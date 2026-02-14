Δάνεια-σε-ελβετικό-φράγκο:-Ανοίγει-η-πλατφόρμα-υποβολής-αιτήσεων-την-Πέμπτη-19-Φεβρουαρίου

Σταθερή και προβλέψιμη δόση σε ευρώ, με ουσιαστική ελάφρυνση του χρέους τους, θα μπορέσουν να εξασφαλίσουν όσοι δανειολήπτες επιλέξουν να ενταχθούν στη ρύθμιση που ψηφίστηκε τον Δεκέμβριο και αφορά τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο.

Η σχετική πλατφόρμα αναμένεται να ανοίξει την ερχόμενη Πέμπτη 19 του μηνός από την Γενική Γραμματεία Χρηματοπιστωτικού Τομέα και Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και θα παραμείνει ανοιχτή για 6 μήνες, δηλαδή μέχρι τις 19 Αυγούστου.

Η ρύθμιση αφορά δάνεια σε ελβετικό φράγκο, είτε αυτά εξυπηρετούνται κανονικά είτε είναι ρυθμισμένα είτε μη εξυπηρετούμενα. Η πλατφόρμα θα ελέγχει αν πληρούνται τα κριτήρια, θα εκδίδει βεβαίωση επιλεξιμότητας και θα τη διαβιβάζει στον πιστωτή (τράπεζα ή servicer), ο οποίος προχωρά στη ρύθμιση του εν λόγω δανείου.

Όσον αφορά τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, η ρύθμιση γίνεται μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού. Η λύση προκύπτει από τον αλγόριθμο και είναι υποχρεωτική για τους πιστωτές, χωρίς πρόσθετα φίλτρα εισοδήματος ή περιουσίας.

Για τα εξυπηρετούμενα ή ρυθμισμένα δάνεια προβλέπεται οριστική μετατροπή του δανείου από ελβετικό φράγκο σε ευρώ, βελτιωμένη ισοτιμία, που οδηγεί ουσιαστικά σε «κούρεμα» κεφαλαίου, σταθερό επιτόκιο για όλη τη διάρκεια και επιμήκυνση έως 5 έτη, ώστε να μειωθεί η μηνιαία δόση. Το επιτόκιο διαμορφώνεται από 2,30% έως 2,90%.

Για τους οικονομικά πιο ευάλωτους δανειολήπτες προβλέπεται κούρεμα ισοτιμίας έως 50% και επιτόκιο 2,30%. Τα βασικά κριτήρια (ανάλογα με τη σύνθεση του νοικοκυριού) είναι:

Εισόδημα: 7.500 – 22.000 ευρώ

Ακίνητη περιουσία: 125.000 – 185.000 ευρώ

Καταθέσεις: 7.500 – 22.000 ευρώ

Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται αυτόματα τα ΑΜΕΑ με πιστοποιημένη αναπηρία άνω του 67%, χωρίς επιπλέον έλεγχο κριτηρίων.

Με βάση τη ρύθμιση, για τους ενήμερους δανειολήπτες προβλέπεται :

30% κούρεμα ισοτιμίας και επιτόκιο 2,50% για εισόδημα 9.375 – 23.375 ευρώ, περιουσία 156.250 – 216.250 ευρώ, καταθέσεις 9.375 – 23.375 ευρώ

20% κούρεμα ισοτιμίας και επιτόκιο 2,70% για εισόδημα 11.250 – 25.250 ευρώ, περιουσία 187.500 – 247.500 ευρώ, καταθέσεις 11.250 – 25.250 ευρώ

15% βελτιωμένη ισοτιμία και επιτόκιο 2,90% για όσους δεν καλύπτουν τα παραπάνω κριτήρια.

Στις περιπτώσεις αυτές, το αίτημα υποβάλλεται απευθείας στην τράπεζα ή στον servicer.

Σημειώνεται ότι στην Ελλάδα είχαν χορηγηθεί περίπου 57.000 δάνεια σε ελβετικό φράγκο, συνολικής αξίας 14,1 δισ. ελβετικών φράγκων σε φυσικά και νομικά πρόσωπα. Από αυτά,

20.625 δάνεια αξίας 2,5 δισ. ελβετικών φράγκων βρίσκονται στις τράπεζες

17.442 δάνεια, 3 δισ. ελβετικών φράγκων διαχειρίζονται οι servicers, τα περισσότερα μέσω τιτλοποιήσεων του προγράμματος «Ηρακλής».

Βασικός στόχος είναι να υπάρξει ρύθμιση σε περίπου 40.000 δάνεια με την τελική απόφαση να ανήκει στους ίδιους τους δανειολήπτες.

Εάν κάποιος υπαχθεί στη νέα ρύθμιση και αθετήσει εκ νέου την οφειλή του, τότε η ρύθμιση παύει να ισχύει από την έναρξη της εφαρμογής της, η οφειλή επιστρέφει στο προηγούμενο καθεστώς (δηλαδή πριν από την εφαρμογή της ευνοϊκής ισοτιμίας) και γίνεται άμεσα απαιτητή στο σύνολό της.