ft:-Ο-Τραμπ-«φρενάρει»-δασμούς-σε-προϊόντα-χάλυβα-και-αλουμινίου

Ο Ντόναλντ Τραμπ σχεδιάζει να περιορίσει ορισμένους δασμούς σε προϊόντα χάλυβα και αλουμινίου, καθώς δίνει μάχη με μία κρίση ακρίβειας η οποία έχει «διαβρώσει» τα ποσοστά αποδοχής του ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου, όπως αναφέρουν οι Financial Times.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ επέβαλε δασμούς έως και 50% στις εισαγωγές χάλυβα και αλουμινίου το περασμένο καλοκαίρι και έχει επεκτείνει τους φόρους σε μια σειρά προϊόντων που κατασκευάζονται από αυτά τα μέταλλα, συμπεριλαμβανομένων των πλυντηρίων ρούχων και των φούρνων.

Ωστόσο, η κυβέρνηση Τραμπ επανεξετάζει τώρα τη λίστα των προϊόντων που επηρεάζονται από τους δασμούς και σχεδιάζει να εξαιρέσει ορισμένα είδη, να σταματήσει την επέκταση των λιστών και αντ’ αυτού να ξεκινήσει πιο στοχευμένες έρευνες εθνικής ασφάλειας σε συγκεκριμένα προϊόντα, όπως αναφέρουν οι FT, επικαλούμενοι τρία άτομα που γνωρίζουν το θέμα.

Οι πηγές ανέφεραν ότι οι αξιωματούχοι στο υπουργείο Εμπορίου θεωρούν ότι οι δασμοί έχουν βλάψει τους καταναλωτές αυξάνοντας τις τιμές για συγκεκριμένα αγαθά όπως τα κουτάκια τροφίμων και ποτών.

Η δασμολογική επίθεση του Τραμπ έχει ωθήσει τους αμερικανικούς δασμούς στο υψηλότερο επίπεδό τους από πριν από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ωστόσο, ο πρόεδρος έχει επανειλημμένα ανακαλέσει ορισμένους από τους αυστηρότερους δασμούς του εν μέσω της οργής των ψηφοφόρων για την κρίση κόστους ζωής στις ΗΠΑ.

Περισσότερο από το 70% των ενηλίκων στις ΗΠΑ αξιολογούν τις οικονομικές συνθήκες ως μέτριες ή κακές, σύμφωνα με δημοσκόπηση του Pew Research Center που δημοσιεύθηκε αυτόν τον μήνα. Περίπου το 52% των Αμερικανών πιστεύουν ότι οι οικονομικές πολιτικές του Τραμπ έχουν επιδεινώσει τις συνθήκες.

Η κυβέρνηση έχει ήδη προβλέψει εξαιρέσεις για δημοφιλή τρόφιμα σε μια προσπάθεια να περιορίσει τον πληθωρισμό των τιμών των παντοπωλείων για τους απλούς Αμερικανούς. Επίσης, κήρυξε εκεχειρία στον εμπορικό της πόλεμο με την Κίνα, αφού το Πεκίνο ανταπέδωσε με τους δικούς του δασμούς.

Η κίνηση για χαλάρωση των δασμών στον χάλυβα και το αλουμίνιο, οι οποίοι ήταν από τους πρώτους που εισήχθησαν κατά τη δεύτερη θητεία του Τραμπ, έρχεται καθώς οι οικονομολόγοι αναφέρουν ότι οι Αμερικανοί πληρώνουν για τους δασμούς, υπονομεύοντας τον ισχυρισμό του προέδρου ότι οι ξένες εταιρείες θα επωμιστούν το βάρος.

Fed Νέας Υόρκης: Το 90% των δασμών Τραμπ επιβάρυνε Aμερικανούς πολίτες και επιχειρήσεις

Μάλιστα, ο εμπορικός πόλεμος του Τραμπ έχει επίσης προκαλέσει πολιτικές αντιδράσεις, ακόμη και από ορισμένους συμμάχους.

Την Τετάρτη, μέλη του ίδιου του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος του Τραμπ ενώθηκαν με τους Δημοκρατικούς καθώς η Βουλή των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ ψήφισε κατά των δασμών του Τραμπ στον Καναδά – επιπλήττοντας σημαντικά τον εμπορικό του πόλεμο στον δεύτερο μεγαλύτερο εμπορικό εταίρο των ΗΠΑ. Ο Τραμπ αναμένεται να ασκήσει βέτο στο νομοσχέδιο, αφήνοντας τους δασμούς σε ισχύ.

Αρκετοί Ρεπουμπλικάνοι νομοθέτες αντιμετωπίζουν σκληρές εκλογικές μάχες στις πολιτείες καταγωγής τους στις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, εν μέσω ανησυχίας των ψηφοφόρων για τον αντίκτυπο των δασμών στις μικρές επιχειρήσεις και τους καταναλωτές.

Η τελευταία κίνηση σχετικά με τους δασμούς στα μέταλλα έχει επίσης σχεδιαστεί για να διευκρινίσει μια ολοένα και πιο περίπλοκη διαδικασία άσκησης πίεσης στην Ουάσινγκτον, η οποία έχει προκύψει από τότε που ο Τραμπ επέβαλε τους δασμούς.