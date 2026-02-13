allianz-ΑΕΔΑΚ:-Κορυφαίες-επιδόσεις-και-σημαντικές-διακρίσεις-στα-Αμοιβαία-Κεφάλαια-το-2025

Το 2025 αποτέλεσε μία χρονιά ορόσημο για την Allianz ΑΕΔΑΚ, την εταιρία διαχείρισης κεφαλαίων με μακρόχρονη και ισχυρή παρουσία στην ελληνική αγορά, καθώς κατέγραψε εξαιρετικές επιδόσεις και απέσπασε σημαντικές διακρίσεις στα αμοιβαία κεφάλαια.

Η Allianz ΑΕΔΑΚ αναδείχθηκε «Πρωταθλήτρια», κατακτώντας την πρώτη θέση στη βαθμολογία με 34 βαθμούς και διαμορφώνοντας σαφές προβάδισμα έναντι των λοιπών ΑΕΔΑΚ. Η διάκριση αυτή επιβεβαιώνει, για ακόμη μία φορά, τη στρατηγική συνέπεια, τη βαθιά επενδυτική τεχνογνωσία και τη σταθερή δέσμευση της εταιρίας για αποτελεσματική, υπεύθυνη και μακροπρόθεσμη διαχείριση των κεφαλαίων των πελατών της.

Συνολικά, τα αμοιβαία κεφάλαια της Allianz ΑΕΔΑΚ ξεχώρισαν σε ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό επενδυτικό περιβάλλον, κατακτώντας 3 πρώτες, 3 δεύτερες και 1 τρίτη θέση στις κατηγορίες όπου συμμετείχαν.

Αναλυτικά οι επιδόσεις:

Στην κατηγορία «Μετοχικά Α/Κ Ελλάδας», τα Αμοιβαία Κεφάλαια ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Αναπτυξιακό Μετοχικό Εσωτερικού (Ι) και Allianz Επιθετικής Στρατηγικής Μετοχών Εσωτερικού κατέλαβαν τη δεύτερη και τρίτη θέση, καταγράφοντας εντυπωσιακές ετήσιες αποδόσεις 52,80% και 51,40% αντίστοιχα. Αξίζει να σημειωθεί ότι το δεύτερο κατέκτησε την πρώτη θέση στην τριετία 2023–2025, με συνολική απόδοση 158,63%.

Τα Αμοιβαία Κεφάλαια ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ European Value Fund και ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Global Opportunities Μετοχικό Εξωτερικού αναδείχθηκαν πρώτα στις κατηγορίες τους για το 2025, με αποδόσεις 27,08% και 28,08% αντίστοιχα, ενώ διατηρούν την πρωτιά και σε βάθος τριετίας, με συνολικές αποδόσεις 73,06% και 85,65%.

Στην κατηγορία των Μικτών Αμοιβαίων Κεφαλαίων, το Allianz Μικτό Εσωτερικού κατέλαβε τη δεύτερη θέση για το 2025, πετυχαίνοντας ετήσια απόδοση 30,40%, ενώ παραμένει πρώτο για την τριετία 2023–2025, με συνολική απόδοση 86,95%.

Ιδιαίτερα θετικές ήταν και οι επιδόσεις στα Ομολογιακά Αμοιβαία Κεφάλαια. Το Allianz Ομολογιών Ευρώ Περιφέρειας σημείωσε ετήσια απόδοση 4,96%, καταλαμβάνοντας τη δεύτερη θέση για το 2025 και τη δεύτερη θέση στην τριετία με συνολική απόδοση 22,74%. Παράλληλα, το ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Eurobond Ομολογιακό Εξωτερικού κατέκτησε την πρώτη θέση στην κατηγορία Μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης, με ετήσια απόδοση 2,86% για το 2025 και 10,42% στην τριετία.

Σχολιάζοντας τα θετικά αποτελέσματα ο κ. Γεώργιος Χρυσικός, Διευθύνων Σύμβουλος της Allianz Α.Ε.Δ.Α.Κ., δήλωσε: «Οι φετινές διακρίσεις αποτελούν απτή απόδειξη της αποτελεσματικότητας της στρατηγικής μας και της δέσμευσής μας για συνεχή βελτίωση. Η επίδοση των προϊόντων μας σε διαφορετικές κατηγορίες της αγοράς αναδεικνύει τη δυναμική και την ανταγωνιστικότητα της Allianz Α.Ε.Δ.Α.Κ., καθώς και την ικανότητά μας να προσαρμοζόμαστε αποτελεσματικά στις προκλήσεις του οικονομικού περιβάλλοντος. Θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε με επαγγελματισμό και συνέπεια, επιδιώκοντας τη δημιουργία προστιθέμενης αξίας για τους επενδυτές μας και την ενίσχυση της εμπιστοσύνης στον θεσμό των αμοιβαίων κεφαλαίων».