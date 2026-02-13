Ταϊλάνδη:-Χορηγούν-εμβόλιο-αντισύλληψης-σε-άγριους-ελέφαντες-για-να-περιορίσουν-τις-επιθετικές-τους-τάσεις

Οι αρχές της Ταϊλάνδης ξεκίνησαν τη χορήγηση εμβολίου αντισύλληψης σε άγριους ελέφαντες, επιχειρώντας να αντιμετωπίσει το αυξανόμενο πρόβλημα συγκρούσεων μεταξύ ανθρώπων και ζώων, σε περιοχές όπου η επέκταση των αγροτικών δραστηριοτήτων περιορίζει το φυσικό τους περιβάλλον.

Σύμφωνα με τις αρχές, η πρωτοβουλία εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο μέτρων για τη μείωση των περιστατικών που συχνά καταλήγουν σε τραυματισμούς ή και θανάτους. Καθώς οι αγρότες αποψιλώνουν δασικές εκτάσεις για να δημιουργήσουν νέα χωράφια, οι ελέφαντες εξωθούνται εκτός των συρρικνούμενων οικοτόπων τους και αναζητούν τροφή κοντά σε κατοικημένες περιοχές.

Επίσημα στοιχεία δείχνουν ότι το προηγούμενο έτος άγριοι ελέφαντες σκότωσαν 30 ανθρώπους και τραυμάτισαν άλλους 29 στη χώρα, ενώ καταγράφηκαν περισσότερα από 2.000 περιστατικά καταστροφής καλλιεργειών.

Ο Σούκι Μπουνσάνγκ, διευθυντής του Γραφείου Διατήρησης Άγριας Ζωής, δήλωσε στο Associated Press ότι ο έλεγχος του πληθυσμού των άγριων ελεφάντων έχει καταστεί αναγκαίος, καθώς ο αριθμός των ζώων που ζουν κοντά σε οικιστικές ζώνες αυξάνεται ραγδαία, ενισχύοντας τον κίνδυνο συγκρούσεων.

Όπως ανέφερε, η υπηρεσία εξασφάλισε 25 δόσεις εμβολίου που παρασκευάζεται στις Ηνωμένες Πολιτείες και πραγματοποίησε διετή δοκιμή σε επτά εξημερωμένους ελέφαντες, χρησιμοποιώντας επτά δόσεις, με ενθαρρυντικά αποτελέσματα. Διευκρίνισε ότι το εμβόλιο δεν εμποδίζει την ωορρηξία των θηλυκών, αλλά αποτρέπει τη γονιμοποίηση των ωαρίων.

Στα τέλη Ιανουαρίου, το εμβόλιο χορηγήθηκε σε τρεις άγριους ελέφαντες στην επαρχία Τρατ, στην ανατολική Ταϊλάνδη, ενώ οι αρχές εξετάζουν πλέον ποιες περιοχές θα αποτελέσουν τον επόμενο στόχο, καθώς απομένουν 15 δόσεις.

Εμβόλιο με επταετή διάρκεια δράσης

Σύμφωνα με τους ειδικούς, το εμβόλιο μπορεί να αποτρέψει την εγκυμοσύνη για διάστημα έως και επτά ετών. Μετά την παρέλευση αυτού του χρονικού ορίου, οι ελέφαντες θα μπορούν να αναπαραχθούν εκ νέου, εφόσον δεν λάβουν αναμνηστική δόση. Οι εμβολιασμένοι πληθυσμοί θα παρακολουθούνται στενά καθ’ όλη τη διάρκεια της επταετίας.

Η εκστρατεία έχει προκαλέσει αντιδράσεις από ορισμένους κύκλους, οι οποίοι εκφράζουν ανησυχία ότι ενδέχεται να υπονομεύσει τις προσπάθειες διατήρησης του είδους. Η Ταϊλάνδη διαθέτει μακρά παράδοση στη χρήση εξημερωμένων ελεφάντων σε αγροτικές εργασίες και μεταφορές, ενώ το ζώο αποτελεί διαχρονικό σύμβολο της εθνικής ταυτότητας και έχει ανακηρυχθεί επισήμως εθνικό σύμβολο.

Ο Σούκι Μπουνσάνγκ υπογράμμισε ότι το πρόγραμμα στοχεύει αποκλειστικά σε άγριους ελέφαντες που ζουν σε περιοχές με τα υψηλότερα ποσοστά βίαιων περιστατικών. Επίσημα στατιστικά δείχνουν ότι ο ετήσιος ρυθμός γεννήσεων άγριων ελεφάντων στις συγκεκριμένες περιοχές φθάνει περίπου το 8,2%, ποσοστό υπερδιπλάσιο του εθνικού μέσου όρου, που κυμαίνεται γύρω στο 3,5%.

Περίπου 800 από τους συνολικά 4.400 άγριους ελέφαντες της χώρας ζουν σε ζώνες υψηλού κινδύνου συγκρούσεων, σύμφωνα με τον ίδιο.

«Αν δεν αναλάβουμε δράση, οι επιπτώσεις για τους ανθρώπους που ζουν σε αυτές τις περιοχές θα συνεχίσουν να αυξάνονται μέχρι να καταστούν ανεξέλεγκτες», προειδοποίησε.

Παράλληλα μέτρα

Πέραν του εμβολίου αντισύλληψης, οι αρχές εφαρμόζουν και άλλα μέτρα για τη μείωση των εντάσεων, όπως η δημιουργία πρόσθετων πηγών νερού και τροφής εντός των δασικών εκτάσεων όπου διαβιούν οι ελέφαντες, η κατασκευή προστατευτικών φραχτών και η ανάπτυξη δασοφυλάκων που καθοδηγούν τα ζώα πίσω στη φύση όταν εισέρχονται σε κατοικημένες περιοχές.