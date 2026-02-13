Κίνα:-Σε-πέντε-πυλώνες-η-στρατηγική-ανάπτυξης-του-κλάδου-εκθέσεων

Σύμφωνα με την έκθεση «Ανάπτυξη της Εκθεσιακής Οικονομίας στην Κίνα 2025», που παρουσίασε πρόσφατα το Συμβούλιο για την Προώθηση του Διεθνούς Εμπορίου της χώρας, το 2025 διεξήχθησαν συνολικά 4.095 εμπορικές εκθέσεις στη χώρα, καλύπτοντας συνολική εκθεσιακή επιφάνεια 159 εκατομμυρίων τετραγωνικών μέτρων.

Πρόκειται για αύξηση 6,53% και 2,5% αντίστοιχα σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, καταρρίπτοντας ιστορικά ρεκόρ και επιβεβαιώνοντας τη σταθερή και διατηρήσιμη ανοδική τάση της εκθεσιακής οικονομίας.

Η αντιπρόεδρος του Συμβουλίου, Λι Τσινγκσουάνγκ, τόνισε πως οι εκθέσεις λειτουργούν ως καθοριστικές πλατφόρμες για την προώθηση της βιομηχανικής ανάπτυξης και της διεθνούς οικονομικής συνεργασίας.

Επωφελούμενες από το πιο ολοκληρωμένο βιομηχανικό και καινοτομικό οικοσύστημα παγκοσμίως, οι κινεζικές επιχειρήσεις ενισχύουν τη διεθνή τους παρουσία, διευρύνοντας τις ευκαιρίες διασυνοριακής συνεργασίας.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, η αξία των συμφωνιών σε εκθέσεις που οργανώνονται από Κινέζους εκθέτες στο εξωτερικό αυξήθηκε κατά 19,09% το 2025, ενώ η μέση απόδοση ανά έκθεση ενισχύθηκε κατά 14,16%.

Πέντε κεντρικοί πυλώνες της στρατηγικής ανάπτυξης του κλάδου είναι η πολυδιάστατη διασύνδεση, η περιβαλλοντική βιωσιμότητα, η διεθνοποίηση, η εξειδίκευση και η ψηφιακή μεταρρύθμιση.

Σε πολλές περιοχές, οι τοπικές αρχές προωθούν την ενσωμάτωση των εκθέσεων σε βασικούς τομείς όπως η κατανάλωση, το εμπόριο, ο τουρισμός και ο πολιτισμός, ενισχύοντας την πολλαπλασιαστική οικονομική τους επίδραση.

Στο πλαίσιο των δράσεων «εκθέσεις + κατανάλωση», επαρχίες όπως η Γκουανγκντόνγκ και η Τζιανγκσί έχουν εντάξει τις εκθεσιακές δραστηριότητες σε στοχευμένα μέτρα τόνωσης της ζήτησης, ενθαρρύνοντας εκδηλώσεις πρώτων παρουσιάσεων και λανσαρίσματος νέων προϊόντων.

Στην Τσετζιάνγκ, η πρωτοβουλία «Ταξίδι στην Τσετζιάνγκ μέσω εκθέσεων» αξιοποιεί τις διοργανώσεις για να ενισχύσει τη ροή επισκεπτών και να τονώσει την κατανάλωση στους τομείς της εστίασης, του λιανικού εμπορίου και του πολιτιστικού τουρισμού.

Αντίστοιχα, στο πλαίσιο «εκθέσεις + εμπόριο», το Πεκίνο δίνει μεγάλη έμφαση στις εκθεσιακές πλατφόρμες, εντάσσοντάς τες στις πολιτικές για την υψηλής ποιότητας ανάπτυξη των υπηρεσιών και του ψηφιακού εμπορίου. Στοχεύει δε, στη διοργάνωση περισσότερων θεματικών και επαγγελματικών εκθέσεων.

Ο κλάδος των εκθέσεων δεν περιορίζεται πλέον στις βασικές εμπορικές ανάγκες, αλλά εξελίσσεται σε βασικό μοχλό οικοδόμησης βιομηχανικού οικοσυστήματος.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Ομίλου Διεθνούς Εκθεσιακού Κέντρου Κίνας, Λιν Σουέντζιε, οι εκθέσεις δεν πρέπει να εκλαμβάνονται απλώς ως πρόσκαιρες διοργανώσεις ή ενοικιάσεις χώρων, αλλά ως συνεργατικοί κόμβοι που αναπτύσσονται παράλληλα με τις βιομηχανίες, ενισχύοντας τη συνεργασία στην εφοδιαστική αλυσίδα και διευκολύνοντας τη δικτύωση μεταξύ επιχειρήσεων διαφόρων μεγεθών.

Το 2025, μια σειρά από κινεζικές πόλεις υιοθέτησαν στοχευμένες πολιτικές στήριξης, μέσω ενός πολυδιάστατου συστήματος ενίσχυσης με «ανταμοιβές, επιδοτήσεις και φοροαπαλλαγές», προσαρμοσμένες στα εκάστοτε στάδια εξέλιξης.

Η Γουχάν, αξιοποιώντας πλατφόρμες όπως η Διεθνής Έκθεση Αυτοκινήτου και η Έκθεση Επαγγελματικών Οχημάτων, επιταχύνει τη μετάβαση της αυτοκινητοβιομηχανίας.

Μάλιστα, στην Οικονομική Ζώνη Ανάπτυξης της πόλης, προβλέπεται η εγκατάσταση τεσσάρων εργοστασίων ηλεκτροκίνητων οχημάτων με συνολικό ύψος επενδύσεων άνω των 40 δισ. γιουάν, και αναμενόμενη παραγωγική ικανότητα 700.000 μονάδων ετησίως.

Στην επαρχία Χουμπέι, το 2025 πραγματοποιήθηκαν σχεδόν 2.000 εκθέσεις, εκ των οποίων περισσότερες από 100 ξεπέρασαν τα 10.000 τ.μ..

Οι διοργανώσεις αυτές προσέλκυσαν συμμετέχοντες από πάνω από 120 χώρες και περιοχές, ενώ οι συνολικές υπογεγραμμένες συμφωνίες ξεπέρασαν σε αξία τα 3 τρισ. γιουάν.

Ο εκθεσιακός τομέας έχει ενσωματωθεί βαθιά σε στρατηγικούς βιομηχανικούς κλάδους όπως η αυτοκινητοβιομηχανία, η βιοϊατρική και η σύγχρονη επεξεργασία αγροτικών προϊόντων, διαμορφώνοντας έναν ενάρετο κύκλο όπου εκθέσεις και βιομηχανία ενισχύουν αμοιβαία την ανάπτυξή τους.

Η εκθεσιακή οικονομία της Κίνας ακολουθεί πλέον ένα πολυεπίπεδο μοντέλο ανάπτυξης: παγκόσμιες μητροπόλεις προσελκύουν κορυφαίες διεθνείς εκθέσεις· περιφερειακά κέντρα αναλαμβάνουν εθνικής σημασίας διοργανώσεις· ενώ εξειδικευμένες βιομηχανικές πόλεις δημιουργούν εκθέσεις με σαφή ταυτότητα και θεματικό προσανατολισμό.

Όπως εκτιμούν οι ειδικοί, στο εγγύς μέλλον, οι εκθεσιακοί πόροι θα ανακατανέμονται ακόμα ταχύτερα μεταξύ πόλεων διαφορετικής δυναμικής, καθιστώντας τις εκθέσεις όχι μόνο βιτρίνα προώθησης πόλεων, αλλά και καταλύτη εκβιομηχάνισης και τεχνολογικής αναβάθμισης.