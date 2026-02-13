Ομολογιακό-δάνειο-250-εκατ.-ευρώ-από-capital-clean-energy-carriers

Το ελάχιστο ποσό έκδοσης είναι €200.000.000, διάρκειας επτά (7) ετών, διαιρούμενου σε έως 250.000 άυλες, κοινές, ονομαστικές, ομολογίες ονομαστικής αξίας εκάστης €1.000.

«Πράσινο φως» στην «CAPITAL CLEAN ENERGY CARRIERS CORP» του Βαγγέλη Μαρινάκη για τη δημόσια προσφορά και την εισαγωγή για διαπραγμάτευση έως 250.000 άυλων, κοινών, ονομαστικών ομολογιών της στην κατηγορία τίτλων σταθερού εισοδήματος της αγοράς αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών, με την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου συνολικού ποσού έως €250.000.00 άναψε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Το ελάχιστο ποσό έκδοσης είναι €200.000.000, διάρκειας επτά (7) ετών, διαιρούμενου σε έως 250.000 άυλες, κοινές, ονομαστικές, ομολογίες ονομαστικής αξίας εκάστης €1.000

(εφεξής οι «Ομολογίες»), σύμφωνα με την από 10.02.2026 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εκδότριας (εφεξής η «Έκδοση»). Οι Ομολογίες που πρόκειται να εκδοθούν θα διατεθούν προς κάλυψη από το επενδυτικό κοινό μέσω δημόσιας προσφοράς εντός της Ελληνικής Επικράτειας (εφεξής η «Δημόσια Προσφορά»), με χρήση της υπηρεσίας

Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών (εφεξής το «Η.ΒΙ.Π.») του Χρηματιστηρίου Αθηνών (εφεξής το «Χ.Α.»), θα καταχωρηθούν στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (εφεξής το «Σ.Α.Τ.») και θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χ.Α.

Το Χ.Α., κατά τη συνεδρίαση της 12.02.2026, ενέκρινε την εισαγωγή των Ομολογιών στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χ.Α. (η «Εισαγωγή»), υπό την αίρεση της έγκρισης του Ενημερωτικού Δελτίου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και της επιτυχούς ολοκλήρωσης της Δημόσιας Προσφοράς. Κατωτέρω, παρατίθεται το αναμενόμενο χρονοδιάγραμμα της ολοκλήρωσης της Δημόσιας Προσφοράς της έκδοσης του ΚΟΔ και της εισαγωγής προς διαπραγμάτευση των Ομολογιών στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χ.Α., το οποίο έχει ως εξής: