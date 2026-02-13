Τρόφιμα-Λιανεμπόριο: Mε φόρα οι εξαγορές και το 2026 – Τα πρώτα deals του έτους

Ποιες εταιρείες πρωταγωνιστούν. Οι προοπτικές και τα σχέδια των νέων επιχειρηματικών κινήσεων.

Με αμείωτους ρυθμούς συνεχίζονται και το 2026 οι μεγάλες επιχειρηματικές συμφωνίες στους κλάδους τροφίμων και λιανικού εμπορίου, εκπέμποντας ισχυρό σήμα για συνέχιση των deals το επόμενο διάστημα. Βιομηχανία τροφίμων και σούπερ μάρκετ πρωταγωνιστούν στις μεγάλες επενδύσεις του επιχειρείν, καθώς πρόκειται για δύο χώρους που βρίσκονται σε περίοδο έντονου μετασχηματισμού τα τελευταία χρόνια.

Ενός μετασχηματισμού που οδηγεί μοιραία στον δρόμο των συνεργασιών και των συνεργειών, προκειμένου οι επιχειρήσεις να επιτύχουν την ισχυροποίησή τους και την αύξηση των μεριδίων αγοράς, αλλά και αρκετές από αυτές να διασφαλίσουν ακόμη και την ίδια την επιβίωσή τους, την ώρα που οι προκλήσεις για την εγχώρια επιχειρηματικότητα ολοένα και πληθαίνουν.

Το διπλό χτύπημα της Μασούτης

Σε απόλυτο ρυθμιστή των εξελίξεων αναδεικνύεται η βορειοελλαδίτικη αλυσίδα σούπερ μάρκετ Δ. Μασούτης, μέσα από την ταχύτατη ανάπτυξή της στο πέρασμα των ετών αλλά και λόγω των μεγάλων εξαγορών που έχει υλοποιήσει. Συμπληρώνοντας εφέτος 50 χρόνια από την ίδρυσή της, η Δ. Μασούτης θεωρείται ένας από τους κορυφαίους λιανεμπορικούς ομίλους της χώρας με κύκλο εργασιών άνω των 1,1 δισ. ευρώ, διαθέτοντας κοντά στα 400 καταστήματα και απασχολώντας περί τις 13.000 άτομα προσωπικό.

Η αυγή του 2026 επισφράγισε τη θετική έκβαση των διαπραγματεύσεων για το mega deal που αναμένεται να αλλάξει το τοπίο στον κλάδο των σούπερ μάρκετ, καθώς η απόκτηση της ΑΝΕΔΗΚ Κρητικός από τη Διαμαντής Μασούτης σηματοδοτεί μια πραγματική… αλλαγή πίστας για τη βορειοελλαδίτικη αλυσίδα.

Οι τελικές υπογραφές έπεσαν στις 9 Ιανουαρίου, με τις δύο πλευρές να προχωρούν στην υπογραφή ιδιωτικού συμφωνητικού- προσυμφώνου για την εξαγορά του 100% της ΑΝΕΔΗΚ Κρητικός από τη Διαμαντής Μασούτης.

Το επόμενο βήμα προβλέπει την υποβολή της συμφωνίας για έγκριση στην Επιτροπή Ανταγωνισμού, με τις δύο εταιρείες να εκφράζουν την ικανοποίησή τους «για την εξέλιξη της διαδικασίας και την από κοινού προσήλωση στην επιχειρησιακή συνέχεια, τη διατήρηση της απασχόλησης και των δικαιωμάτων των εργαζομένων και την απρόσκοπτη εξυπηρέτηση των καταναλωτών σε όλη την Ελλάδα».

Το mega deal Μασούτης – Κρητικός αλλάζει τους όρους του παιχνιδιού στον κλάδο των σούπερ μάρκετ, καθώς οδηγεί σε μια εταιρική οντότητα που θα διεκδικήσει με αξιώσεις θέση στην τριάδα των μεγάλων «παικτών» του οργανωμένου λιανεμπορίου τροφίμων.

Υπενθυμίζεται ότι Μασούτης και Κρητικός βρίσκονται στην πέμπτη και έκτη θέση, αντίστοιχα, από πλευράς πωλήσεων στην κατάταξη των αλυσίδων σούπερ μάρκετ, ωστόσο οι μεταξύ τους συνέργειες με έναν σωρευτικό τζίρο ύψους περίπου 2 δισ. ευρώ αναμένεται να «ξαναμοιράσουν την τράπουλα» στον κλάδο, με τη νέα οντότητα να «κοιτάζει» με αξιώσεις την τρίτη, ή ακόμη και τη δεύτερη θέση της αγοράς, όπου βρίσκονται σήμερα η ΑΒ Βασιλόπουλος και η Lidl Ελλάς, αντίστοιχα. Το νέο δε σχήμα που θα προκύψει θα έχει ένα τεράστιο δίκτυο καταστημάτων και δη περί τα 1.200.

Και πριν καλά καλά στεγνώσει το μελάνι των υπογραφών με την ΑΝΕΔΗΚ Κρητικός έγινε γνωστό ότι η Δ. Μασούτης προχώρησε και σε μια νέα κίνηση – ματ, δρομολογώντας την εξαγορά της Kontzoglou Distribution (Αφοί Κοντζόγλου – Δίκτυο Διανομών ΑΕ), σε μια προσπάθεια να ενισχύσει το αποτύπωμά της και στον χώρο της χονδρικής διανομής.

Με την επιχειρηματική της διαδρομή να ξεκινά το 1958 από τη Θεσσαλονίκη, η Kontzoglou Distribution είναι σήμερα μια από τις πιο γνωστές εταιρείες στον κλάδο των χονδρικών πωλήσεων που δραστηριοποιείται σε πανελλαδικό επίπεδο, διαθέτοντας οργανωμένο δίκτυο διανομής που εξυπηρετεί αλυσίδες σούπερ μάρκετ και σημεία λιανικής.

Στο τιμόνι της βορειοελλαδίτικης επιχείρησης βρίσκεται ο Γιάννης Κοντζόγλου, ενώ μεγάλο της πλεονέκτημα θεωρούνται οι μακροχρόνιες συνεργασίες με μεγάλες εταιρείες και αποκλειστικές συνεργασίες αντιπροσώπευσης και διανομής γνωστών προϊόντων. Στο ευρύ χαρτοφυλάκιό της περιλαμβάνονται ιδιαίτερα γνωστά εμπορικά σήματα, ενώ συνεργάζεται με εμβληματικές εταιρείες όπως Μινέρβα, Γιώτης, Ήλιος, BIC, Procter & Gamble, Arla, Condito, Bolton Group κ.α.

Όπως δε προκύπτει από τις τελευταίες δημοσιευμένες οικονομικές της καταστάσεις, στη χρήση 2024 η Αφοί Κοντζόγλου – Δίκτυο Διανομών ΑΕ εμφάνισε κύκλο εργασιών ύψους 24,29 εκατ. ευρώ από 23,49 εκατ. ευρώ το 2023 και καθαρά μετά από φόρων κέρδη ύψους 1,10 εκατ. ευρώ από 1,07 εκατ. ευρώ στην προηγούμενη χρήση. Στο τέλος της χρήσης 2024, η εταιρεία είχε καθαρή θέση ύψους 3,73 εκατ. ευρώ και ταμειακά διαθέσιμα 1,67 εκατ. ευρώ, ενώ θα πρέπει να σημειωθεί ότι πορεύεται χωρίς τραπεζικό δανεισμό.

Το νέο deal της ΑΒ Βασιλόπουλος

Σε μια σημαντική επιχειρηματική κίνηση προχώρησε πριν από μερικά 24ωρα και η ΑΒ Βασιλόπουλος, δρομολογώντας την εξαγορά της αλυσίδας σούπερ μάρκετ Αγορά Ναταλί στη Θεσσαλονίκη, προσθέτοντας 12 καταστήματα στο δίκτυο franchise που αναπτύσσει.

Σήμερα, το δίκτυο franchise της ΑΒ Βασιλόπουλος αριθμεί πάνω από 400 καταστήματα σε ολόκληρη τη χώρα, με τη συνεργασία περισσότερων από 250 επιχειρηματιών. Η επένδυση στα σούπερ μάρκετ «Αγορά Ναταλί», με τζίρο 9 εκατ. ευρώ το 2024, έρχεται να ενισχύσει το δίκτυο franchise της εταιρείας στη Θεσσαλονίκη και να τονώσει την ανοδική του πορεία.

Για το δε 2026, η στρατηγική ανάπτυξης της ΑΒ Βασιλόπουλος προβλέπει τη δημιουργία 100 νέων καταστημάτων franchise, με έμφαση σε αστικές και τουριστικές περιοχές. Άλλωστε, όπως έχει ήδη γράψει το -, η αλυσίδα«σκανάρει» κάθε δυνατή ευκαιρία.

Όπως εξηγούσε το περασμένο καλοκαίρι, μιλώντας στο -, ο brand president της ΑΒ Βασιλόπουλος Νίκος Λαβίδας, στο ραντάρ της αλυσίδας βρίσκονται οι μεμονωμένες εξαγορές, ήτοι δηλαδή μεμονωμένα καταστήματα, ή μικρές τοπικές αλυσίδες κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα, την Κρήτη και τα υπόλοιπα νησιά. «Όπου υπάρχει ευκαιρία, την αξιολογούμε», σημείωνε, αποκαλύπτοντας μάλιστα πως δεν είναι μόνο η ΑΒ Βασιλόπουλος που κάνει κρούση για μια πιθανή εξαγορά, αλλά ακόμη και οι μικροί έρχονται και χτυπάνε την πόρτα της αλυσίδας. Τα δε νέα αποκτήματα περνούν αμέσως στο δίκτυο franchise της αλυσίδας.

Υπενθυμίζεται εδώ ότι η ΑΒ Βασιλόπουλος προχώρησε πρόσφατα στην απόκτηση της αλυσίδας Τερζής στην Πελοπόννησο, στην εξαγορά ενός μεμονωμένου καταστήματος στη Μήλο, καθώς και στην εξαγορά των πέντε από το σύνολο των οκτώ καταστημάτων της τοπικής αλυσίδας σούπερ μάρκετ Πτολεμαΐς.

Τι σηματοδοτεί το deal EOS Capital Partners – Φάρμα Κουκάκη

Από τον κλάδο του γάλακτος προήλθε το πρώτο deal της βιομηχανίας τροφίμων για το 2026. Ο λόγος για το deal μεταξύ της Φάρμα Κουκάκη και της EOS Capital Partners, συμφερόντων του Απόστολου Ταμβακάκη, που αλλάζει τα δεδομένα τόσο για την ιστορική εταιρεία από το Κιλκίς όσο και για το σύνολο του κλάδου της εγχώριας γαλακτοβιομηχανίας.

Όπως επισημοποιήθηκε στις 20 Ιανουαρίου 2026, EOS Capital Partners και Φάρμα Κουκάκη ανακοίνωσαν την ολοκλήρωση στρατηγικής συμφωνίας, για την είσοδο του EOS Hellenic Renaissance Fund II (EHRF II) με πλειοψηφικό ποσοστό στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, σηματοδοτώντας την έναρξη ενός νέου κύκλου ανάπτυξης για αυτήν.

Η επένδυση αφορά κατά πληροφορίες στην απόκτηση του 67% της Φάρμα Κουκάκη από το Renaissance Fund II, με το υπόλοιπο 33% να μένει στα χέρια του ιδρυτή της εταιρείας, Αθανασίου Κουκάκη.

Η Φάρμα Κουκάκη, με έδρα το Κιλκίς, αποτελεί μία από τις πλέον δυναμικές ελληνικές εταιρείες γαλακτοκομικών προϊόντων και διαθέτει ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο προϊόντων, από γάλα και στραγγιστό γιαούρτι, επιδόρπια, κεφίρ, φυσικούς χυμούς, σνακ, μέχρι τυροκομικά και βούτυρο. Ο τζίρος της εταιρείας για το 2025 αναμένεται να ξεπεράσει τα 57 εκατ. ευρώ και τα EBITDA τα 7,5 εκατ. ευρώ. Οι εξαγωγές αποτελούν του 20% του τζίρου της Φάρμα Κουκάκη, με τα προϊόντα της να εξάγονται σε περισσότερες από 30 χώρες και με διαρκώς αυξανόμενη τάση τα τελευταία χρόνια.

Στο επίκεντρο δε της συνεργασίας με την EOS Capital Partners βρίσκεται η υλοποίηση ενός πενταετούς επενδυτικού πλάνου άνω των 20 εκατ. ευρώ, με στόχο την περαιτέρω ενδυνάμωση της επιτυχημένης παρουσίας της εταιρείας στην εγχώρια αγορά, την ενίσχυση και υποστήριξη της αυξανόμενης ζήτησης στις αγορές του εξωτερικού όπου εξάγονται τα προϊόντα της Φάρμα Κουκάκη (Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Ασία), την κατασκευή νέων, σύγχρονων παραγωγικών εγκαταστάσεων και την αξιοποίηση των σύγχρονων τάσεων στη διεθνή αγορά γαλακτοκομικών.

Το νέο επενδυτικό πλάνο προβλέπει σημαντικές επενδύσεις σε τεχνολογικό εκσυγχρονισμό, αύξηση παραγωγικής δυναμικότητας και δημιουργία νέων προϊόντων με στόχο την ισχυρή ανάπτυξη των μεγεθών σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα.

Η επένδυση στη Φάρμα Κουκάκη εντάσσεται στην ευρύτερη στρατηγική της EOS Capital για στήριξη δυναμικών ελληνικών επιχειρήσεων με εξαγωγικές προοπτικές και είναι μια από τις μεγαλύτερες μέχρι σήμερα επενδύσεις της. Ο δε κλάδος των τροφίμων συγκεντρώνει εδώ και καιρό το επενδυτικό ενδιαφέρον της EOS Capital Partners, ενώ σύμφωνα με τους καλά γνωρίζοντες τα της αγοράς οι επενδύσεις του fund στη βιομηχανία τροφίμων θα συνεχιστούν.

Το Golden Age Capital εξαγόρασε τον «Πρόεδρο»

Ζωηρό παραμένει το ενδιαφέρον των επενδυτών και για τον ευρύτερο χώρο της εστίασης. Από αυτόν τον κλάδο ξεκίνησε άλλωστε τις επενδυτικές τους κινήσεις και το νεοσυσταθέν fund, Golden Age Capital, δρομολογώντας την απόκτηση πλειοψηφικού μεριδίου στην γνωστή αλυσίδα εστιατορίων «Ο Πρόεδρος».

Το επενδυτικό ταμείο Golden Age Capital, υπό τον Περικλή Μαζαράκη, έχει υπό διαχείριση κεφάλαια άνω των 200 εκατ. ευρώ και εκδηλώνει σθεναρό ενδιαφέρον για τον ευρύτερο χώρο των τροφίμων και της εστίασης.

Η αλυσίδα εστιατορίων «Κεμπαπτζίδικον Ο Πρόεδρος» δραστηριοποιείται εδώ και περίπου μια δεκαετία στον χώρο της εστίασης, μετρώντας ένα δίκτυο περίπου 20 καταστημάτων σε αρκετές συνοικίες της Αθήνας. Χαρακτηρίζεται δε ως μια από τις πιο σύγχρονες αλυσίδες ψητοπωλείων της πρωτεύουσας. Μάλιστα, η εταιρεία διαθέτει το δικό της πιστοποιημένο Εργαστήριο Κρεάτων, όπου καθημερινά προετοιμάζονται τα προϊόντα και αποστέλλονται στα καταστήματα, με στόχο τη μέγιστη ποιότητα.