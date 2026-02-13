Κίνα-Σιντζιάνγκ:-Άλμα-στο-εξωτερικό-εμπόριο-για-4η-συνεχόμενη-χρονιά

Το 2025, η συνολική αξία των εισαγωγών και εξαγωγών της κινεζικής επαρχίας Σιντζιάνγκ ανήλθε στα 520,37 δισ. γιουάν, καταγράφοντας ετήσια αύξηση 19,9%, ποσοστό υψηλότερο κατά 16,1% από τον εθνικό μέσο όρο, κατατάσσοντας την περιοχή στην πρώτη θέση σε εθνικό επίπεδο ως προς τον ρυθμό αύξησης.

Κατά την περίοδο του 14ου Πενταετούς Σχεδίου (2021–2025), το εξωτερικό εμπόριο της Σιντζιάνγκ παρουσίασε επιταχυνόμενη δυναμική, υπερβαίνοντας διαδοχικά τα όρια των 200, 300, 400 και 500 δισ. γιουάν.

Η αθροιστική αξία του εξωτερικού εμπορίου της επαρχίας ξεπέρασε τα 1,71 τρισ. γιουάν, σημειώνοντας αύξηση 144,3% σε σύγκριση με την περίοδο του 13ου Πενταετούς Σχεδίου (2016–2020).

Το 2025, η Σιντζιάνγκ εισήγαγε τον «Κανονισμό της Αυτόνομης Περιοχής των Ουιγούρων της Σιντζιάνγκ για την Προώθηση της Οικονομικής Ανάπτυξης των Σταθμών» και τον «Κανονισμό της Ζώνης Ελεύθερου Εμπορίου της Κίνας (Σιντζιάνγκ)», με στόχο τη συνεχή βελτιστοποίηση της κλαδικής διάρθρωσης του εξωτερικού εμπορίου και την ενίσχυση των αναπτυξιακών του θεμελίων.

Παράλληλα, τέθηκε σε εφαρμογή σειρά μέτρων για τη βελτίωση της αποδοτικότητας του εκτελωνισμού στους σταθμούς, με έμφαση στην καινοτομία των ρυθμιστικών μοντέλων και στην απλούστευση των τελωνειακών διαδικασιών.

Συγκεκριμένα, το Τελωνείο Αλασανκού (Alashankou/ Alataw Pass) προωθούσε μεταρρυθμίσεις στο μοντέλο «Έξυπνος Σιδηροδρομικός Σταθμός + Ταχύς Εκτελωνισμός στον Τόπο Προέλευσης», αξιοποιώντας ψηφιακές και έξυπνες τεχνολογίες για τον εξορθολογισμό των τελωνειακών διαδικασιών.

Ως αποτέλεσμα, ο συνολικός χρόνος εκτελωνισμού το 2025 μειώθηκε κατά 18,4% σε σύγκριση με το 2024.

Με τη βελτίωση της τελωνειακής απόδοσης, ο αριθμός των εμπορευματικών αμαξοστοιχιών Κίνας–Ευρώπης μέσω του Τελωνείου Αλασανκού ξεπέρασε για πρώτη φορά το όριο των 8.000, ανερχόμενος σε 8,165 για το έτος 2025 και σημειώνοντας ετήσια άνοδο 6,3%.

Ως κομβικό σημείο της Πρωτοβουλίας «Μια Ζώνη και Ένας Δρόμος», ο σιδηροδρομικός σταθμός Χοργκός (Khorgos Railway Port) κατέγραψε το 2025 συνολικό όγκο εισαγωγών και εξαγωγών 46,431 εκατ. τόνων, σημειώνοντας ετήσια αύξηση 1,9% και κατατασσόμενος στην πρώτη θέση μεταξύ των σταθμών της Σιντζιάνγκ για όγδοο συνεχόμενο έτος.

Παράλληλα, ο όγκος των εμπορευμάτων μέσω των οδικών σταθμών της επαρχίας κατέγραψε ετήσια άνοδο 27,3%, που οφείλεται κυρίως στο μοντέλο «Οδικός Σταθμός + Άμεσος Εκτελωνισμός στον Τόπο Προέλευσης» και στον μηχανισμό «Ταχεία Διέλευση για Αυτοκινούμενα Εμπορικά Οχήματα προς Εξαγωγή».

Μια σειρά μεταρρυθμιστικών μέτρων απέφεραν απτά αποτελέσματα. Το 2025, μέσω των σιδηροδρομικών σταθμών της Σιντζιάνγκ διακινήθηκαν εισαγόμενα και εξαγόμενα εμπορεύματα συνολικού όγκου 30,669 εκατ. τόνων και πραγματοποιήθηκαν 18.000 δρομολόγια εμπορευματικών αμαξοστοιχιών Κίνας–Ευρώπης, καταγράφοντας ετήσια αύξηση 11,5% και 7,4% αντίστοιχα.

Ως εκ τούτου, η Σιντζιάνγκ κατέχει την πρώτη θέση σε εθνικό επίπεδο αναφορικά με τον αριθμό των πραγματοποιημένων δρομολογίων μεταξύ Κίνας και Ευρώπης.

Επιπλέον, ο όγκος των αεροπορικών φορτίων και ο αριθμός των εισερχόμενων και εξερχόμενων εμπορευματικών πτήσεων στην επαρχία κατέγραψαν αυξήσεις 150,5% και 80,6% αντίστοιχα.