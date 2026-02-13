Καζάκς:-Η-ΕΚΤ-αναμένει-να-δει-τον-πλήρη-αντίκτυπο-από-την-ανατίμηση-του-ευρώ

Ο Καζάκς υποστήριξε ότι προς το παρόν δεν χρειάζεται να αναληφθεί δράση και οι αξιωματούχοι συνεχίζουν «να παρακολουθούν» την κατάσταση.

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα εξακολουθεί να διατηρεί «στάση αναμονής» για να δει πώς θα επηρεαστεί η οικονομία από την ανατίμηση του ευρώ που ξεκίνησε το 2025, αναφέρει ο Μάρτινς Καζάκς, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ.

Όπως μεταδίδει το -, με τις εκτιμήσεις να υποδηλώνουν ότι χρειάζονται περίπου 12 μήνες για να γίνουν αισθητές τέτοιου είδους μεταβολές στα νομίσματα, «πιθανότατα θα δούμε τον πλήρη αντίκτυπο από την ενίσχυση του ευρώ από το περασμένο έτος προς το τέλος της άνοιξης», δήλωσε ο Καζάκς.

Το ευρώ κατέγραψε κέρδη 14% το πρώτο εξάμηνο του 2025, καθώς οι «αμφιταλαντεύσεις» του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με την επιβολή δασμών στους εμπορικούς εταίρους των ΗΠΑ, υπονόμευσαν την εμπιστοσύνη των αγορών στο δολάριο και αύξησαν την παγκόσμια αβεβαιότητα. Το ευρώ διεύρυνε τα κέρδη του και αυτό το έτος, ξεπερνώντας τα 1,20 δολάρια για πρώτη φορά από το 2021 μετά τις απειλές του Τραμπ για την απόκτηση της Γροιλανδίας.

Ενώ το μεγαλύτερο μέρος της ανατίμησης του ευρώ αντανακλάται στις τελευταίες προβλέψεις της ΕΚΤ που δείχνουν επιτάχυνση της ανάπτυξης και τον πληθωρισμό να διατηρείται στο 2%, οι αξιωματούχοι της κεντρικής τράπεζας, μεταξύ των οποίων βρίσκεται και η πρόεδρος Κριστίν Λαγκάρντ, έχουν δηλώσει ότι συνεχίζουν να εποπτεύουν και είναι έτοιμοι να αντιδράσουν.

Ο Καζάκς υποστήριξε ότι προς το παρόν δεν χρειάζεται να αναληφθεί δράση και οι αξιωματούχοι συνεχίζουν «να παρακολουθούν» την κατάσταση. «Αυτό είναι ένα είδος εκδήλωσης της προσοχής μας», τόνισε. «Δεν είναι κάποια λεκτική παρέμβαση. Δεν έχουμε φτάσει τόσο μακριά».

Ωστόσο, εξέφρασε την ανησυχία του ότι η επικρατούσα αδυναμία της οικονομίας δυσκολεύει την αντιμετώπιση της κατάστασης από τις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές. «Η ανησυχία μου είναι ότι το ευρώ έχει ενισχυθεί κατά το τελευταίο έτος όχι επειδή η οικονομία της ευρωζώνης έχει γίνει ισχυρότερη, αλλά επειδή έχει αυξηθεί η αβεβαιότητα και έχει αποδυναμωθεί το δολάριο ΗΠΑ», είπε.

Ο Καζάκς, που είναι επικεφαλής της κεντρικής τράπεζας της Λετονίας, δήλωσε επίσης ότι οι ρυθμίσεις της νομισματικής πολιτικής της ΕΚΤ είναι επί του παρόντος κατάλληλες και ότι οι κίνδυνοι για τις προοπτικές του πληθωρισμού «ενδέχεται να εξακολουθούν να είναι ισορροπημένοι».

«Είμαστε επίσης σε καλή θέση να κινηθούμε προς οποιαδήποτε κατεύθυνση, αν χρειαστεί», πρόσθεσε. «Αλλά τώρα δεν είναι η κατάλληλη στιγμή».

Υπενθυμίζεται ότι η ΕΚΤ άφησε το επιτόκιο καταθέσεων αμετάβλητο στο 2% την περασμένη εβδομάδα και ούτε οι οικονομολόγοι ούτε οι επενδυτές αναμένουν κάποια κίνηση στο άμεσο μέλλον.