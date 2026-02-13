«Με-κατηγορεί-εκείνος-που-θεωρούσε-ότι-η-ΤτΕ-όφειλε-να-σιωπά,-η-Ιθάκη-του-δεν-μιλάει-για-τα-capital-control,-τις-κλειστές-τράπεζες-και-το-τρίτο-μνημόνιο»-η-απάντηση-Στουρνάρα-σε-Τσίπρα

Απάντηση στην επίθεση του Αλέξη Τσίπρα δίνουν κύκλοι του Γιάννη Στουρνάρα, με αιχμές για την περίοδο του 2015 και τη διαχείριση της οικονομίας. Ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας κατηγόρησε τον πρώην πρωθυπουργό ότι ήθελε την κεντρική τράπεζα να σιωπά, ενώ νωρίτερα ο κ. Τσίπρας είχε εξαπολύσει πυρά λέγοντας ότι επέβαλε τις διοικήσεις της αρεσκείας του σε κάθε τράπεζα.

«Διάβασα με ενδιαφέρον τη νέα λογοτεχνική απόπειρα του κ. Τσίπρα. Η “Ιθάκη” του φαίνεται πως έχει το πλεονέκτημα ότι δεν περιλαμβάνει capital controls, κλειστές τράπεζες και τρίτο μνημόνιο — τουλάχιστον όχι στην αφήγηση», αναφέρουν χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, «οι αριθμοί όμως είναι λιγότερο ποιητικοί», επισημαίνοντας ότι «το 2015 η χώρα βρέθηκε ένα βήμα πριν από την άτακτη χρεοκοπία, με τις τράπεζες σε ασφυξία και την οικονομία σε ελεύθερη πτώση». Όπως τονίζεται, «αυτό δεν το επέβαλαν ούτε οι “προπαγανδιστές” ούτε οι “ομάδες”. Το επέβαλαν οι επιλογές».

Αναφορικά με τις κατηγορίες περί πολιτικής μεροληψίας, οι κύκλοι του κ. Στουρνάρα σημειώνουν: «Με κατηγορεί για πολιτική μεροληψία εκείνος που θεωρούσε ότι η κεντρική τράπεζα οφείλει να σιωπά όταν διακυβεύεται η σταθερότητα της χώρας. Αν η προειδοποίηση για κινδύνους βαφτίζεται “εκβιασμός”, τότε η έννοια της θεσμικής ευθύνης έχει πράγματι αλλοιωθεί».

Τέλος, σχετικά με τις θητείες, επισημαίνεται ότι «δεν αποτελούν προσωπική φιλοδοξία ούτε λογοτεχνικό βραβείο», προσθέτοντας πως «αν κάποιοι ενοχλούνται από τη θεσμική ανεξαρτησία, ίσως είναι επειδή δεν κατάφεραν ποτέ να την ελέγξουν». Και καταλήγουν: «Η Ιστορία, πάντως, δεν γράφεται με ευχές. Γράφεται με ισολογισμούς».

Η επίθεση του Αλέξη Τσίπρα στον Γιάννη Στουρνάρα

Νωρίτερα ο πρώην πρωθυπουργός εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στον Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος με ανάρτησή του στα social media με αφορμή συνέντευξή του στην «Ομάδα Αλήθειας».

Ο κ. Τσίπρας κάνει λόγο για «σκοτεινή στα όρια του παρακράτους Ομάδα» και υποστηρίζει ότι ο κ. Στουρνάρας, επί δώδεκα χρόνια Διοικητής της Τράπεζα της Ελλάδoς και πρώην υπουργός Οικονομικών της κυβέρνησης Σαμαρά, «έσπευσε να τσαλακώσει το κύρος του» με τη συμμετοχή του σε αυτό το, όπως το αποκαλεί, «κύκλωμα προπαγανδιστικής αθλιότητας».

Συνδέει, μάλιστα, τη στάση του με την επιδίωξη τρίτης θητείας στη θέση του Διοικητή, κάνοντας λόγο για «προφανή στόχο» να του «χαρίσει» ο πρωθυπουργός μία ακόμη εξαετία. Όπως αναφέρει, «προκειμένου να υποβάλλει τα διαπιστευτήρια της υπακοής του στον κύριο Μητσοτάκη», ο κ. Στουρνάρας «αποδείχτηκε ότι είναι διατεθειμένος ακόμη και τον κομπάρσο να κάνει στο μαύρο θέατρο της προπαγάνδας».

Ο πρώην πρωθυπουργός χαρακτηρίζει «αθλιότητα» τους ισχυρισμούς περί δήθεν εκβιασμού του από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ σχετικά με την Τράπεζα Αττικής, μιλώντας για «επιτομή του διαμελισμού της αλήθειας». Υποστηρίζει ότι επί διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ο κ. Στουρνάρας, «με την επικουρία των εκβιασμών της τρόικας», επέβαλε διοικήσεις της αρεσκείας του στις τράπεζες, παρά το γεγονός ότι το Δημόσιο διέθετε τότε πλειοψηφία ή καταστατική μειοψηφία στη μετοχική τους σύνθεση.

Παράλληλα, τον κατηγορεί ότι δεν υπήρξε «αντικειμενικός τεχνοκράτης Διοικητής», αλλά «πολιτικό πρόσωπο – Διοικητής», με πολιτική μεροληψία, και ότι σε κρίσιμες στιγμές στάθηκε απέναντι στις επιλογές της κυβέρνησής του, ιδίως ως προς τη βιωσιμότητα και την αναδιάρθρωση του χρέους και την έξοδο από τα μνημόνια.

Καταλήγοντας, ο Αλέξης Τσίπρας αναφέρει ότι εύχεται «ολόψυχα» στον κ. Στουρνάρα να πετύχει στις προσπάθειές του και να ανταμειφθεί με τρίτη θητεία, ακόμη και με αλλαγή του καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδας ώστε να οριστεί «και ισόβιος Διοικητής», σημειώνοντας πως «το αξίζει ο κόπος του».