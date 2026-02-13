Με AI η «Ασπίδα του Αχιλλέα»: Θα επιλέγει αυτόματα τα οπλικά συστήματα για την αναχαίτιση επιθέσεων
Το λογισμικό ισραηλινής προέλευσης θα είναι συνδεδεμένο με τις διάφορες δυνατότητες της «Ασπίδας» και θα επιλέγει αυτόματα ποια από όλες είναι ιδανική
Με λογισμικό εντοπισμού και επιλογής της βέλτιστης λύσης κατάρριψης το οποίο βασίζεται στην τεχνητή νοημοσύνη θα λειτουργεί η «Ασπίδα του Αχιλλέα», που αναμένεται να προμηθευτεί η Αθήνα.
Σύμφωνα με την Καθημερινή, το λογισμικό ισραηλινής προέλευσης θα είναι συνδεδεμένο με τις διάφορες δυνατότητες της «Ασπίδας» – αντιβαλλιστική, anti-drone, αντιαεροπορική κλπ – και θα επιλέγει αυτόματα ποια από όλες είναι ιδανική για την απειλή που πρέπει να αντιμετωπιστεί. Δεν θα χρειάζεται, δηλαδή, η μεσολάβηση ανθρώπινης εκτίμησης για να καταρριφθεί ένα εισερχόμενο βλήμα, drone, αεροσκάφος ή πύραυλος, αλλά η απόφαση θα λαμβάνεται άμεσα.
Η ακριβής και άμεση πρόβλεψη θα συνεισφέρει και σε εξοικονόμηση πόρων, καθώς δεν θα σπαταλώνται πολύτιμοι πύραυλοι ή άλλα πυρομαχικά για την κατάρριψη κάποιου φτηνού μη επανδρωμένου συστήματος.
