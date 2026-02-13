Οι-Συγκοινωνίες-αλλάζουν-πίστα

Οι αστικές συγκοινωνίες περνούν σε φάση ουσιαστικού και μετρήσιμου εκσυγχρονισμού.

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης έχει θέσει ως προτεραιότητα τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών μέσα από σύγχρονα εργαλεία διαχείρισης και αυξημένη λογοδοσία. Στο ίδιο μήκος κύματος κινούνται οι διοικήσεις του Υπερταμείου και του Ομίλου Συγκοινωνιών Αθηνών, διαμορφώνοντας ένα πλαίσιο συνεργασίας που αποδίδει στην πράξη.

Ο Όμιλος Συγκοινωνιών Αθηνών, θυγατρική του Υπερταμείου, υλοποιεί ένα εκτεταμένο πρόγραμμα ανανέωσης: το 72% του στόλου των λεωφορείων – 951 νέα οχήματα – είναι πλέον σύγχρονο και φιλικό προς το περιβάλλον. Παράλληλα, η εμπειρία του επιβάτη αναβαθμίζεται με την καθολική εφαρμογή ανέπαφων πληρωμών Tap ’n Pay, την εγκατάσταση 5G και Wi-Fi σε σταθμούς του Μετρό, αλλά και με στοχευμένες παρεμβάσεις όπως το πρόγραμμα «Αριάδνη».

Την ίδια ώρα, η συστηματική καταπολέμηση της εισιτηριοδιαφυγής, με περίπου 600.000 ελέγχους μηνιαίως, ενισχύει τα δημόσια έσοδα και εμπεδώνει κλίμα συνέπειας. Το μήνυμα είναι σαφές: οι συγκοινωνίες της Αθήνας αναδιατάσσονται με επίκεντρο τον επιβάτη, συνθέτοντας ένα παζλ παρεμβάσεων που μετατρέπει την καθημερινή μετακίνηση σε σύγχρονη, αξιόπιστη δημόσια υπηρεσία.