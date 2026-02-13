Με-ai-η-«Ασπίδα-του-Αχιλλέα»:-Θα-επιλέγει-αυτόματα-τα-οπλικά-συστήματα-για-την-αναχαίτιση-επιθέσεων

Με λογισμικό εντοπισμού και επιλογής της βέλτιστης λύσης κατάρριψης το οποίο βασίζεται στην τεχνητή νοημοσύνη θα λειτουργεί η «Ασπίδα του Αχιλλέα», που αναμένεται να προμηθευτεί η Αθήνα.

Σύμφωνα με την Καθημερινή, το λογισμικό ισραηλινής προέλευσης θα είναι συνδεδεμένο με τις διάφορες δυνατότητες της «Ασπίδας» – αντιβαλλιστική, anti-drone, αντιαεροπορική κλπ – και θα επιλέγει αυτόματα ποια από όλες είναι ιδανική για την απειλή που πρέπει να αντιμετωπιστεί. Δεν θα χρειάζεται, δηλαδή, η μεσολάβηση ανθρώπινης εκτίμησης για να καταρριφθεί ένα εισερχόμενο βλήμα, drone, αεροσκάφος ή πύραυλος, αλλά η απόφαση θα λαμβάνεται άμεσα.

Η ακριβής και άμεση πρόβλεψη θα συνεισφέρει και σε εξοικονόμηση πόρων, καθώς δεν θα σπαταλώνται πολύτιμοι πύραυλοι ή άλλα πυρομαχικά για την κατάρριψη κάποιου φτηνού μη επανδρωμένου συστήματος.

- sofokleous10.gr

