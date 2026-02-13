Close Menu
    Friday, February 13
    Στουρνάρας προς το περιβάλλον Τσίπρα: «Τα ψέματα κατέρρευσαν, η σκευωρία έσπασε»

    Πολιτική

    Η απάντηση των συνεργατών του Γιαννη Στουρνάρα, στην τοποθέτηση – απάντηση του επιτελείου του Αλέξη Τσίπρα προς στον Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, ήταν άμεση:

    «Για την ταμπακιέρα, κουβέντα.
    Ούτε για την Τράπεζα Αττικής, ούτε για τη Novartis. Αντί για απαντήσεις, επιθέσεις στη σύζυγο του Διοικητή. Μόνο που εκείνη στάθηκε γρανίτης: άντεξε! Τα ψέματα κατέρρευσαν και η σκευωρία έσπασε με κρότο. Και σαν να μην έφτανε αυτό, αποκαλύφθηκε πως τότε ήθελαν να βάλουν χέρι και στα αποθεματικά των ασφαλιστικών ταμείων – το είπε ο Παύλος Πολάκης, που σήμερα οδύρεται επειδή τους σταμάτησε ο Γιάννης Στουρνάρας. Αυτοί είστε!»

