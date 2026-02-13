Χάρης-Δούκας:-Τρία-σημεία-παρέμβασης,-με-απεύθυνση-στον-Νίκο-Ανδρουλάκη

Μετά την αυστηρή τοποθέτηση του Νίκου Ανδρουλάκη κατά τη συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας του ΠΑΣΟΚ, όπου θέλησε να παύσει κάθε συζήτηση με οσμή εσωκομματικής διαμάχης, ο Χάρης Δούκας επανήλθε και μάλιστα απευθυνόμενος σε πρώτο πρόσωπο στον πρόεδρο του Κινήματος. Συγκεκριμένα, του έστειλε το εξής μήνυμα:

ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΣΤΑΣΙΜΟΤΗΤΑ

1.Δε σε αμφισβήτησα ποτέ μετά τις εσωκομματικές. Σέβομαι τα όργανα. Πρέπει κι εσύ να σέβεσαι εμάς. Όχι ποινικοποίηση του διαλόγου. Έχεις εσύ ευθύνη να το διασφαλίσεις.

2.Σύνεδροι: Είναι δυνατόν να μας λες, μετά από εσωκομματικές εκλογές, πως δεν υπάρχουν μητρώα; Και για αυτό κάνω αυτή την επιλογή;

Και πως δεν ξέρουμε 1,5 χρόνο μετά, ποιοι είναι φίλοι και ποιοι μέλη;

Είναι αλγόριθμος. Που αντίκειται στην προηγούμενη εγκύκλιο σου, στο Συνέδριο το 2022. Το ΠΑΣΟΚ είναι κόμμα μελών. Και πρέπει να εκλέξουμε Συνέδρους με βάση τα μέλη. Δεν υπάρχει άλλο τέτοιο προηγούμενο.

3. Όχι στη εσωστρέφεια. Με τις διατυπώσεις και τις αιχμές σου που έδωσες σήμερα στην δημοσιότητα πριν τελειώσει η συνεδρίαση, παράγεις εσωστρέφεια.

Να πούμε όμως ΟΧΙ και στην στασιμότητα, που βρίσκεται η παράταξή μας.

Διάλογος και σύνθεση για την ΝΙΚΗ.

