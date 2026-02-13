Υποτονικό-άνοιγμα-και-στις-ευρωαγορές-λόγω-ανησυχιών-για-την-τεχνητή-νοημοσύνη

Οι ευρωπαϊκές μετοχές άνοιξαν πτωτικά την Παρασκευή (13/2), μετά από νέες ρευστοποιήσεις στη Wall Street τη νύχτα, λόγω ανησυχιών για την τεχνητή νοημοσύνη (AI).

Σε αυτό το πλαίσιο, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 παρουσιάζει αυτή τη στιγμή μικρή μείωση, κινούμενος οριακά κάτω από το μηδέν στις 618,27 μονάδες, με τους περισσότερους τομείς και τις κύριες αγορές σε αρνητικό έδαφος.

Πιο συγκεκριμένα, ο γερμανικός DAX σημειώνει αυτή τη στιγμή οριακή άνοδο 0,09% στις 24,849.77 μονάδες, ενώ ανοδικά κινείται και ο βρετανικός FTSE κατά 0,24% στις 10,426.90 μονάδες. Στον αντίποδα, ο γαλλικός CAC υποχωρεί 0,36% στις 8,310.74 μονάδες.

Όσον αφορά τους περιφερειακούς δείκτες, μείωση καταγράφει και ο ιταλικός MIB κατά 0,41% στις 46,033.50 μονάδες. Αντίθετα, μικρή ενίσχυση καταγράφει ο ισπανικός IBEX κατά 0,09% στις 17,912.38 μονάδες.

Στη Νέα Υόρκη, όλοι οι κύριοι δείκτες έκλεισαν με πτώση την Πέμπτη, καθώς οι ανησυχίες για την AI επανεμφανίστηκαν, πλήττοντας ιδιαίτερα τις μετοχές ακινήτων, μεταφορών και λογισμικού. Οι τεχνολογικές μετοχές της λεγόμενης «Magnificent 7» έκλεισαν όλες σε αρνητικό έδαφος.

Οι επενδυτές επεξεργάζονται επίσης άλλη μία εβδομάδα γεμάτη από ανακοινώσεις εταιρικών αποτελεσμάτων.

Σημειώνεται ότι στην Ευρώπη, η Παρασκευή θα είναι πιο ήσυχη όσον αφορά τις ανακοινώσεις, με τη γαλλική αεροδιαστημική εταιρεία Safran και τη βρετανική τράπεζα NatWest ανάμεσα σε εκείνες που δημοσιεύουν οικονομικά αποτελέσματα.

Οι παγκόσμιοι επενδυτές περιμένουν επίσης τα στοιχεία για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ, που θα δημοσιευτούν από το Bureau of Labor Statistics στις 8:30 π.μ. ET.

Οι αγορές μετάλλων παρουσίαζαν υποτονική κίνηση το πρωί της Παρασκευής, μετά από δημοσίευμα των Financial Times ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Donald Trump, σχεδιάζει να μειώσει τους δασμούς σε χάλυβα και αλουμίνιο. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης αλουμινίου στο Λονδίνο και τις ΗΠΑ υποχωρούσαν κατά 1,2% και 0,6%, αντίστοιχα, ενώ τα αντίστοιχα συμβόλαια χάλυβα πρώτου μήνα ήταν 0,1% χαμηλότερα.

Παράλληλα, διεθνείς αξιωματούχοι συγκεντρώνονται στο Μόναχο της Γερμανίας για την Διάσκεψη Ασφαλείας του Μονάχου, η οποία διαρκεί έως την Κυριακή.