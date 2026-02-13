Μεικτά πρόσημα στις Ευρωαγορές – Στο «κόκκινο» η Ιταλία και η Ιβηρική

Σε αυτό το πλαίσιο, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 κατέγραφε πτώση 0,12%, με τις περισσότερες μεγάλες αγορές να κινούνται σε αρνητικό έδαφος και τους κλάδους να εμφανίζουν μικτή εικόνα.

Την ίδια στιγμή, ο γερμανικός DAX κινήθηκε ανοδικά κατά 0,32% στις 24.906,74 δολάρια, ο βρετανικός FTSE 100 ενισχύθηκε κατά 0,38% στις 10.441,45 μονάδες και ο γαλλικός CAC 40 έκλεισε με πτώση 0,35% στις 8.311,74 μονάδες.

Στην ευρωπαϊκή περιφέρεια, ο ιταλικός MIB βυθίστηκε κατά 1,75%, ο ισπανικός MIB υποχώρησε κατά 1,32% στις 17.660,32 μονάδες και ο γαλλικός PSI έκλεισε με πτώση 0,30% στις 8.998,95 μονάδες.

Η γαλλική αεροδιαστημική εταιρεία Safran ηγήθηκε των κερδών στον Stoxx 600, σημειώνοντας άνοδο σχεδόν 9%, αφού ανακοίνωσε αύξηση των καθαρών κερδών κατά 3,5% σε ετήσια βάση, φθάνοντας τα 3,17 δισ. ευρώ το 2025, ενώ τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 15% στα 31,3 δισ. ευρώ.

Στον αντίποδα, η NatWest Group υποχωρούσε κατά 3,8%, παρά το γεγονός ότι κατέγραψε κέρδη 1,48 δισ. λιρών για το τέταρτο τρίμηνο, ξεπερνώντας τις εκτιμήσεις των αναλυτών που έκαναν λόγο για 1,24 δισ. λίρες.

Η γαλλική πολυεθνική καλλυντικών L’Oréal σημείωνε πτώση άνω του 4%, ενώ η γερμανική εταιρεία διαδικτυακών παραγγελιών φαγητού Delivery Hero κατέγραφε απώλειες 3,8%, μετά τις ανακοινώσεις αποτελεσμάτων και από τις δύο εταιρείες.

Μετοχές που συνδέονται με τον ευρωπαϊκό κλάδο ακινήτων κινήθηκαν επίσης πτωτικά, καθώς οι ανησυχίες για την επίδραση της τεχνητής νοημοσύνης επηρέασαν αντίστοιχες εταιρείες ακινήτων, μεταφορών και λογισμικού στις ΗΠΑ στην προηγούμενη συνεδρίαση. Η νευρικότητα των επενδυτών σχετικά με τον αντίκτυπο της AI στις αγορές σκίαζε το κλίμα ενόψει της συνεδρίασης της Παρασκευής στη Wall Street.

Η Land Securities, η μεγαλύτερη εταιρεία ανάπτυξης και επενδύσεων σε εμπορικά ακίνητα στο Ηνωμένο Βασίλειο, υποχωρούσε κατά 1,3%, ενώ η ανταγωνίστρια British Land κατέγραφε απώλειες 0,9%. Η Segro, που ειδικεύεται σε ευέλικτους επαγγελματικούς χώρους εκτός κέντρων πόλεων, ενισχυόταν κατά 0,1%, ανακάμπτοντας από τις πρωινές απώλειες, ενώ και η γερμανική εταιρεία ακινήτων Vonovia σημείωνε οριακή άνοδο 0,3%, μετά από προηγούμενη πτώση.