Τσουκαλάς:-Το-«νομιμότητα-παντού»-του-πρωθυπουργού-μιας-κυβέρνησης-με-συνεχή-σκάνδαλα-διαφθοράς-είναι-ανέκδοτο

Καυστικά σχόλια για τη φράση «νομιμότητα παντού» που χρησιμοποίησε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για την εξάρθρωση κυκλώματος από την ΑΑΔΕ έκανε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Κώστας Τσουκαλάς, τονίζοντας ότι πρόκειται για «το πιο σύντομο ανέκδοτο».

Ο κ. Τσουκαλάς επικαλέστηκε τα συνεχή σκάνδαλα διαφθοράς τα οποία αντιμετωπίζει η κυβέρνηση, κυρίως του ΟΠΕΚΕΠΕ, της σύμβασης της τηλεδιοίκησης 717 και την άρνηση εκτέλεσης της απόφασης του ΣτΕ, σχετικά με την ΕΥΠ.

Αναλυτικά η δήλωση:

Το να χρησιμοποιεί ως σημαία του το σύνθημα “νομιμότητα παντού”, ο Πρωθυπουργός μιας κυβέρνησης που παράγει συνεχώς σκάνδαλα διαφθοράς, είναι το πιο σύντομο ανέκδοτο.

Οι πολίτες θυμούνται πως εφαρμόστηκε το “νομιμότητα παντού” στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ με ένα απίστευτο σόου στη Βουλή όπου ψήφιζαν οι … φάκελοι.

Θυμούνται πως εφαρμόστηκε στη σύμβαση της τηλεδιοίκησης 717 όπου ο αρμόδιος υπουργός Κ. Καραμανλής έμεινε στο απυρόβλητο την ώρα που άλλα φυσικά πρόσωπα θα δικαστούν για ηθική αυτουργία στην απιστία του υπουργού.

Το “νομιμότητα παντού” πως συμβιβάζεται με έναν Πρωθυπουργό, πολιτικό προϊστάμενο της ΕΥΠ, να αρνείται να εκτελέσει την απόφαση του ΣτΕ, του ανώτατου δικαστηρίου της χώρας;

