Τραμπ:-Το-αεροπλανοφόρο-«Τζέραλντ-Φορντ»-θα-αναχωρήσει-πολύ-σύντομα-για-την-περιοχή-του-Κόλπου

Άλλο ένα αεροπλανοφόρο θα αποπλεύσει «πολύ σύντομα» για τη Μέση Ανατολή, επιβεβαίωσε σήμερα ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, αφού απείλησε το Ιράν ότι θα υποστεί «τραυματικές» συνέπειες εάν αποτύχουν οι διαπραγματεύσεις για τη διπλωματική διευθέτηση των μεταξύ τους διαφορών.

Την ίδια ώρα, ο εξόριστος γιος του τελευταίου σάχη του Ιράν καλούσε τους συμπατριώτες του να κινητοποιηθούν και πάλι, αφού οι διαδηλώσεις του Ιανουαρίου πνίγηκαν στο αίμα, παράλληλα με τα συλλαλητήρια που οργανώνονται για αύριο Σάββατο σε πολλές χώρες.

Ο Αμερικανός πρόεδρος απειλούσε με στρατιωτική επέμβαση το Ιράν λόγω της καταστολής των διαδηλώσεων στις οποίες, σύμφωνα με μη κυβερνητικές οργανώσεις για την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, σκοτώθηκαν χιλιάδες άνθρωποι. Στη συνέχεια, απειλούσε την Τεχεράνη για να εξασφαλίσει μια συμφωνία, κυρίως για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα. Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο χωρών ξανάρχισαν την περασμένη εβδομάδα στο Ομάν, όμως είναι αβέβαιο αν και πότε θα συνεχιστούν.

«Θα πρέπει να κάνουμε μια συμφωνία, σε διαφορετική περίπτωση θα είναι πολύ τραυματική» η κατάσταση για το Ιράν, προειδοποίησε την Πέμπτη ο Τραμπ. Αν δεν υπάρξει συμφωνία, είπε ότι «θα περάσει στη δεύτερη φάση που θα είναι πολύ σκληρή» για τους Ιρανούς, υπενθυμίζοντας τους βομβαρδισμούς του περασμένου Ιουνίου σε ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις.

Αφού τον Ιανουάριο έστειλε το αεροπλανοφόρο «Αβραάμ Λίνκολν» και τη συνοδεία του στον Κόλπο, σήμερα ο Τραμπ είπε ότι ένα δεύτερο αεροπλανοφόρο, το «Τζέραλντ Φορντ», θα αναχωρήσει σύντομα για την περιοχή.

Δεν είναι σαφές ποιοι θα ήταν οι στόχοι των ΗΠΑ στην περίπτωση μιας στρατιωτικής επέμβασης, ούτε ποιες είναι οι προθέσεις της Ουάσινγκτον για την ιρανική ηγεσία.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου, που συναντήθηκε αυτήν την εβδομάδα με τον Τραμπ στον Λευκό Οίκο, είπε ότι του εξέφρασε τις επιφυλάξεις του για «την ποιότητα οποιασδήποτε συμφωνίας με το Ιράν» και ζήτησε και πάλι να ληφθούν υπόψη οι «ανάγκες ασφαλείας» της χώρας του. Ο Νετανιάχου ζητά να συμπεριληφθούν στις διαπραγματεύσεις το ιρανικό πρόγραμμα ανάπτυξης βαλλιστικών πυραύλων και η στήριξη που παρέχει η Τεχεράνη σε ένοπλες οργανώσεις της περιοχής, εχθρικές απέναντι στο Ισραήλ.

Νωρίτερα σήμερα, ο γενικός γραμματέας του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας, ο Ραφαέλ Γκρόσι, είπε ότι μια συμφωνία με την Τεχεράνη για να επαναληφθούν οι επιθεωρήσεις στις πυρηνικές εγκαταστάσεις της είναι «πιθανή» αλλά «εξαιρετικά δύσκολη».

Το Ιράν αρνήθηκε τον Νοέμβριο να δεχτεί επιθεωρητές του ΔΟΑΕ στις εγκαταστάσεις που βομβαρδίστηκαν τον Ιούνιο.

Ταυτόχρονα, ο Ρεζά Παχλαβί, ο οποίος ζει στις ΗΠΑ και δεν έχει επισκεφθεί τη γενέτειρά του από την Ισλαμική Επανάσταση του 1979, κάλεσε σήμερα τους Ιρανούς να διαδηλώσουν αύριο στο Μόναχο, το Τορόντο και το Λος Άντζελες, με αίτημα την ανάληψη διεθνούς δράσης κατά του Ιράν. Στην ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ προέτρεψε επίσης τους συμπατριώτες του που ζουν στο Ιράν, να ενώσουν τη φωνή τους με αυτές τις κινητοποιήσεις, φωνάζοντας συνθήματα από τα παράθυρα και τις στέγες των σπιτιών τους.

Την Τρίτη στην Τεχεράνη, παραμονή της 47ης επετείου από την Ισλαμική Επανάσταση, πολλοί Ιρανοί φώναζαν από τα παράθυρα των σπιτιών τους συνθήματα κατά του ανώτατου θρησκευτικού ηγέτη, αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, σύμφωνα με βίντεο που αναρτήθηκαν σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης και επαληθεύτηκαν από το Γαλλικό Πρακτορείο.

Αποφυλακίστηκαν αντιφρονούντες

Σύμφωνα με το πρακτορείο HRANA που εδρεύει στις ΗΠΑ, τουλάχιστον 7.005 άνθρωποι, οι περισσότεροι διαδηλωτές, σκοτώθηκαν στις πρόσφατες κινητοποιήσεις στο Ιράν και περισσότεροι από 53.000 έχουν συλληφθεί. Μεταξύ αυτών ήταν και μέλη του μεταρρυθμιστικού κινήματος, όπως η ηγέτιδα του κυριότερου συνασπισμού των μεταρρυθμιστών, η Αζάρ Μανσουρί, η οποία αποφυλακίστηκε σήμερα υπό όρους, όπως είπε ο δικηγόρος της.