    Saturday, February 14
    Βουλή: Κατατέθηκε το σ/ν για το μητρώο παρακολούθησης υποθέσεων διαφθοράς

    Το νομοσχέδιο θα τεθεί προς επεξεργασία στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής την ερχόμενη Τρίτη, 17 Φεβρουαρίου – Τι αναφέρει η αιτιολογική έκθεση

