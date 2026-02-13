Καλά-νέα:-Ζούμε-περισσότερο.-Τα-κακά-νέα;-Οι-περισσότεροι-δεν-μπορούμε-να-το-αντέξουμε-οικονομικά

Τα καλά νέα είναι αδιαμφισβήτητα: το προσδόκιμο ζωής στις ΗΠΑ αυξήθηκε το 2025 σε ιστορικό υψηλό, φθάνοντας τα 79,4 έτη, σύμφωνα με το Census Bureau. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπερβαίνει τα 81 έτη και στην Ελλάδα φτάνει τα 81,9 έτη.

Κι όμως, πίσω από αυτό το θετικό στατιστικό κρύβεται μια σκληρή πραγματικότητα: όσο περισσότερο ζούμε, τόσο περισσότερα χρήματα χρειαζόμαστε. Και οι περισσότεροι δεν τα έχουμε, σημειώνει σε ανάλυσή του το Market Watch.

Ο φόβος που ξεπερνά ακόμη και τον θάνατο

Σχεδόν τα δύο τρίτα των Αμερικανών (64%) φοβούνται ότι θα ξεμείνουν από χρήματα πριν πεθάνουν. Σύμφωνα με έρευνα του Allianz Center for the Future of Retirement, ο φόβος αυτός είναι μεγαλύτερος ακόμη και από τον φόβο του θανάτου.

Το άγχος είναι εντονότερο στη Generation X (70%) και στους millennials (66%), ενώ ακόμη και οι baby boomers — εκ των οποίων οι νεότεροι είναι πλέον 61 ετών και περίπου 10.000 συνταξιοδοτούνται καθημερινά — δηλώνουν σε ποσοστό 61% ότι φοβούνται πως τα χρήματά τους δεν θα επαρκέσουν.

Και δεν είναι παράλογο.

Οι αριθμοί δεν βγαίνουν

Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία της Federal Reserve, το διάμεσο ύψος αποταμιεύσεων για συνταξιοδότηση ανέρχεται μόλις σε 87.000 δολάρια (στοιχεία 2022).

Ακόμη κι αν — υποθετικά — το ποσό αυτό αυξήθηκε όσο ο δείκτης S&P 500 τα έτη 2023-2024 (περίπου 55% συνολικά), θα έφθανε στα 134.000 δολάρια. Και αυτό σε ένα ιδανικό σενάριο, καθώς εκατομμύρια Αμερικανοί δεν επενδύουν καν στο χρηματιστήριο.

Την ίδια στιγμή, η Fidelity Investments εκτιμά ότι ένας μέσος 65χρονος θα χρειαστεί περίπου 172.000 δολάρια — σε καθαρές αποταμιεύσεις μετά φόρων — μόνο για να καλύψει τα έξοδα υγειονομικής περίθαλψης κατά τη διάρκεια της συνταξιοδότησης. Και οι γυναίκες, λόγω μεγαλύτερου προσδόκιμου ζωής, θα χρειαστούν ακόμη περισσότερα.

Με άλλα λόγια, μόνο το κόστος υγείας υπερβαίνει τις μέσες αποταμιεύσεις.

Η καθημερινότητα ακριβαίνει

Οι πιέσεις δεν σταματούν εκεί. Το κόστος ηλεκτρικής ενέργειας αυξάνεται ταχύτερα από τον πληθωρισμό, ενώ οι τιμές τροφίμων ενισχύθηκαν κατά 3,1% το 2025.

Παράλληλα, έρευνα του National Endowment for Financial Education δείχνει ότι το 88% των Αμερικανών ένιωθαν οικονομικό στρες στις αρχές του 2026, ενώ το 77% υπέστη κάποια οικονομική ανατροπή το 2025.

Η μακροζωία, που κάποτε θεωρούνταν καθαρά θετική εξέλιξη, μετατρέπεται έτσι σε οικονομικό στοίχημα.

2 κρίσιμα ζητήματα που πρέπει να σταθμίσετε

Παραμονή στην εργασία

Η παράταση του εργασιακού βίου — όπου είναι εφικτό — προσφέρει μισθό, πιθανή ασφαλιστική κάλυψη και πρόσβαση σε φορολογικά ευνοημένους λογαριασμούς συνταξιοδότησης. Για πολλούς οικονομικούς συμβούλους, αυτό είναι το πιο ρεαλιστικό «αντίδοτο» στο άγχος της συνταξιοδότησης.

Αξιοποίηση της κατοικίας

Για όσους διαθέτουν ιδιόκτητη κατοικία, η πώληση μπορεί να αποτελέσει καθοριστική κίνηση. Στις ΗΠΑ, τα πρώτα 250.000 δολάρια κέρδους από πώληση κατοικίας είναι αφορολόγητα (500.000 για ζευγάρια).

Σε μια χώρα όπου οι αποταμιεύσεις είναι χαμηλές, αυτό μπορεί να αλλάξει δραστικά τα δεδομένα.

Η αύξηση του προσδόκιμου ζωής είναι αντικειμενικά θετική εξέλιξη. Όμως σε μια περίοδο αυξημένου κόστους ζωής και χαμηλών αποταμιεύσεων, μετατρέπεται σε οικονομική πρόκληση.

Η μακροζωία απαιτεί σχεδιασμό, στρατηγική και ρεαλισμό. Με σωστή αποτίμηση της κατάστασης, διερεύνηση επιλογών και — όπου είναι δυνατόν — καθοδήγηση από αξιόπιστο οικονομικό σύμβουλο, το άγχος μπορεί να μειωθεί.

Το να ζούμε περισσότερο είναι καλό νέο. Το να μπορούμε να το αντέξουμε οικονομικά — αυτό είναι το πραγματικό στοίχημα της γενιάς μας.