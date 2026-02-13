Συνεδριάζει η Πολιτική Γραμματεία του ΠΑΣΟΚ στις 12 – Ο Νίκος Ανδρουλάκης «έχει τα γένια και τα χτένια»

Της Δέσποινας Βλεπάκη

Τα βλέμματα των παροικούντων στη Χαριλάου Τρικούπη είναι στραμμένα στη συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας του κόμματος που ξεκινά στις 12. Ο Νίκος Ανδρουλάκης θα συναντηθεί με τον Χάρη Δούκα, τον Παύλο Γερουλάνο, την Άννα Διαμαντοπούλου και τα άλλα κορυφαία στελέχη του ΠΑΣΟΚ, 2 μέρες πριν την συνάντηση της Ολομέλειας της Κεντρικής Επιτροπής Συνεδρίου που θα διεξαχθεί την Κυριακή.Το αν η επιλογής της Παρασκευής και 13 είναι σοφή… θα φανεί στο χειροκρότημα.

Φαίνεται πως τα μαχαίρια παραμένουν στα θηκάρια και όλοι στοιχηματίζουν πως θα βγουν μόνο σε περίπτωση που υπάρξει πρόκληση, εν αναμονή του τόνου που θα δώσει ο Νίκος Ανδρουλάκης. Πάντως η προηγούμενη συνάντηση στελεχών του ΠΑΣΟΚ 2 μέρες πριν μόνο ανέφελα δεν κύλησε, αφού στο Οργανωτικό συμφώνησαν οτι διαφωνούν για τον τρόπο εκλογής των συνέδρων. Το αν ο Πρόεδρος σήμερα θα δώσει τελεσίγραφο στους διαφωνούντες ή αν θα επιλέξει μια πιο ενωτική τοποθέτηση είναι κάτι που αναμένεται με ενδιαφέρον. Πάντως, η σκόνη που προκλήθηκε για τους συνέδρους φαίνεται πως έχει ενοχλήσει την ηγεσία, με πρόσωπα κοντά στον Νίκο Ανδρουλάκη να επιμένουν ότι η εκλογή συνέδρων με βάση το ποσοστό του ΠΑΣΟΚ των ευρωεκλογών είναι μια ανοιχτή διαδικασία, διαφανής, με καθαρούς κανόνες.

Σε κάθε περίπτωση ο Νίκος Ανδρουλάκης, όπως αναφέρουν πληροφορίες, θα ζητήσει από τα στελέχη του αντί να αναλώνονται σε συνθήματα να εστιάσουν στην ουσία και στην πολιτική στρατηγική, ενώ αναμένεται να τονίσει οτι πολιτική στρατηγική δεν είναι τα ψηφίσματα.

Στενοί συνεργάτες του Χάρη Δούκα σημειώνουν οτι όσα είχε να πει ο δήμαρχος για τους συνέδρους, ειπώθηκαν και καταγράφηκαν και ότι τα συμπεράσματα έχουν βγει. Απάντηση θα υπάρχει μόνο σε περίπτωση πρόκλησης.Εξάλλου, υπάρχει και η συνεδρίαση της Κυριακής για την ομιλία που ετοιμάζει η Κοτζιά.

Φαίνεται ότι και ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Παύλος Γερουλάνος δεν έχει πρόθεση να βάλει θέματα στην Πολιτική Γραμματεία, αφού οι απόψεις του για την ακίνητη βελόνα αλλά και τη συχνότερη συνεδρίαση των οργάνων είναι γνωστές και καταγεγραμμένες. Ωστόσο καμία πρόκληση δεν θα μείνει αναπάντητη.

Όσο για την πλευρά της Άννας Διαμαντοπούλου, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν θέλει επ’ ουδενί θέματα οργανωτικού να δημιουργήσουν πρόβλημα στο ΠΑΣΟΚ, με το βλέμμα να είναι στραμμένο στον κοινό στόχο για τις εκλογές.

