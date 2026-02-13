Apple: «Καπνός» 200 δισ. δολ. κεφαλαιοποίησης καθώς η νέα ΑΙ Siri καθυστερεί

Εδώ και περίπου ενάμιση χρόνο η Apple προσπαθεί να κυκλοφορήσει μία πιο προηγμένη έκδοση του προσωπικού βοηθού Siri, η οποία θα υποστηρίζεται από AI.

Υπό το πρίσμα αυτών των καθυστερήσεων, η μετοχή έκλεισε την Πέμπτη με πτώση 5%, οδηγώντας σε απώλεια 202 δισεκατομμυρίων δολαρίων στην κεφαλαιοποίηση της εταιρείας, σύμφωνα με τα στοιχεία της Dow Jones Market Data.

Ήταν η δεύτερη μεγαλύτερη ημερήσια πτώση για την Apple, σύμφωνα με τα στοιχεία, μετά την «εξαύλωση» 311 δισ. δολ. που παρατηρήθηκε στις 3 Απριλίου 2025 εν μέσω φόβων για δασμούς.

Το μαζικό sell-off σημειώθηκε στον απόηχο ενός δημοσιεύματος του - που ανέφερε ότι ο τεχνολογικός γίγαντας θα μπορούσε να αναβάλει την κυκλοφορία των πολυαναμενόμενων δυνατοτήτων για τη Siri, αφού αντιμετώπισε προβλήματα κατά τη διάρκεια των δοκιμών τις τελευταίες εβδομάδες. Η Apple φέρεται να σχεδίαζε να συμπεριλάβει νέες δυνατότητες για τον εικονικό βοηθό της στην επερχόμενη ενημέρωση του λειτουργικού συστήματος iOS 26.4 τον Μάρτιο, αλλά τώρα επιδιώκει να τις κυκλοφορήσει σταδιακά. Αυτό θα μπορούσε να σημαίνει ότι οι χρήστες θα πρέπει να περιμένουν κάποιες ενημερώσεις στο iOS 26.5, οι οποίες αναμένονται τον Μάιο, και ακόμη περισσότερο στην ενημέρωση του iOS 27 τον Σεπτέμβριο.

Ένα ζήτημα που φέρεται να δυσκολεύει το update της Siri είναι η τάση της να αξιοποιεί το ενσωματομένο ChatGPT της OpenAI για να απαντά σε ερωτήματα αντί να βασίζεται στα συστήματα ΑΙ της Apple. Η Apple έχει επίσης συμφωνία να χρησιμοποιεί τα μοντέλα Gemini AI της Google για να τροφοδοτεί τις λειτουργίες AI της. Η Apple δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχολιασμό από το MarketWatch.

Είναι πολύ κρίσιμο για την μετοχή της Apple να στεφθεί με επιτυχία τη φετινή χρονιά η κυκλοφορία νέων λειτουργιών Apple Intelligence και η βελτιωμένη Siri, δήλωσε ο αναλυτής της Bernstein, Mark Newman, σε σημείωμά του προς τους επενδυτές.

Η ανανεωμένη Siri, η οποία παρουσιάστηκε στο Παγκόσμιο Συνέδριο Προγραμματιστών της εταιρείας τον Ιούνιο του 2024, αναμενόταν κάποτε να αποσταλεί στους χρήστες στις αρχές του 2025. Ωστόσο, μέχρι στιγμής αυτό δεν έχει πραγματοποιηθεί.

Δεν είναι μόνο η Siri…

Tα επίμονα προβλήματα με τη Siri δεν είναι τα μοναδικά που αντιμετωπίζει ο τεχνολογικός κολοσσός. Η Apple είναι ένας από τους πολλούς τεχνολογικούς παίκτες που αντιμετωπίζουν αυξανόμενες τιμές στις αγορές μνήμης και αποθήκευσης λόγω μιας ανισορροπίας μεταξύ προσφοράς και ζήτησης και την οποία έχει προκαλέσει η τεχνητή νοημοσύνη. Οι επενδυτές ανησυχούν για το τι σημαίνει αυτό για την Apple, και ο Νιούμαν εκτίμησε ότι οι τιμές για τα εξαρτήματα του νέου iPhone θα μπορούσαν να είναι 15% υψηλότερες.

Οι κατασκευαστές μνήμης και αποθήκευσης, όπως η Micron, η Seagate Technology και η Western Digital, έχουν δει μια άνθηση στη ζήτηση από την κατασκευή κέντρου δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης, καθώς τα προϊόντα τους είναι σημαντικά για την υποστήριξη μεγαλύτερων, πιο σύνθετων μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης.

Παρά τους περιορισμούς στην προσφορά και τις προκλήσεις τιμολόγησης, ωστόσο, ο Νιούμαν δήλωσε ότι «η Apple μέχρι στιγμής τα καταφέρνει καλύτερα από τον ανταγωνισμό». Ενώ το υψηλότερο κόστος της μνήμης θα μπορούσε να επηρεάσει τα μικτά περιθώρια κέρδους του iPhone, βλέπει τον αντίκτυπο στα κέρδη ανά μετοχή της Apple να είναι «σχετικά συγκρατημένος».

Για τον Newman, η εφαρμογή της τεχνητής νοημοσύνης από την Apple φέτος θα είναι ο καταλύτης για τη μετοχή της, η οποία έχει μειωθεί περίπου 3% μέχρι στιγμής φέτος.