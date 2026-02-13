Μπέσεντ:-Το-Κογκρέσο-πρέπει-να-ψηφίσει-την-άνοιξη-νομοσχέδιο-για-τη-ρύθμιση-των-κρυπτονομισμάτων

Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ ​​Μπέσεντ, δήλωσε την Παρασκευή ότι είναι σημαντικό για το Κογκρέσο να ψηφίσει ένα νομοσχέδιο για τη δημιουργία ομοσπονδιακών κανόνων για τα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία και να το υποβάλει ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ για να το υπογράψει την άνοιξη.

Ο Μπέσεντ, ερωτηθείς στο CNBC σχετικά με την κατάσταση του νομοσχεδίου για τα κρυπτονομίσματα εν μέσω πρόσφατων εκπτώσεων στον τομέα, δήλωσε ότι το νομοσχέδιο, γνωστό ως Νόμος για τη Διαύγεια, θα δώσει «μεγάλη ανακούφιση στην αγορά» σε μια περίοδο μεγάλης αστάθειας.

Πρόσθεσε ότι οι εταιρείες κρυπτονομισμάτων έχουν προσπαθήσει να μπλοκάρουν τη νομοθεσία, αλλά υπάρχει μια διακομματική ομάδα νομοθετών που θέλει να την περάσει. Αυτός ο συνασπισμός μπορεί να καταρρεύσει εάν οι Δημοκρατικοί αναλάβουν τον έλεγχο της Βουλής των Αντιπροσώπων τον Νοέμβριο, δήλωσε ο Μπέσεντ.

- Reuters