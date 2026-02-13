wall-street:-Κλείσιμο-χωρίς-κατεύθυνση

Ο δείκτης S&P 500 έκλεισε με οριακή άνοδο στη σημερινή συνεδρίαση, καταγράφοντας πτώση για δεύτερη διαδοχική εβδομάδα, καθώς τα κρίσιμα στοιχεία για τις τιμές καταναλωτή στις ΗΠΑ – ελαφρώς χαμηλότερα των προσδοκιών – δεν κατάφεραν να πυροδοτήσουν ουσιαστικό ράλι.

Ο ευρύς δείκτης ενισχύθηκε κατά 0,05% κλείνοντας στις 6.836,17 μονάδες, ενώ ο Nasdaq υποχώρησε 0,22% στις 22.546,67 μονάδες. Ο Dow Jones ενισχύθηκε 48,95 μονάδες ή 0,10% κλείνοντας στις 49.500,93 μονάδες.

Το Γραφείο Στατιστικών Εργασιών ανακοίνωσε ότι ο δείκτης τιμών καταναλωτή (CPI) – ο οποίος μετρά το κόστος αγαθών και υπηρεσιών στην αμερικανική οικονομία – αυξήθηκε κατά 0,2% τον Ιανουάριο σε μηνιαία βάση και 2,4% σε ετήσια βάση. Οι οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε έρευνα του Dow Jones ανέμεναν μηνιαία άνοδο 0,3% και ετήσια 2,5%.

Εξαιρουμένων των ευμετάβλητων τιμών τροφίμων και ενέργειας, ο δομικός δείκτης τιμών καταναλωτή διαμορφώθηκε σύμφωνα με τις προσδοκίες: 0,3% σε μηνιαία βάση και 2,5% σε ετήσια.

«Αυτό θα πρέπει να είναι καλοδεχούμενο νέο για τις αγορές και για τον θεωρούμενο επερχόμενο πρόεδρο της Fed, Kέβιν Γουόρς», δήλωσε ο Φιλ Μπλανκάτο, επικεφαλής στρατηγικής αγορών της Osaic. «Είναι μόνο ένας μήνας δεδομένων, αλλά αν η τάση συνεχιστεί, θα ανοίξει τον δρόμο για χαμηλότερα επιτόκια και συγκράτηση του πληθωρισμού».

Ο πληθωρισμός επίσης «δεν είναι άσχετος» με τις υφιστάμενες ανησυχίες των επενδυτών ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα διαταράξει τα έσοδα σε διάφορους κλάδους, σύμφωνα με τον Κέιθ Μπουκανάν της Globalt Investments. Επίσης, η αγορά εξακολουθεί να προσπαθεί να κατανοήσει τι σημαίνει πραγματικά η τεχνητή νοημοσύνη και η εφαρμογή της στην οικονομία, σημείωσε, προσθέτοντας ότι δημιουργεί «ανοδικές πιέσεις στην ανεργία» και «καθοδικές πιέσεις στον πληθωρισμό».

«Πώς πιστεύαμε ότι θα κερδίσουν όλοι και δεν θα υπάρξει χαμένος;» δήλωσε ο ανώτερος διαχειριστής χαρτοφυλακίου στο CNBC.

Οι φόβοι για διαταραχή λόγω AI κλόνισαν την αγορά αυτή την εβδομάδα, καθώς πλέον η αναστάτωση επεκτάθηκε πέρα από το πρόσφατο sell-off στο λογισμικό στα ακίνητα, τις μεταφορές και τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες. Οι μετοχές των Charles Schwab και Morgan Stanley υποχώρησαν κατά 10,8% και 4,9% αντίστοιχα μέσα στην εβδομάδα, ενώ η μετοχή της Workday έχασε 11%. Οι μετοχές της εταιρείας επαγγελματικών ακινήτων CBRE σημείωσαν πτώση 16% από την αρχή της εβδομάδας.

Οι ανησυχίες επεκτάθηκαν και στον κλάδο των μέσων ενημέρωσης, πλήττοντας μετοχές όπως της Walt Disney και της Netflix. Η Disney υποχώρησε 3% σε εβδομαδιαία βάση, ενώ η Netflix κατέγραψε πτώση 6%.

«Οι επενδυτές δεν δείχνουν κανένα έλεος σε ό,τι θεωρείται χαμένος της AI. Η λίστα μεγαλώνει καθημερινά, διευρύνοντας την απόκλιση μεταξύ τομέων νέας/παλαιάς οικονομίας και μεταξύ αμερικανικών και διεθνών μετοχών», δήλωσε ο αναλυτής της Barclays Εμάνουελ Κάου. «Μέσα σε ασταθή διακύμανση τιμών και φόβους ότι η διαταραχή από την AI θα εξελιχθεί σε ευρύτερο μακροοικονομικό/πιστωτικό ζήτημα, το περιβάλλον ανάπτυξης, επιτοκίων και κερδών παραμένει ικανοποιητικό».

Οι τρεις βασικοί χρηματιστηριακοί δείκτες έκλεισαν με απώλειες την εβδομάδα, με τον S&P 500 να υποχωρεί 1,4% και να καταγράφει απώλειες για δεύτερη διαδοχική εβδομάδα. Ο Dow υποχώρησε 1,2%, ενώ ο τεχνολογικά βαρύς Nasdaq κατέγραψε πτώση 2,1%.

Η μετοχή της Applied Materials ξεχώρισε θετικά, καταγράφοντας άνοδο 8% μετά από ισχυρά αποτελέσματα και ενθαρρυντικές προβλέψεις. Κερδισμένη ήταν και η Airbnb, με άνοδο 4% χάρη σε αισιόδοξη καθοδήγηση. Αντίθετα, η Pinterest κατέρρευσε κατά 18%, αφού ανακοίνωσε αποτελέσματα τέταρτου τριμήνου χαμηλότερα των προσδοκιών και εξέδωσε αδύναμη πρόβλεψη.