτύχθηκε μέτρια το τέταρτο τρίμηνο του 2025. Σύμφωνα με την Eurostat, το ΑΕΠ στην ευρωζώνη αυξήθηκε κατά 0,3% σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο. Η ετήσια αύξηση του ΑΕΠ το τέταρτο τρίμηνο ήταν 1,3%, επιβεβαιώνοντας επίσης το αρχικό ποσοστό. Η Ρουμανία παρουσίασε την πιο απότομη πτώση με 1,9%.

Η οικονομία της Γερμανίας αναπτύχθηκε κατά 0,3%. Η Γαλλία και η Ιταλία κατέγραψαν επίσης ανάπτυξη 0,2% και 0,3% αντίστοιχα.