Σύμφωνα με απόφαση του γενικού γραμματέα Έρευνας και Καινοτομίας Δημήτρη Τερζή, που δημοσιεύτηκε στη Διαύγεια, εγγράφηκαν επιπλέον 20 επιχειρήσεις στο ΕΜΝΕ.

Σε 912 ανέρχονται οι εγγεγραμμένες επιχειρήσεις στο Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων (ΕΜΝΕ).

Σύμφωνα με απόφαση του γενικού γραμματέα Έρευνας και Καινοτομίας Δημήτρη Τερζή, που δημοσιεύτηκε στη Διαύγεια, εγγράφηκαν επιπλέον 20 επιχειρήσεις στο ΕΜΝΕ. Οι δύο επιχειρήσεις εντάχθηκαν με τη διαδικασία fast track, δηλαδή χωρίς αξιολόγηση, διότι πληρούν τις προϋποθέσεις εγγραφής και 18 εντάχθηκαν μετά από την αξιολόγηση τους ως προς την πλήρωση των δύο βασικών κριτηρίων, δηλαδή ως προς την καινοτομία και τις προοπτικές ταχείας κλιμάκωσης του μεγέθους πωλήσεών τους στην παγκόσμια αγορά.

Οπότε, μετά από αυτή την απόφαση οι εγγεγραμμένες επιχειρήσεις στο Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων ανέρχονται σε 912.

Στο μεταξύ, με άλλη απόφαση του γενικού γραμματέα γνωστοποιήθηκε ότι απορρίφθηκαν 23 αιτήσεις εγγραφής επιχειρήσεων στο ΕΜΝΕ λόγω μη πλήρωσης των προϋποθέσεων επιλεξιμότητας ή και των κριτηρίων αξιολόγησης. Σημειώνεται ότι οι απορριφθείσες επιχειρήσεις διατηρούν τη δυνατότητα να υποβάλλουν εκ νέου αίτηση σε επόμενο κύκλο ηλεκτρονικής υποβολής.

Τέλος, με τρίτη απόφαση του γενικού γραμματέα διαγράφηκαν επιπλέον 79 επιχειρήσεις από το ΕΜΝΕ διότι συμπληρώθηκε 8ετής λειτουργία.

Όπως αναφέρεται, μετά και από αυτή την τελευταία απόφαση, οι επιχειρήσεις που έχουν διαγραφεί από το μητρώο λόγω 8ετούς λειτουργίας ανέρχονται σε 245.

Σημειώνεται ότι η ΓΓΕΚ ενημερώνει όλους τους ενδιαφερόμενους για τις αποφάσεις της.

- – ΜΠΕ