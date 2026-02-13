Hilton: Το ξενοδοχείο στη Φρανκφούρτη με ιρανικές διασυνδέσεις και «βιτρίνα» τον Αλί Ανσάρι – Επανεξετάζεται η σύμβαση της εταιρείας

Η Hilton Worldwide Holdings «τρέχει» διαδικασίες εσωτερικής αξιολόγησης ενός ξενοδοχείου στη Φρανκφούρτη και εξετάζει το ενδεχόμενο τερματισμού μιας συμφωνίας διαχείρισης, εν μέσω αναφορών περί ιρανικής ανάμεις στην ιδιοκτησία, αναφέρει δημοσίευμα του πρακτορείου -.

Η αμερικανική εταιρεία αξιολογεί κατά πόσον το να συνεχίσει να διαχειρίζεται το Hilton Frankfurt Gravenbruch θα μπορούσε να την καταστήσει εκτεθειμένη σε κυρώσεις. Ο λόγος; Σύμφωνα με πηγές του - News, τελικός ιδιοκτήτης του ακινήτου είναι ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ, ο δεύτερος γιος του Ανώτατου Ηγέτη του Ιράν.

Ο Χαμενεΐ βρίσκεται υπό καθεστώς αμερικανικών κυρώσεων από το 2019.

Η Hilton διαχειρίζεται το ξενοδοχείο βάσει μακροπρόθεσμης σύμβασης με την Allsco Gravenbruch Hotelbetriebsgesellschaft mbH, η οποία κατέχει το ακίνητο από το 2011, ανέφερε το - τον περασμένο μήνα.

Ωστόσο, η έρευνα του - διαπίστωσε ότι ο Χαμενεΐ διευθύνει ένα εκτεταμένο διεθνές επενδυτικό δίκτυο που αφορά πολυτελή ακίνητα στο Λονδίνο, ευρωπαϊκά ξενοδοχεία και offshore εταιρείες που χρηματοδοτούνται σε μεγάλο βαθμό από τα έσοδα των πωλήσεων πετρελαίου.

Η ιδιοκτησία είναι δομημένη με τέτοιο τρόπο ώστε κανένα περιουσιακό στοιχείο να μην αναφέρει απευθείας το όνομά του. Αντ’ αυτού, πολλές αγορές εμφανίζονται στο όνομα του Αλί Ανσάρι, Ιρανού επιχειρηματία που αν και έχει σχέσεις με τον Χαμενεΐ εδώ και δεκαετίες δεν βρίσκεται υπό καθεστώς κυρώσεων από την Ουάσιγκτον.

Ο Ανσάρι έχει αρνηθεί στο παρελθόν ότι έχει οποιαδήποτε οικονομική ή προσωπική σχέση με τον Μοτζτάμπα Χαμενεΐ.

Η εσωτερική αξιολόγηση στην Hilton Worldwide Holdings έρχεται καθώς οι δυτικές κυβερνήσεις εντείνουν τον έλεγχο των περιουσιακών στοιχείων που συνδέονται με το Ιράν, στο πλαίσιο των προσπαθειών άσκησης πίεσης στην Τεχεράνη μετά την βίαιη καταστολή των διαμαρτυριών στην αρχή του έτους, που άφησε χιλιάδες νεκρούς.

Η Hilton, ως αμερικανική εταιρεία, υπόκειται στους νόμους περί κυρώσεων των ΗΠΑ ανεξάρτητα από το πού βρίσκονται τα ξενοδοχεία της. Για το θέμα, έχει αναβαθμίσει το ζήτημα της ιδιοκτησίας εσωτερικά και έχει προσλάβει εξωτερικούς συμβούλους, ανέφεραν οι πηγές του πρακτορείου. Η εταιρεία εξετάζει εναλλακτικές, όπως η αναστολή ή τη λήξη της συμφωνίας, ανάλογα με το αποτέλεσμα της αξιολόγησης.