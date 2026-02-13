Την προκήρυξη 6 θέσεων γενικών διευθυντών και 27 θέσεων διευθυντών, στο πλαίσιο της εφαρμογής του νέου θεσμικού πλαισίου και της οργανωτικής ανασυγκρότησης της εταιρείας, ανακοίνωσε η Σιδηρόδρομοι Ελλάδος Μ.Α.Ε. (ΟΣΕ).

Η προκήρυξη αποτελεί μία από τις βασικές μεταρρυθμιστικές παρεμβάσεις του ν. 5220/2025 για τον νέο ΟΣΕ και σηματοδοτεί τη μετάβαση σε ένα σύγχρονο μοντέλο διοίκησης, με έμφαση στη διαφάνεια, την αξιοκρατία και τη λογοδοσία.

Τι αφορούν οι θέσεις

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του ΟΣΕ, οι θέσεις αφορούν κρίσιμους τομείς ευθύνης, όπως η ασφάλεια και διαλειτουργικότητα, η λειτουργία δικτύου, οι μελέτες και τα έργα, οι οικονομικές υπηρεσίες, η στρατηγική και ανάπτυξη, η τεχνολογία και ψηφιακή στρατηγική, το τροχαίο υλικό, το ανθρώπινο δυναμικό, καθώς και εξειδικευμένες διευθύνσεις επιχειρησιακού και κανονιστικού χαρακτήρα.

Η πλήρωση των θέσεων πραγματοποιείται κατόπιν δημόσιας πρόσκλησης, μέσω ανοιχτής διαδικασίας αξιολόγησης που περιλαμβάνει έλεγχο τυπικών και ουσιαστικών προσόντων και συνεντεύξεις, όπως τονίζεται από τον ΟΣΕ.

Οι συμβάσεις είναι ορισμένου χρόνου, διάρκειας τριών ετών, με δυνατότητα ισόχρονης ανανέωσης στην ίδια θέση, σε πλαίσιο που συνδέει τη θέση ευθύνης με συγκεκριμένους στόχους και μετρήσιμα αποτελέσματα.

Με την προκήρυξη αυτή, ο νέος ΟΣΕ απευθύνει ανοιχτό κάλεσμα σε έμπειρα στελέχη από την Ελλάδα και το εξωτερικό, ενισχύοντας έμπρακτα τη στρατηγική προσέλκυσης τεχνογνωσίας και εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού, όπως τονίζεται στη σχετική ανακοίνωση.

Σύμφωνα με τον ΟΣΕ, στόχος είναι η συγκρότηση μιας ισχυρής διοικητικής ομάδας που θα υποστηρίξει τον εκσυγχρονισμό του ελληνικού σιδηροδρόμου, την πλήρη εφαρμογή των συστημάτων ασφάλειας και διαλειτουργικότητας και την υλοποίηση του επενδυτικού προγράμματος της Εταιρείας.

Ηλεκτρονικά οι αιτήσεις

Η υποβολή των αιτήσεων πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας https://apply.smartcv.co/ose/, εντός της προβλεπόμενης στην προκήρυξη προθεσμίας, και ξεκινά την Δευτέρα 16/02/2026 στις 11:00 π.μ.

«Η Σιδηρόδρομοι Ελλάδος (ΟΣΕ) συνεχίζει με συνέπεια την υλοποίηση του σχεδίου μετασχηματισμού της Εταιρείας, επενδύοντας σε ανθρώπινο κεφάλαιο υψηλής ποιότητας, νέες διαδικασίες και σύγχρονη εταιρική διακυβέρνηση» τονίζεται στην ανακοίνωση.

Η διαδικασία επιλογής

Η διαδικασία εξελίσσεται σε τρία διακριτά στάδια.

Στο πρώτο στάδιο, οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους, συνοδευόμενη από αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα και δήλωση ενδιαφέροντος. Η πληρότητα των στοιχείων και η συνδρομή των τυπικών προϋποθέσεων αποτελούν βασικό κριτήριο για τη συνέχιση στη διαδικασία.

Στο δεύτερο στάδιο πραγματοποιείται αξιολόγηση των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων, της επαγγελματικής εμπειρίας, των διοικητικών ικανοτήτων και των εργασιακών δεξιοτήτων των υποψηφίων. Ακολουθεί συνέντευξη επαγγελματικής αξιολόγησης, βάσει προκαθορισμένων κριτηρίων.

Στο τρίτο και τελικό στάδιο, οι επικρατέστεροι υποψήφιοι καλούνται σε συνέντευξη ενώπιον της διοίκησης, όπου και αξιολογούνται η στρατηγική τους αντίληψη, η ικανότητα λήψης αποφάσεων, τα ηγετικά χαρακτηριστικά και η ευθυγράμμισή τους με το ρόλο και τις ανάγκες του Οργανισμού.

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας καταρτίζονται προσωρινοί πίνακες κατάταξης, οι οποίοι δημοσιεύονται, ενώ προβλέπεται η δυνατότητα άσκησης ένστασης για λόγους νομιμότητας. Μετά την εξέταση των ενστάσεων, αναρτώνται οι οριστικοί πίνακες.

Κ. Κυρανάκης: Ο νέος ΟΣΕ μετασχηματίζεται στην πράξη

«Με την προκήρυξη των νέων διευθυντικών θέσεων, ο νέος ΟΣΕ μετασχηματίζεται στην πράξη και περνά σε μια νέα φάση ουσιαστικής διοικητικής ανασυγκρότησης. Θέτουμε σε εφαρμογή ένα ανοιχτό και αξιοκρατικό σύστημα επιλογής, ενισχύοντας τη διαφάνεια και τη λογοδοσία», ανέφερε σε δήλωσή του ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών και Υποδομών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης.

«Καλώ όσους διαθέτουν πραγματική εμπειρία, από την Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό, να συμβάλουν ενεργά σε αυτή τη νέα αρχή. Ο σιδηρόδρομος χρειάζεται ανθρώπους που ξέρουν να διοικούν, να οργανώνουν και να φέρνουν αποτέλεσμα. Είναι μια ευκαιρία ουσιαστικής συμμετοχής σε μια μεγάλη προσπάθεια ανασυγκρότησης και αναβάθμισης του συστήματος σιδηροδρομικών μεταφορών της χώρας» πρόσθεσε ο κ. Κυρανάκης.

Από την πλευρά του, ο διευθύνων σύμβουλος της Σιδηρόδρομοι Ελλάδος (ΟΣΕ), Χρήστος Παληός, δήλωσε: «Ο νέος σιδηρόδρομος δεν χτίζεται μόνο με έργα και τεχνολογία, χτίζεται πρωτίστως με ανθρώπους. Η στελέχωση των ανώτερων διοικητικών θέσεων αποτελεί κρίσιμο βήμα για την επιχειρησιακή ενίσχυση της Εταιρείας. Αναζητούμε στελέχη με εμπειρία, διοικητική επάρκεια και ικανότητα λήψης αποφάσεων σε απαιτητικό περιβάλλον. Στόχος μας είναι να διαμορφώσουμε μια σύγχρονη και αποτελεσματική διοικητική ομάδα που θα αναλάβει να επιταχύνει την υλοποίηση των έργων, να ενισχύσει την ασφάλεια και να διασφαλίσει μια πιο αξιόπιστη και αποτελεσματική λειτουργία του σιδηροδρομικού δικτύου».