eurostat:-Με-1,3%-έτρεξε-η-οικονομία-της-Ευρωζώνης-το-δ’-τρίμηνο

Αύξηση κατά 0,3% σημείωσε το τέταρτο τρίμηνο του 2025, το εποχικά προσαρμοσμένο ΑΕΠ, τόσο στην ευρωζώνη όσο και στην ΕΕ, σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο.

Αύξηση κατά 0,3% σημείωσε το τέταρτο τρίμηνο του 2025, το εποχικά προσαρμοσμένο ΑΕΠ, τόσο στην ευρωζώνη όσο και στην ΕΕ, σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο, σύμφωνα με προκαταρκτική εκτίμηση που δημοσίευσε η Eurostat. Η επίδοση κινήθηκε στα ίδια επίπεδα με το τρίτο τρίμηνο για την Ευρωζώνη (0,3%), ενώ στην ΕΕ είχε σημειωθεί ελαφρώς υψηλότερος ρυθμός, 0,4%.

Σύμφωνα με εκτίμηση της συνολικής ανάπτυξης για το 2025, βάσει τριμηνιαίων εποχικά και ημερολογιακά προσαρμοσμένων δεδομένων, το ΑΕΠ αυξήθηκε 1,5% στην ευρωζώνη και 1,6% στην ΕΕ.

Σε σύγκριση με το ίδιο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, το εποχικά προσαρμοσμένο ΑΕΠ αυξήθηκε 1,3% στην Ευρωζώνη και 1,5% στην ΕΕ το τέταρτο τρίμηνο του 2025, επιδόσεις ελαφρώς χαμηλότερες σε σύγκριση με το +1,4% της Ευρωζώνης και +1,6% στην ΕΕ το τρίτο τρίμηνο.

Αύξηση της απασχόλησης στην ευρωζώνη και την ΕΕ

Ο αριθμός των απασχολουμένων αυξήθηκε κατά 0,2% τόσο στην ευρωζώνη όσο και στην ΕΕ το τέταρτο τρίμηνο του 2025, σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο. Το τρίτο τρίμηνο του 2025, η απασχόληση αυξήθηκε κατά 0,2% στη Ευρωζώνη 0,1% στην ΕΕ.

Σύμφωνα με μια εκτίμηση της ετήσιας ανάπτυξης για το 2025, βάσει τριμηνιαίων στοιχείων, η απασχόληση αυξήθηκε κατά 0,7% στην Ευρωζώνη και κατά 0,5% στην ΕΕ.

Σε σύγκριση με το ίδιο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, η απασχόληση αυξήθηκε κατά 0,6% στην Ευρωζώνη και κατά 0,7% στην ΕΕ το τέταρτο τρίμηνο του 2025, μετά από +0,6% στη Ευρωζώνη και +0,5% στην ΕΕ το τρίτο τρίμηνο του 2025.