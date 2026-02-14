Από-την-άνοιξη-ανοίγει-το-πολιτικό-παιχνίδι-για-«μικρούς»-και-«μεγάλους»

-

Είναι πολλά τα γεγονότα που θα δοκιμάσουν τις αντοχές των κομμάτων πριν η άνοιξη μπει για τα καλά και αρχίσει η αντίστροφη μέτρηση για τις επόμενες κάλπες. Η υπόθεση με τον Γιάννη Παναγόπουλο τεστάρει για άλλη μια φορά τις αντοχές του ΠΑΣΟΚ με τη Νέα Δημοκρατία να έχει βρει μια νέα ευκαιρία να επιτεθεί στη Χαριλάου Τρικούπη. Επειδή, όμως τα προγράμματα κατάρτισης τα οποία έχουν μπει στο στόχαστρο ερευνών, υλοποιήθηκαν ή μάλλον δεν υλοποιήθηκαν τα τελευταία χρόνια, με τη γαλάζια παράταξη στην εξουσία, στη Χαριλάου Τρικούπη έχουν έτοιμες τις απαντήσεις. Τα πράγματα θα ήταν πιο εύκολα για τον Νίκο Ανδρουλάκη αν ο Γιάννης Παναγόπουλος του έκανε το χατίρι να παραιτηθεί, όμως κάτι τέτοιο δεν θα γίνει, όπως έκανε σαφές χθες ο ίδιος.

Από εκεί και πέρα η συζήτηση για τη Συνταγματική Αναθεώρηση αρχίζει να φουντώνει και ο Ευάγγελος Βενιζέλος, ως κορυφαίος Συνταγματολόγος, έχει δείξει πως θα πρωταγωνιστήσει. Εκφράζει απολύτως την άποψη του ΠΑΣΟΚ πως δεν πρόκειται να δοθεί «λευκή επιταγή» στην κυβέρνηση όσον αφορά την πλειοψηφία των 3/5 σε αυτή τη Βουλή, ωστόσο είναι γεγονός πως έχει στρέψει όλους τους προβολείς πάνω του. Στηρίζει τον Νίκο Ανδρουλάκη, όμως η πληθωρική προσωπικότητα του πρώην προέδρου του ΠΑΣΟΚ ενδεχομένως να μην αναδεικνύει τον πρωταγωνιστικό ρόλο που πρέπει να έχει ο επικεφαλής της Χαριλάου Τρικούπη. Οι καλές σχέσεις των δυο ανδρών είναι η εγγύηση πως οι ισορροπίες θα βρεθούν. Διανύουμε μια περίοδο που η Νέα Δημοκρατία έχει στοχεύσει ξεκάθαρα στο κεντρώο κοινό, μέσω της αναθεώρησης του Συντάγματος, βλέποντας πως μπορεί να εκμεταλλευτεί την άρνηση του ΠΑΣΟΚ να δώσει συναίνεση.

Πιο απλά φαίνεται να είναι τα πράγματα σε σχέση με την επιστολική ψήφο των αποδήμων. Η δημόσια διαβούλευση ολοκληρώνεται την ερχόμενη εβδομάδα και αναμένεται το νομοσχέδιο να εισαχθεί στη Βουλή. Πως υπάρχει καλή διάθεση φάνηκε από τις δυο πρώτες συνεδριάσεις της διακομματικής επιτροπής, καθώς το κόμμα του Νίκου Ανδρουλάκη φαίνεται ότι δεν θα αρνηθεί να δώσει τη συγκατάθεσή του αν διασφαλιστούν κάποιοι όροι που έχει θέσει. Υπενθυίζεται πως στη Βουλή απαιτείται πλειοψηφία 2/3.

Με αυτόν τον τρόπο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ δείχνει πως δεν είναι εμμονικός στο «όχι» απλώς ζυγίζει τα πράγματα ανά περίπτωση.

Μεγάλος ανταγωνισμός θα υπάρξει στις επόμενες κάλπες σε σχέση με τα μικρότερα κόμματα που από τις εκλογές του 2023 και μετά «ακροβατούν» για το αν θα μπουν ή όχι στην επόμενη Βουλή. Ο πύχυς της αυτοδυναμίας θα επηρεαστεί σημαντικά, καθώς όσο λιγότερες δυνάμεις περάσουν το κατώφλι του 3% τόσο περισσότερες πιθανότητες έχει ο πρώτος να πλησιάσει την απαιτούμενη πλειοψηφία των 151 βουλευτών. Το πόσο σημαντική είναι η πίτα των «μικρών» που θα παλέψουν για να πάρουν το εισιτήριο για τη νέα Ολομέλεια φαίνεται από την τελευταία δημοσκόπηση της Pulse. Στην πρόθεση ψήφου Φωνή Λογικής (3,5%), ΜέΡΑ25 (2,5%), Νίκη (1,5%), Κίνημα Δημοκρατίας (1,5%), Νέα Αριστερά (1,5%) φτάνουν μαζί το 10.5%.

Αυτό που δείχνουν, πάντως αυτή την περίοδο οι μετρήσεις δεν είναι παρά η «φωτογραφία της στιγμής» που σε λίγους μήνες θα ανατραπεί. Ο πολιτικός χάρτης θα είναι εντελώς διαφορετικός όταν στηθούν οι κάλπες, καθώς τα νέα κόμματα του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καρυστιανού αναμένεται να πιέσουν τόσο τις μεγαλύτερες όσο και τις μικρότερες δυνάμεις.

- sofokleous10.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το sofokleous10.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.