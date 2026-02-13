Μερτς: Μην είστε τόσο τεμπέληδες – Ποια στοιχεία επικαλείται

Μια επικίνδυνη πολιτική διαμάχη για το πολιτικό του μέλλον, έχει ξεκινήσει με τους περίπου 46 εκατομμύρια εργαζόμενους της Γερμανίας, ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς.

Το μήνυμά του, εν συντομία: Μην είστε τόσο τεμπέληδες.

Οι Γερμανοί δεν εργάζονται αρκετές ώρες και παίρνουν πάρα πολλές ημέρες αναρρωτικής άδειας, εμποδίζοντας την οικονομική ανάπτυξη, υποστήριξε ο Μερτς.

Δεν είναι το πιο ενδεδειγμένο πολιτικό μήνυμα σε μια κρίσιμη χρονιά περιφερειακών εκλογών, ακόμη και σε μια χώρα όπου η παράδοση εξυμνεί την εργατικότητα και τη σκληρή δουλειά ως ηθική επιταγή, επισημαίνει το POLITICO.

Η έκκληση του Μερτς προς τους πολίτες να εργαστούν σκληρότερα έρχεται σε μια στιγμή που η χώρα αγωνίζεται να αναζωογονήσει την επί μακρόν στασιμότητα της γερμανικής οικονομίας και προωθεί πολιτικές για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, εν μέρει αντιμετωπίζοντας την έλλειψη ειδικευμένου εργατικού δυναμικού

Ωστόσο, έρχεται επίσης σε μια πολιτικά ευαίσθητη στιγμή, πριν από μια σειρά περιφερειακών εκλογών που θεωρούνται κρίσιμες δοκιμασίες με το δικό του συντηρητικό κόμμα να παλεύει κατά της ανόδου της ακροδεξιάς.

Το έθεσε «ωμά»

Αυτό δεν εμπόδισε τον καγκελάριο να υιοθετήσει έναν σχεδόν επιτιμητικό τόνο απέναντι στους Γερμανούς για το ότι δεν εργάζονται περισσότερο και σκληρότερα.

«Η συνολική παραγωγικότητα της εθνικής μας οικονομίας δεν είναι αρκετά υψηλή», δήλωσε ο Μερτς , επισημαίνοντας ως πρόβλημα την μερική απασχόληση. «Για να το θέσω ακόμα πιο ωμά: η ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής και η τετραήμερη εβδομάδα δεν αρκούν για να διατηρήσουμε το τρέχον επίπεδο ευημερίας της χώρας μας στο μέλλον, γι’ αυτό πρέπει να εργαστούμε σκληρότερα».

Επίσης υποστήριξε ότι οι Γερμανοί εργαζόμενοι παίρνουν αναρρωτικές άδειες σχεδόν τρεις εβδομάδες το χρόνο, πολύ πάνω από τον μέσο όρο της ΕΕ.

Σχεδόν τελευταίοι στην ΕΕ στον μέσο όρο των εβδομαδιαίων ωρών εργασίας

Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία που συγκέντρωσε η στατιστική υπηρεσία της χώρας, οι Γερμανοί κατατάσσονται σχεδόν τελευταίοι στην ΕΕ, τρίτοι από το τέλος, όσον αφορά τον μέσο όρο των εβδομαδιαίων ωρών εργασίας.

Ένας σημαντικός λόγος για αυτό είναι ότι το ποσοστό των Γερμανών εργαζομένων που επιλέγουν μερική απασχόληση έχει φτάσει σε ιστορικά υψηλά επίπεδα. Το κόμμα τους Μερτς πρότεινε πρόσφατα ένα μέτρο για την αύξηση του συνολικού αριθμού ωρών εργασίας, καταργώντας το «νόμιμο δικαίωμα» στην μερική απασχόληση, εκτός εάν ο εργαζόμενος έχει ειδικό λόγο, όπως υποχρεώσεις φροντίδας παιδιών ή συνεχιζόμενη εκπαίδευση.

Η πρόταση -με τίτλο «Κανένα νόμιμο δικαίωμα σε μερική απασχόληση»- εξόργισε πολλούς Γερμανούς, οι οποίοι την θεώρησαν ως επικριτική. Πολλές Γερμανίδες, οι οποίες εργάζονται με μερική απασχόληση, περισσότερο από τους άνδρες, ένιωσαν ότι η πρωτοβουλία τις στοχοποιεί.

Αφαίρεσαν τον όρο «μερική απασχόληση»

Η πολιτική ζημιά για τους συντηρητικούς του φαίνεται σημαντική. Τα δύο τρίτα των Γερμανών αντιτίθενται στην πρόταση της Χριστιανοδημοκρατικής Ένωσης (CDU) να καταστεί πιο δύσκολη η μερική απασχόληση, σύμφωνα με την έρευνα ARD-DeutschlandTrend.

Ακόμη πιο σημαντική για τον Μερτς είναι η απώλεια πόντων των συντηρητικών του στο βασικό τους θέμα: την οικονομία. Μόνο το 31% των Γερμανών που συμμετείχαν στην έρευνα δήλωσαν ότι εμπιστεύονται τους συντηρητικούς της καγκελαρίου για τη βελτίωση της οικονομίας. Το ποσοστό εξακολουθεί να είναι υψηλότερο από αυτό των άλλων κομμάτων, αλλά είναι 6 ποσοστιαίες μονάδες χαμηλότερο από πέρυσι, ισοφαρίζοντας τη χαμηλότερη βαθμολογία των συντηρητικών σε θέματα οικονομίας που έχει καταγραφεί ποτέ.

Επομένως, δεν ήταν έκπληξη όταν, νωρίτερα αυτό το μήνα, το κόμμα του αφαίρεσε τη φράση «μερική απασχόληση» από την πρόταση για αύξηση των ωρών εργασίας που θα εξεταστεί στο συνέδριο του CDU στα τέλη Φεβρουαρίου.

Η Ελλάδα ως πρότυπο

Στην κορυφή της λίστας με τις περισσότερες ώρες εργασίας στην ΕΕ βρίσκεται η Ελλάδα, μια χώρα της οποίας οι Γερμανοί συντηρητικοί περιφρονούσαν ως τεμπέληδες κατά τη διάρκεια της ευρωπαϊκής κρίσης χρέους πριν από μια δεκαετία.

Ο Μερτς τώρα παρουσιάζει την χώρα μας ως πρότυπο, αν και η παραγωγικότητα στη Γερμανία παραμένει πολύ υψηλότερη.

Κατά τη διάρκεια επίσκεψης του Έλληνα πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο Βερολίνο πέρυσι, ο Μερτς επαίνεσε την Αθήνα για την απελευθέρωση της αγοράς εργασίας, που επέτρεψε την εξάωρη εβδομάδα εργασίας. «Συνιστώ σε όλους όσους στη Γερμανία θεωρούν τρομερό και παράλογο να εργάζονται 40 ώρες την εβδομάδα… να ρίξουν μια ματιά στην Ελλάδα», είπε ο Μερτς. «Σίγουρα μπορούμε να μάθουμε κάτι από την Ελλάδα σε αυτό το θέμα».

Η ανεργία σε υψηλό 12ετίας

Στην πραγματικότητα, το πιο οξύ πρόβλημά είναι μάλλον η αυξανόμενη έλλειψη θέσεων εργασίας στον βιομηχανικό τομέα, ο οποίος για πολύ καιρό τροφοδοτούσε την εξαγωγική οικονομία της χώρας. Το ποσοστό ανεργίας στη Γερμανία ξεπέρασε πρόσφατα τα 3 εκατομμύρια, φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 12 ετών.

