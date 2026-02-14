Close Menu
    Saturday, February 14
    ΕΦΚΑ – ΔΥΠΑ: Τι πληρώνεται έως 20 Φεβρουαρίου

    Οικονομία 1 Min Read

    Συνολικά 81.324.260,83 ευρώ θα καταβληθούν σε 98.522 δικαιούχους, κατά την περίοδο 16 έως 20 Φεβρουαρίου, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

    Ειδικότερα από τον e-ΕΦΚΑ:

    • Στις 16 Φεβρουαρίου θα καταβληθούν συνολικά 226.260,83 ευρώ σε 171 δικαιούχους για παροχές ΟΑΕΕ.
    • Στις 19 Φεβρουαρίου θα καταβληθούν 17.015.000 ευρώ σε 37.950 δικαιούχους για πληρωμή επιδομάτων μητρότητας, εξόδων κηδείας και επιδομάτων ασθενείας και ατυχημάτων.
    • Από 16 έως και 20 Φεβρουαρίου θα καταβληθούν 19.000.000 ευρώ σε 900 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

    Από την ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:

    • 23.000.000 ευρώ σε 38.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.
    • 1.000.000 ευρώ σε 1.500 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
    • 21.000.000 ευρώ σε 20.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.
    • 83.000 ευρώ σε 1 δικαιούχο του προγράμματος «Σπίτι μου».

