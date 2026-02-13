Το-ΠΑΣΟΚ-στα-κάγκελα:-Εσωκομματικές-συγκρούσεις-και-κρίσιμες-αποφάσεις-ενόψει-Συνεδρίου

Στη σκηνή των κομματικών συνεδριάσεων όπου συγκεντρώνεται η ένταση από τις διαδοχικές συγκρούσεις μεταφέρεται το ΠΑΣΟΚ, που αναζητεί έξοδο διαφυγής από τις χαμηλές δημοσκοπικές πτήσεις στον προθάλαμο της προεκλογικής περιόδου.

Με τη συνεδρίαση σήμερα της Πολιτικής Γραμματείας και της Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής Συνεδρίου την Κυριακή, η Χαριλάου Τρικούπη καλείται να αποδείξει ότι διαθέτει σχέδιο συλλογικών δράσεων και σύνθεσης των διαφορετικών απόψεων κι ότι τα διαρκή αιτήματα στελεχών για ένα «ανοιχτό παιχνίδι» εν όψει του Συνεδρίου του Μαρτίου συναντούν τις αναγκαίες όσο ποτέ απαντήσεις.

Η αίσθηση που επικρατεί στο εσωτερικό ότι το ΠΑΣΟΚ αδυνατεί μέχρι τώρα να προσεγγίσει τη συνθήκη της δυναμικής επανεκκίνησης, ενώ γίνεται όλο και πιο ανταγωνιστικό το ευρύτερο πολιτικό σκηνικό, συρρικνώνει τις αισιόδοξες προβλέψεις και αναδεικνύει τα ερωτήματα για τα βασικά αίτια της ακούνητης βελόνας.

Κορυφαία στελέχη έχουν ήδη τοποθετηθεί και έχουν κρούσει τον κώδωνα του κινδύνου με φόντο τις εκλογές.

Η ηγεσία, σύμφωνα με κάποιες πληροφορίες, δεν απορρίπτει εισηγήσεις για «τελεσίγραφα» προς στελέχη εφόσον συνεχίσουν να καταθέτουν τις ενστάσεις τους. Και σε κάθε περίπτωση η ανταλλαγή «μηνυμάτων» μέσα στις επόμενες ώρες, είτε θα πυροδοτήσουν νέες συγκρούσεις, είτε θα λειτουργήσουν υπέρ μιας ακόμη συλλογικής προσπάθειας, με σεβασμό στη διαφορετική άποψη που θα κριθεί στο Συνέδριο.

Αντιπαραθέσεις για το μοντέλο του Συνεδρίου

Το «μοντέλο» Συνεδρίου που έχει παρουσιάσει η ηγεσία μέσω των εκπροσώπων της στα όργανα έχει συναντήσει την αντίδραση της εσωκομματικής αντιπολίτευσης, η οποία βλέπει να οργανώνεται με τρόπο ώστε η Χαριλάου Τρικούπη να αποκτήσει τον «έλεγχο» μεγαλύτερου κομματικού κοινού.

Χάρης Δούκας και Παύλος Γερουλάνος έχουν ζητήσει αλλαγές στην πορεία και ένα ανοιχτό Συνέδριο, ενώ έχουν υπογραμμίσει την άποψή τους ότι το ΠΑΣΟΚ πρέπει να πει ένα καθαρό «όχι» στη μετεκλογική συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία. Ο κ. Δούκας έχει πάει ένα βήμα παραπάνω προτείνοντας να γίνει ψηφοφορία στο Συνέδριο για να υπάρχουν και συλλογικές αποφάσεις προς αυτήν την κατεύθυνση.

Ηχηρές ενστάσεις έχουν καταθέσει και για το «μοντέλο» Συνεδρίου προτείνοντας η βάση εκλογής των Συνέδρων να μην είναι ο «αλγόριθμος» των ευρωεκλογών, με τον οποίον εκτιμούν ότι ενδέχεται να υποεκπροσωπηθεί στο Συνέδριο η Αθήνα και να «φουσκώσει» η Κρήτη.

Η Άννα Διαμαντοπούλου παρότι δεν «ταυτίζεται» με τον Νίκο Ανδρουλάκη έχει επισημάνει την ανάγκη καλύτερης λειτουργίας του κόμματος και προσέρχεται με προτάσεις, στις οποίες δεν συμπεριλαμβάνεται το «ψήφισμα» Δούκα για το «όχι» στη μετεκλογική συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία. Όλοι τάσσονται υπέρ της διεύρυνσης και της συμπαράταξης δυνάμεων, αλλά επισημαίνουν ταυτόχρονα ότι η προσπάθεια δεν σημαίνει απλώς περισσότερα αριστίνδην μέλη στο Συνέδριο.

Κάποιοι λένε ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης σκοπεύει να βγει επιθετικά είτε στη σημερινή είτε στη μεθαυριανή συνεδρίαση και σε μια επίδειξη πυγμής να απειλήσει εμμέσως ακόμη και με διαγραφές στελεχών με διαφορετικές απόψεις, χρεώνοντάς τους το βάρος της εσωστρέφειας. Πρόκειται για εισηγήσεις στελεχών που συνομιλούν συχνά με τον κ. Ανδρουλάκη και αποτελούν το βασικό πυρήνα των προεδρικών, αλλά δεν προέρχονται απαραίτητα από τις γενιές της ανανέωσης.

Η Άννα Διαμαντοπούλου, η επικεφαλής Πολιτικού Σχεδιασμού προτείνει ενωτικές πρωτοβουλίες και στο πλάνο Συνεδρίου βάζει την πρόταση για ηλεκτρονικά δημοψηφίσματα για τα μείζονα θέματα που απασχολούν το ΠΑΣΟΚ και δη τα μέλη του.

«Στο συνέδριό μας πρέπει να συζητήσουμε και το νέο καταστατικό του κόμματος, το οποίο πρέπει να αποτυπώνει την δημοκρατία, την εσωκομματική δημοκρατία και τη σωστή λειτουργία. Το 2026 δεν μπορούμε να λειτουργούμε στο κόμμα με τις αντιλήψεις των προηγούμενων δεκαετιών. Άρα πρέπει να προχωρήσουμε σε ένα καταστατικό που θα βάζει πολλά καινούργια ζητήματα και κατά την άποψή μου το πιο σοβαρό είναι η δυνατότητα των εσωκομματικών δημοψηφισμάτων, των ηλεκτρονικών δημοψηφισμάτων, των μελών που θα έχουν τη δυνατότητα συμμετοχής στις μείζονες αποφάσεις του κόμματος. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα εργαλείο το οποίο πρέπει να γίνει κυρίαρχο, ώστε να μην είναι μια ιστορία μόνον των εκλεγμένων οργάνων, αλλά και των ίδιων των μελών που πρέπει να καταθέτουν την άποψή τους», τονίζει η κυρία Διαμαντοπούλου και επισημαίνει μέσω της συνέντευξής της στο City 106,1 FM:

«Να χρησιμοποιήσουμε και την τεχνολογία της σύγχρονης εποχής ώστε να έχουμε ενεργά και συνυπεύθυνα τα μέλη. Σήμερα το ΠΑΣΟΚ και ειδικά μετά τις εκλογές τις προεδρικές, έχει ένα μητρώο που έχει τα -, έχει τα τηλέφωνα, ξέρει ποια είναι σε κάθε περιοχή τα μέλη του, που σημαίνει ότι μπορεί να επικοινωνεί, να τους στέλνει μηνύματα, να τους στέλνει ειδοποιήσεις, να τους στέλνει τις θέσεις του. Τώρα πρέπει και τα μέλη να μπορούν να επικοινωνούν και να συμμετέχουν. Θεωρώ λοιπόν ότι αυτό είναι ένα μείζον θέμα».

Το ΠΑΣΟΚ κινείται βέβαια αυτές τις ημέρες στο «κόκκινο» και λόγω της έντασης από την υπόθεση Παναγόπουλου.

Ο κ. Ανδρουλάκης χρέωσε στη ΝΔ το θέμα, από το βήμα χθες της Ολομέλειας της βουλής λέγοντας στην υπουργό Εργασίας Νίκη Κεραμέως ότι δεν είναι «υπόθεση Παναγόπουλου» αλλά «υπόθεση της ΝΔ».