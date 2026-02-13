Η-bytedance-σε-συζητήσεις-για-την-πώληση-της-μονάδας-παιχνιδιών-moonton-για-πάνω-από-6-δισ.

Η συμφωνία θα μπορούσε να οριστικοποιηθεί ακόμη και εντός του τρέχοντος τριμήνου, ενώ οι δύο πλευρές έχουν φτάσει σε αρχικό deal επί των γενικών όρων του.

Σε προχωρημένες συζητήσεις για την πώληση της Shanghai Moonton Technology, της εταιρείας πίσω από το δημοφιλές κινητό παιχνίδι Mobile Legends: Bang Bang, στην Savvy Games Group της Σαουδικής Αραβίας, βρίσκεται η ByteDance, με το deal να εκτιμάται ότι θα «προσγειωθεί» μεταξύ 6 και 7 δισ. δολαρίων, σύμφωνα με αποκλειστικές πηγές -που ζήτησαν να παραμείνουν ανώνυμες- του Reuters.

Το deal θα μπορούσε να οριστικοποιηθεί ακόμη και εντός του τρέχοντος τριμήνου, ανέφερε μία από τις πηγές, ενώ οι δύο πλευρές έχουν φτάσει σε αρχική συμφωνία επί των γενικών όρων της, σύμφωνα με δεύτερη πηγή.

Οι τρεις εταιρείες δεν έχουν απαντήσει μέχρι ώρας στα αιτήματα του Reuters για σχόλια επί του θέματος.

Η πώληση της Moonton θα συμβάλει στην συνεχιζόμενη ενοποίηση της βιομηχανίας των βιντεοπαιχνιδιών, ενώ εντάσσεται σε ένα ήδη έντονο κύμα συμφωνιών, καθώς μια σειρά από δυνατούς «παίκτες» που ανταγωνίζονται για την κυριαρχία στην πνευματική ιδιοκτησία, περισσότερα κανάλια διανομής και επέκταση στις παγκόσμιες αγορές.

Η Moonton είναι μια κινεζική εταιρεία ανάπτυξης και έκδοσης βιντεοπαιχνιδιών που ιδρύθηκε το 2014 στη Σαγκάη. Είναι παγκοσμίως πιο γνωστή για το Mobile Legends: Bang Bang, ένα από τα δημοφιλέστερα MOBA κινητά παιχνίδια με εκατομμύρια παίκτες και σημαντική παρουσία στο esports παγκοσμίως. Η ByteDance αγόρασε την Moonton το 2021 μέσω της μονάδας παιχνιδιών Nuverse, με την αξία της συμφωνίας να ανέρχεται σε περίπου 4 δισ. δολάρια.

Η Savvy Games Group είναι μια σαουδαραβική εταιρεία επενδύσεων και ανάπτυξης παιχνιδιών και esports, με έδρα το Ριάντ, η οποία ιδρύθηκε το 2021 και ανήκει στον Public Investment Fund (PIF) της Σαουδικής Αραβίας.

Η Savvy έχει γίνει ένας από τους πιο ενεργούς επενδυτές στον παγκόσμιο χώρο των βιντεοπαιχνιδιών, με αποκτήσεις και συμμετοχές σε μεγάλες εταιρείες του κλάδου και στόχο να μετατρέψει τη Σαουδική Αραβία σε παγκόσμιο κόμβο για την αγορά gaming και esports ως μέρος της στρατηγικής Vision 2030.