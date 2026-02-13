Sell off 2,82% στο Χρηματιστήριο – Βαρύ πλήγμα από τράπεζες και Τιτάνα

Σε καθεστώς έντονων πιέσεων κινήθηκε σήμερα η ελληνική χρηματιστηριακή αγορά, με τον Γενικό Δείκτη να καταγράφει μία από τις σημαντικότερες ημερήσιες υποχωρήσεις των τελευταίων εβδομάδων. Ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης έκλεισε στις 2.288,83 μονάδες, σημειώνοντας απώλειες 66,47 μονάδων ή 2,82%, αποδίδοντας μέρος των ισχυρών κερδών που είχε καταγράψει στις προηγούμενες συνεδριάσεις.

Η πτωτική δυναμική προήλθε κυρίως από τον τραπεζικό κλάδο και τα μεγάλης κεφαλαιοποίησης βιομηχανικά blue chips, με τους επενδυτές να προχωρούν σε κατοχύρωση κερδών μετά το εντυπωσιακό ράλι των προηγούμενων εβδομάδων. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 385,81 εκατ. ευρώ, επίπεδο που υποδηλώνει αυξημένο ενδιαφέρον παρά το αρνητικό κλίμα.

Απώλειες σε όλη την αγορά

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης FTSE Large Cap υποχώρησε 2,97% στις 5.831,75 μονάδες, με τζίρο 277,18 εκατ. ευρώ, αντανακλώντας τις πιέσεις που δέχτηκαν τα μεγαλύτερα χαρτοφυλάκια της αγοράς. Ο Γενικός Δείκτης κινήθηκε σε ενδοσυνεδριακό εύρος 46,70 μονάδων, με υψηλό στις 2.334,60 και χαμηλό στις 2.287,90 μονάδες, ανοίγοντας στις 2.331,72 μονάδες, 23,42 μονάδες κάτω από το χθεσινό κλείσιμο.

Τράπεζες στο επίκεντρο των πωλήσεων

Το βαρύτερο φορτίο της σημερινής διόρθωσης έπεσε στον τραπεζικό κλάδο, με όλες τις συστημικές τράπεζες να καταγράφουν σημαντικές απώλειες. Η Eurobank δέχτηκε τις μεγαλύτερες πιέσεις, υποχωρώντας 5,51% στα 3,959 ευρώ με αυξημένο τζίρο 46,38 εκατ. ευρώ, υποδηλώνοντας έντονη κίνηση ρευστοποιήσεων. Η Τράπεζα Πειραιώς έκλεισε στα 8,286 ευρώ με απώλειες 4,76% και τζίρο 54,94 εκατ. ευρώ, η Alpha Bank στα 3,870 ευρώ με πτώση 3,23% και τζίρο 43,61 εκατ. ευρώ, ενώ η Εθνική Τράπεζα περιορίστηκε στις 14,560 μονάδες χάνοντας 2,80% με τζίρο 73,95 εκατ. ευρώ.

Στην Optima Bank η πτώση έφτασε το 3,37% στα 9,460 ευρώ, ενώ η Τράπεζα Κύπρου υποχώρησε 3,94% στα 9,260 ευρώ. Ο συνολικός τζίρος των τραπεζικών μετοχών ξεπέρασε τα 220 εκατ. ευρώ, αντιπροσωπεύοντας το μεγαλύτερο μέρος της συνολικής αξίας συναλλαγών.

Βαριές απώλειες σε βιομηχανικά blue chips

Ισχυρές πιέσεις δέχτηκαν και σημαντικά βιομηχανικά χαρτοφυλάκια. Η Τιτάν κατέγραψε την μεγαλύτερη πτώση της ημέρας στον 25άρη, υποχωρώντας 9,19% στα 52,400 ευρώ με τζίρο 14,89 εκατ. ευρώ. Η ΔΕΗ περιορίστηκε στα 19,040 ευρώ με απώλειες 4,27% και τζίρο 12,53 εκατ. ευρώ, ενώ η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ έκλεισε στα 35,160 ευρώ χάνοντας 3,51% με τζίρο 12,56 εκατ. ευρώ.

Στον κλάδο των μετάλλων, η Ελβαλχάλκορ υποχώρησε 5,26% στα 4,685 ευρώ, η Αλουμύλ 3,96% στα 6,300 ευρώ και η Cenergy Holdings 1,82% στα 19,420 ευρώ. Η Metlen κινήθηκε με απώλειες 0,66% στα 35,880 ευρώ, σημειώνοντας όμως τζίρο 17,95 εκατ. ευρώ.

Στις ενεργειακές, η Helleniq Energy έκλεισε στα 9,025 ευρώ με πτώση 2,96% και η Motor Oil στα 35,520 ευρώ με απώλειες 2,47%. Ο ΟΠΑΠ υποχώρησε 3,37% στα 16,610 ευρώ με τζίρο 10,86 εκατ. ευρώ, ενώ το Jumbo περιορίστηκε στα 25,000 ευρώ με πτώση 1,65%.

Λίγες οάσεις ανοδικών κινήσεων

Σε ένα γενικά αρνητικό περιβάλλον, ελάχιστες μετοχές κατάφεραν να κλείσουν με κέρδη. Ο ΟΤΕ στήριξε την αγορά, κερδίζοντας 0,83% στα 16,990 ευρώ με τζίρο 15,70 εκατ. ευρώ. Η Coca-Cola HBC παρέμεινε σταθερή στα 53,500 ευρώ, ενώ μικρότερες κεφαλαιοποιήσεις όπως η Έκτερ (+2,36% στα 4,340 ευρώ), η Unibios (+1,92% στα 2,660 ευρώ) και τα Ελληνικά Χρηματιστήρια (+0,82% στα 6,130 ευρώ) παρουσίασαν αντίσταση.

Τεχνική εικόνα

Από τεχνικής απόψεως, η σημερινή πτώση αποκτά ιδιαίτερη σημασία καθώς ο Γενικός Δείκτης απομακρύνθηκε από τα πρόσφατα υψηλά του στις 2.407,09 μονάδες που είχε καταγράψει στις αρχές του μήνα. Η ισχυρή πτωτική κίνηση των 66,47 μονάδων αποτελεί την μεγαλύτερη ημερήσια υποχώρηση του Φεβρουαρίου και σηματοδοτεί πιθανή αλλαγή στη βραχυπρόθεσμη δυναμική της αγοράς.

Το ενδοσυνεδριακό εύρος της ημέρας κυμάνθηκε από τις 2.287,90 έως τις 2.334,60 μονάδες, με την αγορά να ανοίξει κοντά στα ημερήσια υψηλά και να υποχωρήσει σταδιακά προς τα χαμηλά. Αυτό το πρότυπο υποδηλώνει συνεχείς πιέσεις πώλησης καθ’ όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης, χωρίς ουσιαστική αντίδραση από τους αγοραστές.

Τεχνικά, η ζώνη των 2.280-2.290 μονάδων αποτελεί πλέον κρίσιμο επίπεδο στήριξης. Διατήρηση άνω αυτών των επιπέδων θα μπορούσε να δώσει έδαφος για ανάκαμψη προς την περιοχή των 2.320-2.330 μονάδων, ενώ παραβίαση καθοδικά θα άνοιγε τον δρόμο για περαιτέρω διόρθωση προς τις 2.260 μονάδες, όπου εντοπίζονται σημαντικά επίπεδα στήριξης βάσει των προηγούμενων ανοδικών χασμάτων.

Οι τεχνικοί δείκτες έχουν αποφορτιστεί σημαντικά μετά από δύο μήνες παραμονής στην ζώνη των υπερτιμήσεων. Οι ημερήσιοι ταλαντωτές κινούνται πλέον προς τα επίπεδα ουδετερότητας, γεγονός που θα μπορούσε να προσφέρει υποστήριξη για μελλοντική ανάκαμψη. Ωστόσο, η βραχυπρόθεσμη τεχνική εικόνα παραμένει επιφυλακτική, με την αγορά να χρειάζεται σαφή σήματα σταθεροποίησης πριν επιβεβαιωθεί η επιστροφή της ανοδικής τάσης.

Η περιοχή των 2.407 μονάδων αποτελεί πλέον την κορύφωση της ανοδικής κίνησης που ξεκίνησε από τα μέσα Δεκεμβρίου. Τα δύο πτωτικά σώματα που διαμορφώθηκαν μετά την κατάκτηση αυτών των υψηλών υποδηλώνουν ότι η καθοδική δυναμική δεν έχει ακόμα εκτονωθεί πλήρως, με το επικρατέστερο τεχνικό σενάριο να προβλέπει διατήρηση της μεταβλητότητας και προσέγγιση των επιπέδων στήριξης στις 2.260 μονάδες.

Διεθνές φόντο

Οι διεθνείς αγορές κινούνται σε περιβάλλον αυξημένης μεταβλητότητας, με τους επενδυτές να προσπαθούν να αξιολογήσουν τις προοπτικές της παγκόσμιας οικονομίας και την πορεία της νομισματικής πολιτικής. Στις ΗΠΑ, οι δείκτες κινήθηκαν με μικτά πρόσημα, καθώς η περίοδος ανακοίνωσης εταιρικών αποτελεσμάτων για το τέταρτο τρίμηνο του 2025 συνεχίζεται.

Από τις 236 εταιρείες του S&P 500 που έχουν δημοσιεύσει αποτελέσματα, τα έσοδα παρουσιάζουν αύξηση 8,2% ενώ η καθαρή κερδοφορία ενισχύεται με ρυθμό 12,6%, υποδηλώνοντας ότι η υγεία των αμερικανικών επιχειρήσεων παραμένει ισχυρή. Ωστόσο, οι ανησυχίες σχετικά με το αυξανόμενο κόστος επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη και οι φόβοι για αναγκαστικές απομοχλεύσεις θέσεων σε πολλαπλές κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων έχουν δημιουργήσει πιέσεις.

Οι ευρωπαϊκές αγορές παρουσιάζουν επίσης αυξημένη ευαισθησία, με τους επενδυτές να παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις γύρω από τη νομισματική πολιτική της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Η πρόσφατη απόφαση της ΕΚΤ να διατηρήσει τα επιτόκια αμετάβλητα είναι ενδεικτική της προσεκτικής στάσης των κεντρικών τραπεζών απέναντι στις οικονομικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η περιοχή.

Η αυξημένη μεταβλητότητα στις διεθνείς αγορές, σε συνδυασμό με τις κορεσμένες τοποθετήσεις που έχουν δημιουργηθεί μετά από μήνες ανόδου, ενισχύουν τα κύματα διόρθωσης. Παρόλα αυτά, οι διορθώσεις παραμένουν προς το παρόν εντός των ορίων των χρηματιστηριακών αγορών, χωρίς άμεση μετάδοση στην πραγματική οικονομία.

Σημαντικό γεγονός για την επόμενη εβδομάδα αποτελεί η ανακοίνωση της ετήσιας αναδιάρθρωσης των δεικτών του MSCI το βράδυ της Τρίτης 10 Φεβρουαρίου, η οποία αναμένεται να επηρεάσει τις ροές κεφαλαίων προς την ελληνική αγορά. Επιπλέον, την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου θα πραγματοποιηθεί η συνάντηση κορυφής μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας στην Άγκυρα, γεγονός που μπορεί να επηρεάσει το γεωπολιτικό κλίμα της περιοχής.

Γνώμες ειδικών

Αναλυτές της αγοράς επισημαίνουν ότι η σημερινή διόρθωση ήταν αναμενόμενη μετά την έντονη ανοδική πορεία των προηγούμενων εβδομάδων. Η κατοχύρωση κερδών θεωρείται υγιής κίνηση που επιτρέπει την αποσυμπίεση των τεχνικών δεικτών και τη δημιουργία στερεότερων επιπέδων στήριξης.

Ειδικοί της αγοράς τονίζουν ότι η προσοχή των επενδυτών στρέφεται πλέον στην ποιότητα των θεμελιωδών μεγεθών και τη βιωσιμότητα της κερδοφορίας των εισηγμένων εταιρειών, παρά στις καθαρά τεχνικές κινήσεις. Η επερχόμενη περίοδος ανακοίνωσης εταιρικών αποτελεσμάτων για το 2025 θα δώσει σημαντικές ενδείξεις για τη δυναμική της αγοράς.

Παρά την σημερινή αρνητική συνεδρίαση, η μεσοπρόθεσμη προοπτική της ελληνικής αγοράς παραμένει θετική, με τους αναλυτές να επισημαίνουν τη συνεχιζόμενη διαδικασία αναβάθμισης του Χρηματιστηρίου Αθηνών από αναδυόμενη σε ανεπτυγμένη αγορά από τον MSCI ως καταλυτικό παράγοντα για μελλοντικές εισροές κεφαλαίων. Ωστόσο, υπενθυμίζεται ότι οι αγορές έχουν και πτωτικές στιγμές, ιδίως έπειτα από παρατεταμένες περιόδους ισχυρών αποδόσεων.