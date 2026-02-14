Γαλλία:-Η-vw-θα-παραπεμφθεί-σε-δίκη-σχετικά-με-το-προ-10ετίας-σκάνδαλο-«dieselgate»

Η γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία θα κατηγορηθεί για εξαπάτηση «σχετικά με προϊόντα που θέτουν σε κίνδυνο την υγεία ανθρώπων και ζώων».

Η Volkswagen θα παραπεμφθεί σε ποινική δίκη στη Γαλλία σχετικά με το σκάνδαλο των εκπομπών diesel – γνωστό ως «Dieselgate»- που ξέσπασε πριν από περισσότερο από μία δεκαετία.

Η γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία θα κατηγορηθεί για εξαπάτηση «σχετικά με προϊόντα που θέτουν σε κίνδυνο την υγεία ανθρώπων και ζώων», μετέδωσε το Agence France-Presse (AFP), επικαλούμενο πηγή κοντά στην υπόθεση, την οποία δεν κατονόμασε.

Το δικαστήριο του Παρισιού αναμένεται να συζητήσει τις ημερομηνίες της δίκης τον Δεκέμβριο, γεγονός που υποδηλώνει ότι οι ακροάσεις δεν θα ξεκινήσουν πριν από το 2027, σύμφωνα με το πρακτορείο.

Εκπρόσωποι της VW δεν απάντησαν άμεσα σε αιτήματα του - για σχόλιο.

Πέρα από την υπόθεση της Volkswagen, οι γαλλικές αρχές κινούν διαδικασίες και κατά της Renault καθώς και δύο μονάδων της Stellantis, οι οποίες έχουν αρνηθεί κάθε παρατυπία.

Το σκάνδαλο είχε ευρείες επιπτώσεις σε ολόκληρη τη βιομηχανία, εμπλέκοντας αρκετές αυτοκινητοβιομηχανίες και κοστίζοντάς τους δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια. Πέρυσι στη Γερμανία, τέσσερα πρώην στελέχη της VW καταδικάστηκαν για τον ρόλο τους στην υπόθεση. Η Mercedes-Benz Group, η Ford Motor και άλλοι κατασκευαστές εμπλέκονται σε μαζική δίκη μετά από συλλογική αγωγή στο Ηνωμένο Βασίλειο.